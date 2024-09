Assista ao Clipe de “Nespole”, uma das Faixas do Novo Álbum do Floating Points

As melodias obscuras do Floating Points são sinônimos de movimento. O que não quer dizer que você saia dançando toda vez que ouve suas produções, o lance é que os sons são vivos e estão se movimentando o tempo inteiro — expansivos, mutáveis e decompostos ao longo da música. No clipe de “Nespole”, o segundo som do seu debut Elaenia, o foco é a mistura de dança interpretativa com footwork interpretada pela dançarina Kiani Del Valle, que surge no vídeo frente a frente com si mesma, graças à edição impecável do vídeo. Dirigido por Sander Houtkruijer, o clipe é tão assustador quanto a música, que se desenrola lentamente sobre uma paleta sonora de teclados Rhodes com uma instrumentação delicada e esparsa.

Leia: Depois de Cinco Anos, o Floating Points Estreia com ‘Elaenia’.

Videos by VICE

“Nespole” é uma das músicas do ‘Elaenia’, o próximo álbum do Floating Points será lançado no dia 6 de novembro pela label Luaka Bop.



O Floating Points está no Facebook // Soundcloud // Twitter

Siga o THUMP nas redes Facebook // Twitter