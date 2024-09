Não há melhor kitsch que o dos casinos franceses

Este artigo foi originalmente publicado na VICE França

Há algumas décadas, a chegada das slot machines a França transformou os casinos em espaços públicos de entretenimento, abertos a todas as classes sociais. Os casinos dão a oportunidade às pessoas de viverem experiências controladas, em ambientes reconstruídos – muitas das vezes mais afastados da realidade que tentam imitar que cópias exactas, já que misturam o real com o imaginário.

Videos by VICE

São locais que devem muita da sua popularidade à necessidade que as pessoas têm de escaparem a uma existência mundana. Com estas fotos quis realçar o design interior destes espaços, que, juntamente com a a localização, claro, têm um papel crucial na rentabilidade do negócio. A ausência de qualquer referência temporal, em conjunto com o décor inteligente, as perspectivas visuais, o som e o cheiro, afectam o comportamento dos jogadores.

Em salas atafulhadas com plantas falsas e com paredes cobertas de motivos egípcios, o cérebro perde a capacidade de distinguir entre realidade e faz-de-conta. O objectivo de tudo isto é fazer com que os consumidores percam a noção e, obviamente, tomem decisões por impulso.

Tirei estas fotografias entre Março e Junho de 2016, nos casinos de Lyon, Annemass, Évaux-les-Bains, Plombières-les-Bains e Aix-les-Bains.

Podes ver mais trabalhos de Bastien Gomez no seu site e Instagram.