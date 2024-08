Batman mostra o pau num novo quadrinho da DC

Enquanto Martin Scorsese e Joaquin Phoenix se preparam para virar a história o Coringa de cabeça pra baixo, um novo quadrinho do Batman revela um novo aspecto do Cavaleiro das Trevas: o do meio das suas pernas. O pau meia-bomba do Bruce Wayne é revelado, espreitando nas sombras da sua virilha exposta, num painel do meio de uma minissérie de três partes chamada Damned. Assim como o Maior Detetive do Mundo stalkeando um criminoso, o pinto é tão discreto que você pode acabar nem notando. Para ver, vá até o terceiro painel abaixo:

Viu?

Honestamente, tá meio difícil de notar. Então aqui vai a imagem com um pouco mais de brilho e circulado em vermelho. Só pra não ficar dúvidas.

A Batpiroca aparece em Damned #1, o primeiro quadrinho da linha adulta da DC Black Label. A história acompanha o Cruzado Circuncidado enquanto ele lida com amnésia e tenta resolver o assassinato do Coringa – e não, a culpa não é da imitação do Tommy Wiseau do supervilão. Serão mais duas edições de Damned, o que significa pelo menos mais duas oportunidades para os autores Brian Azzarello e Lee Bermejo darem ao Batbilau todo o destaque que ele merece.

A Black Label também tem uma série com o Superman chamada Year One com lançamento marcado para novembro, e The Other History of the DC Universe em dezembro, o que significa que os leitores talvez vejam uma superbenga antes do ano acabar. Vamos torcer para nenhum dos membros parecer o Toad do Mario Kart.

