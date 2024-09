Assista ao Clipe de “Dubby” dos DJs Spinn e Rashad com a Participação do Danny Brown

O DJ Spinn acaba de lançar uma puta pedrada, o clipe de “Dubby” com a coprodução do DJ Rashad e a participação do mestre Danny Brown. A faixa é a última do EP Off That Loud, que vai sair no dia 2 de outubro. O clipe mostra os caras mandando muito, com partes do vídeo entrecortadas por imagens geométricas pulsando no ritmo da música, com a direção de Ashes57.



Leia: “É Teklife até a Próxima Vida”, uma Entrevista com DJ Spinn“

Dá uma olhada no que vai rolar no Off That Loud:

1 Throw It Back (com a participação de Taso and Mimosa)

2 The Future is Now

3 Off That Loud

4 Dubby (com a participação do DJ Rashad and Danny Brown)

