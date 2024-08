Autor de “Call Me By Your Name” revela título e história da sequela

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma i-D.

Depois de meses de especulação, provocação e debates em modo “pára-arranca“, agora é oficial: vamos mesmo ter uma sequela de Call Me By Your Name – bem, do livro pelo menos. Segundo avança a Vulture, a editora do livro anunciou que a sequela se vai chamar Find Me e confirmou o anterior rumor de que a história terá lugar anos mais tarde.

“Em Find Me, Aciman mostra-nos o pai de Elio, Samuel, agora divorciado, numa viagem de Florença a Roma para visitar Elio, que se tornou num talentoso pianista clássico. Um encontro inesperado no comboio leva a uma relação que transforma, para sempre, a vida de Sami. Elio muda-se para Paris onde também terá um caso amoroso, enquanto Oliver, agora com filhos quase crescidos e professor no norte de New England, dá por si a contemplar a hipótese de uma viagem à Europa”, anuncia a editora.

Apesar de o livro já ter data agendada para publicação, 29 de Outubro, estamos ainda à espera de notícias quanto a uma possível sequela do filme. Há uns dias, Armie Hammer deitou por terra as esperanças quando se mostrou pouco entusiasmado com a possibilidade de um segundo filme. “Ainda me estou a habituar à ideia de que o primeiro foi tão especial para todos os que dele fizeram parte e que tantas pessoas que o viram sentiram que as tocou, que lhes falou directamente. Parece-me ter sido uma tempestade perfeita a tantos níveis que, se fizermos um segundo, acho que nos podemos desiludir. Não sei se algum outro chegará aos calcanhares do primeiro, sabes?”, afirmou à Vulture.

Mas, talvez ainda haja alguma esperança, porque acrescentou: “Se acabarmos por ter um guião extraordinário, se o Timmy alinhar e o Luca também, seria um idiota se dissesse que não. Todavia, ao mesmo tempo, penso: ‘Foi tão especial, porque é que não o deixamos intacto?’”.



Por isso, parece que a coisa tanto pode ir para um lado como para o outro. É melhor fazermos figas para que a publicação de Find Me faça com que o actor mude as ideias e isso leve a que toda a equipa original do filme alinhe numa segunda ronda. Até lá, começamos a contagem decrescente até Outubro, para descobrirmos o que o futuro reserva a Elio e Oliver.

