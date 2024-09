Banksy pintou um mural sobre o Brexit

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma Creators.

No domingo, 7 de Maio, Banksy publicou uma fotografia de um mural anti-Brexit no seu perfil do Instagram. Localizado em Dover, no sudeste de Inglaterra, a nova obra retrata um trabalhador a remover uma estrela da bandeira da União Europeia com um martelo e um cinzel. Representantes do enigmático artista de rua confirmaram a autenticidade do trabalho. Esta é a primeira vez que Banksy aborda a questão da saÍda do Reino Unido da UE.

E, tal como em muitas outras das suas obras, a localização do trabalho desempenha um papel crucial na mensagem que pretende transmitir. De acordo com o The Guardian, o mural apareceu da noite para dia, no edifício da empresa Castle Amusements, situado junto ao terminal do ferry que faz a ligação entre o Reino Unido e o resto da Europa. Do lado de lá do Canal, como se sabe, fica Calais, onde até há bem pouco tempo existia um gigantesco campo de refugiados.

