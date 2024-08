Este cara roubou descaradamente uma tela do Banksy no meio da exposição

Semana passada, nas primeiras horas da manhã de domingo, um cara entrou numa exposição de arte em Toronto e com a maior naturalidade roubou uma tela do Banksy avaliada em 45 mil dólares canadenses (pouco mais de 125 mil reais).

A tela, intitulada “Trolley Hunters” ou “Caçadores de Carrinhos”, estava em exibição numa galeria na exposição The Art of Banksy, que estreou neste mês e vai até o começo de julho. A exposição, que não foi sancionada ou endossada pelo artista recluso, consiste numa coleção de obras do artista anônimo avaliada em $35 milhões (uns R$ 100 milhões) — mas acho que vale um pouco menos agora.

Videos by VICE

A polícia de Toronto liberou a gravação do roubo na quarta (13) mostrando o pretensioso ladrão roubando a tela, e é hilário pra caralho — é, por si só, arte.

O cara, que chegou na exposição por volta das 5 da manhã (dias antes da exposição abrir pro público), simplesmente entrou pela porta da frente. Ele chegou devagarinho com os braços cruzados e dá pra ver ele se aproximando mais e mais da tela. Então ele retira a arte da parede e se vira em direção à porta de entrada. Agora, a cereja do bolo foi o ladrão — segurando firmemente a tela — fazendo aquele passinho furtivo que personagens de desenho animado fazem quando sabem que estão fazendo algo errado mas não querem parecer suspeitos.

A exposição, segundo o antigo gerente do artista, é vista e dita por muitas pessoas como antítese do espírito do artista. De acordo com a crítica da Now Toronto, a exposição vendeu mais de 50 mil ingressos a $35 (uns R$ 100).

Tem uma crescente teoria da conspiração de que poderia ter sido o próprio artista roubando a tela ou uma peripécia publicitária por parte dos organizadores — o que eles negam. Afinal, o roubo é praticamente o inverso do momento icônico do Banksy em 2003, quando o artista entrou no Museu Tate em Londres e pendurou uma de suas artes da parede.

A exposição foi considerada a maior da arte do Banksy até agora e com o curto video desse cara fugindo escondido atrás da tela, bom, temos mais uma peça de arte pra carreira audiovisual do cara — mesmo que não tenha sido feita pelo próprio Banksy.

Matéria originalmente publicada na VICE Canadá.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.