A Beatport Pediu Desculpas a Selos Parceiros e Promete Pagá-los Semana que Vem

A empresa Beatport soltou um comunicado destinado aos selos parceiros, nesta sexta (6), prometendo pagar os suprimentos que serão processados na próxima semana. Os pagamentos estavam atrasados devido a companhia SFX ter se tornada privada — uma decisão sem precedentes na história da companhia que tumultuou a indústria da música. Na última quinta (6), foi lançado um relatório online em que constava que a empresa havia pago as grandes gravadoras, enquanto deixou de pagar as independentes, o que causou ainda mais furor.

De qualquer forma, o comunicado nega que a Beatport tenha feito essa distinção entre grandes e pequenas gravadoras. “Enquanto a maioria dos pagamentos não foi realizada, alguns outros foram feitos antes da medida entrar em vigor e são incluídos os pagamentos para as grandes marcas e a maioria das outras que participam da nova versão do serviço de streaming do Beatport. Esse pode não parecer um tratamento seletivo, mas tudo que aconteceu nos mostrou justamente o contrário.”

A notificação também expressa profundo desgosto com: “quaisquer transtornos que este atraso tenha ocasionado aos membros da comunidade criativa — especialmente às gravadoras e aos artistas independentes, que são a alma da música eletrônica e que têm sido parceiros e colaboradores de longa data da Beatport, desde 2004.” Declarou Robert Sillerman, presidente e CEO da SFX e ainda acrescenta que ficou “muito constrangido” com o que aconteceu.

Leia o comunicado na íntegra a seguir:

Declaração da Beatport para os nossos selos parceiros:

“Foi confirmado que o atraso dos pagamentos da Beatport, através da retenção de gastos feita pela SFX Entertainment, serão feitos na próxima semana. “Nós lamentamos profundamente quaisquer transtornos que este atraso tenha ocasionado aos membros da comunidade criativa — especialmente às gravadoras e aos artistas independentes, que são a alma da música eletrônica e que têm sido parceiros e colaboradores de longa data da Beatport, desde 2004. Nós pedimos as mais sinceras desculpas pelo que aconteceu e admitimos que deixamos a distribuição do pagamento associar-se com assuntos não relacionados.

Enquanto a maioria dos pagamentos não foi realizada, alguns outros foram feitos antes da medida entrar em vigor e são incluídos os pagamentos para as grandes marcas e a maioria das outras que participam da nova versão do serviço de streaming do Beatport. Esse pode não parecer um tratamento seletivo, mas tudo que aconteceu nos mostrou justamente o contrário. A Beatport não é nada sem seus parceiros criativos. E nós permanecemos indeléveis para investir na comunidade de música eletrônica e prover as ferramentas e os recursos para os DJs, produtores e selos ao redor do mundo, de ajudando a desenvolver suas carreiras e abrangendo seus fãs. E qualquer coisa que interferir nesta missão deve ser tratado com rapidez para que todos possamos voltar ao foco em nossos objetivos principais. Para terminar, nós agradecemos a assitência da AFEM durante todo o processo nesta semana e nós estamos ansiosos para continuar fazendo com que a Beatport cresça e apoiando a comunidade de música eletrônica.”

Robert F.X. Sillerman, presidente & CEO, SFX Entertainment

“Eu lamento que elementos sem relação alguma tenham feito a Beatport atrasar alguns pagamentos pela primeira e única vez em mais de 10 anos de história. A maneira com que tratamos o ocorrido foi imperdoável e jamais deveria ter acontecido. Os milhares de criadores que fizeram o que a Beatport é hoje merecem algo melhor do que isso, e eu estou profundamente constrangido, tanto pessoalmente, quanto profissionalmente, pelo ocorrido.”

Mark Lawrence, CEO da AFEM

“Têm sido dias difíceis e delicados conduzindo um possível resultado positivo. Eu não posso elogiar a Beatport o suficiente pela maneira com que eles estão lidando com a resolução dos problemas, e eu peço que a AFEM seja capaz de dar o apoio necessário, tanto aos selos, quanto à Beatport.”

Michelle Lhooq é a editora do THUMP americano. Siga a Michelle no Twitter.

Tradução por Débora Stevaux.