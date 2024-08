Auto-retratos que deformam os limites entre fantasia e realidade

Este portfólio aparece no Photo Issue da Revista VICE. Com esta edição queremos celebrar o absurdo, a despreocupação e o humor. É importante dar uma escapadela do mundo real. Por mais que seja necessário estar informado, envolvido e consciente, também precisamos de rir. Aqui, mostramos pessoas a fazer arte com sentido de humor. No ambiente de hoje, há algo divertidamente subversivo nisso. Clica aqui para assinares a revista impressa, aqui para saberes mais sobre o tema nas palavras do editor da revista (em inglês) e aqui (em inglês) ou aqui (em português) para veres mais conteúdos deste número.

Matt Grubb é um artista de São Francisco, que vive em Brooklyn e está a formar-se em Belas Artes em Yale. Grande parte do seu trabalho foca-se nas construções conceptuais, recriações ou manipulações, embora para esta edição tenha querido mostrar uma série de auto-retratos que fez entre 2017 e 2018.



O que começou como uma extensão do seu interesse por maquilhagem tem, ao longo do tempo, vindo a distanciar-se das ideias tradicionais de glamour ou da beleza da estética drag, para se concentrar no aspecto da transformação no sentido mais amplo da palavra. Cada imagem tende a começar com um conceito vago, como o uso de uma Nintendo ou uma máscara translúcida e requer entre três a seis horas de trabalho.

Grubb explica que tenta evitar qualquer elemento que possa ser considerado específico de um género. Na sua própria definição, as imagens “estão a meio caminho entre a confiança irreal e a auto-destruição absoluta; entre o brilho ofuscante das entrevista com as Kardashians e a luz crua e fluorescente do metro. Por outras palavras, estão na fronteira entre a fantasia e a realidade, na qual a maioria das pessoas queer transita, para se sentirem confortáveis nos seus corpos. Se naquele dia estava bonito, como poderia melhorar ainda mais essa beleza? E se fosse feio, vamos ver até onde essa fealdade pode ir”.

