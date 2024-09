Nos bastidores de “As You Are” cheira a espírito adolescente dos anos 90

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Há um tempo atrás pediram-me para trabalhar como stylist em As You Are, o novo filme de Miles Joris-Peyrafitte, sobre jovens a explorarem a sua sexualidade e a descobrirem-se. Passado nos anos 90, a obra tem como protagonistas Owen Campbell, Charlie Heaton e Amandla Stenberg e é uma história de amor adolescente, filmada durante os meses de Outono, nas margens do Rio Hudson, na região Norte do Estado de Nova Iorque.

Passei grande parte da minha carreira a trabalhar na cidade, portanto ter a oportunidade de estar numa localidade pequena durante uma das alturas mais bonitas do ano, a trabalhar pela primeira vez num grande filme, foi uma oportunidade incrível. Assentámos arraiais numa belíssima casa Vitoriana, que servia como dormitório para a equipa e de armazém para os departamentos de arte e guarda-roupa.

Trabalhar, viver, comer e dormir juntos no meio de nenhures ajudou-nos muito a efectivamente criarmos uma ligação. Cozinhávamos juntos, ajudávamo-nos uns aos outros a solidificar ideias sobre as características do elenco e divertíamo-nos quando era preciso desanuviar. Estávamos todos juntos naquilo e foi isso que tornou tudo tão mágico.

Foi, por isso, mais do que natural que tivesse tentado captar a experiência nas imagens que podes ver abaixo. Tentei tirar tantas fotos quantas fosse possível, para que depois me pudesse lembrar de todos os passos da jornada. Olhando para elas agora, tenho a certeza de que filmar As You Are, foi uma experiência que vai ficar para sempre guardada num lugar especial do meu coração, por causa dos momentos que vivi com a equipa e com o elenco.

Para mais informação sobre “As You Are” visita AsYouAre.movie [não há data de estreia prevista para Portugal].

