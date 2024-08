Atores pornô revelam o segredo de grandes cenas de ejaculação

Uma marca registrada da maioria dos pornôs modernos são grandes cenas de cum shot – o clímax dos filmes mainstream onde alguém acaba coberto de porra. A principal propaganda desses filmes são fotos desse momento pegajoso. E muitas vezes essas ejaculações são tão gigantescas que parecem mentira. Porque são mesmo.

Desde a era das revistas, os fotógrafos usam “porra falsa” para criar ejaculações artificiais ou aumentar as reais, podendo assim criar a imagem ideal. É mais confiável do que depender do ator para dar a quantidade certa no lugar certo, e significa que um produtor pode filmar a cena da ejaculação antes ou depois da cena do sexo em si. Alguns fãs veem isso como uma traição, acredita a atriz Alexis Fawx, diminuindo a autenticidade da cena; uma propaganda falsa que quebra a integridade da fantasia. Mas dentro da indústria, fotos de ejaculação falsa são normais. “É uma coisa que nem penso duas vezes quando é hora de ‘me cobrir de sêmen’”, diz a atriz Lily Lane.

Videos by VICE

Ejaculações falsas também são usadas em cenas filmadas. O diretor pode usar a magia do cinema (ou um consolo realista com uma bomba dentro) para parecer que um ator está realmente gozando um monte de porra falsa – é um seguro para a cena de ejaculação. Táticas similares entram no creampie e em filmes de fetiche com porra, ou mesmo em livestreams.

Além da indústria, fetichistas de ejaculação buscam porra falsa para uso pessoal. Pessoas que querem ejacular mas não conseguem – indivíduos com vagina que gostam de usar consolos em outras pessoas ou quem tem pênis mas sofrem de alguma disfunção erétil – também compram porra falsa. E claro, tem sempre um mercado limitado de porra falsa para pegadinhas, golpes publicitários e filmes mainstream mais ousados. “Eu era diretora de arte para uma produtora de filmes de terror”, diz a atriz pornô Olive Glass. “A gente usava porra e sangue falso o tempo todo.”

O que quero dizer: porra falsa está por toda parte, se você souber onde procurar. E sua popularidade está em ascensão também, diz Sherri Shaulis, editora de produtos sexuais da Adult Video News.

Quem está interessado em usar porra falsa tem opções que variam do profissional ao DIY. Segundo o folclore da internet, a maioria da porra falsa é metilcelulose, um gel usado na antiga fórmula do lubrificante KY, alguns cosméticos e incontáveis filmes de ficção científica e de terror como saliva ou gosma. Mas todo ator pornô com quem falei disse que eles usam a loção facial Centaphil.



“Parece porra”, diz o ator Johnny Sins. “Mas o gosto não é muito bom.” E sendo assim, na ocasião em que os atores pornô precisam “gozar” na boca da atriz, alguns estúdios usam mistura para piña colada.

Bom, mas nunca é uma boa ideia colocar produtos alimentícios dentro de uma vagina. Então para ejaculação interna, há lubrificantes que parecem mais com porra, como o Cum Lube e o Spunk. A empresa Magic Money Shot de Max Huhn produz em massa uma substância chamada “Kum”. Ele argumenta que seu produto é a porra falsa mais convincente do mercado. Ele acha que a maioria dos lubrificantes não são bons em replicar porra porque se focam muito em ser, bom, lubrificantes: algo que você pode usar com segurança no sexo penetrativo. Ele afirma que seu produto, que ele diz apenas ser resultado de muita tentativa e erro, é o mais perto que você pode chegar de ejaculação de verdade – e é algo que os atores e atrizes podem colocar na boca. A empresa também vende uma versão “autêntica” que tem gosto de porra de verdade.

Huhn diz que o Kum vende bem, e que metade de seus compradores são indivíduos. O que faz sentido, já que o foco na aparência e gosto deve atrair fetichistas de porra em busca de algo seguro e convincente no contexto interativo.

Para quem quer fazer sua própria porra falsa, há um número quase infinito de receitas faça-você-mesmo por aí. (Alguns atores me disseram que diretores e fotógrafos recorrem a receitas DIY quando não têm Centaphil e precisam filmar ou fotografar algo na hora.) O site de pegadinhas How to Revenge lista uma receita feita com clara de ovo, iogurte natural, água, amido de milho e uma pitada de sal. Fóruns adultos incluem outras receitas baseadas em ovos e iogurte. Algumas pedem creme de baunilha, leite de cocô, ou leite em pó para gatos. Na internet, você também acha receitas que usam xampu, loções, sabonete líquido, farinha, talco, leite condensado ou qualquer outra coisa branca e cremosa que você encontra no mercado.

Mas todas essas receitas DIY têm seus riscos, dependendo de como forem usadas. Qualquer produto alimentício ou cosmético pode causar problemas graves se usados em lugares como olhos ou, digamos, vaginas. E algumas delas simplesmente não são – segundo fóruns e artistas pornôs – muito convincentes para começo de conversa.

Seja lá o que você queira, provavelmente tem uma receita de porra falsa perfeita para você. Vivemos mesmo numa época impressionante. E grudenta.

Siga o Mark Hay no Twitter.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter e Instagram.