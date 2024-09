Axwell /\ Ingrosso Voltaram à Ativa com o Vídeo de “Something New”

Alguém ainda duvidava que o Axwell e o Sebastian Ingrosso voltariam? Desde o lançamento de Axwell /\ Ingrosso em junho do ano passado, os ex-integrantes do Swedish House Mafia jogaram umas dicas no ar de que a parceria ainda estava de pé. Eles começaram tocando em alguns festivais e depois anunciaram um novo álbum. A primeira faixa do futuro disco, “Something New”, foi escrita em parceria com os parças suecos Vincent Pontare (que é co-autor de “Save the World” do SHM e da faixa do Ingrosso com o Tommy Trash, “Reload“) e Salem Al Fakir (que a gente conhece de alguns trampos com o Avicii, tipo “You Make Me“). Falando da música em si, “Something New” relembra a era do Swedish House Mafia, mas com uma energia maior e que faz justiça ao nome – é realmente uma coisa nova.

A track estreou em um comercial do Beats by Dre no Dia de Ação de Graças, nos EUA. A propaganda tinha uma porrada de celebridades (como as irmãs de Kim Kardashian, Kylie e Kendall Jenner) e passa bem longe do clipe oficial. Dirigido pelo duo Ian & Cooper, o vídeo é um passeio de moto no deserto que deixa uma pergunta no final: onde a gente arruma essas jaquetas de couro (pra ontem)?

Você pode assistir mais vídeos do Axwell /\ Ingrosso no site deles. Corra atrás da sua cópia de “Something New” aqui.

