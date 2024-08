Beleza e arte para ajudar os mais vulneráveis em SP durante a pandemia

São tempos loucos e difíceis, mas tem gente pelo mundo arregaçando as mangas pra ajudar os mais vulneráveis da maneira que pode. O projeto brasileiro 150 Fotos para São Paulo nasce dessa perspectiva: fotógrafos e produtores se uniram para deixar as paredes alheias mais bonitas com suas obras e doar a grana para ajudar instituições que têm combatido a vulnerabilidade de muita gente durante a pandemia do coronavírus na capital paulista. São 150 fotos de autores brasileiros, todas à venda pelo valor de R$ 150. Muitos desses autores, inclusive, já apareceram na VICE, como Autumn Sonnichsen, Cassia Tabatini, Coletivo Amapoa, Gabriel Chaim, Helen Salomão, Hudson Rodrigues, Larissa Zaidan, João Wainer, Maurício Lima, Naiara Jinknss, Vitor Cohen, entre outros.



Ao abrir o site do projeto, que foi ao ar na última terça (21), a primeira coisa que chama a atenção é a pluralidade de temas e linguagens. As fotos trazem a brutalidade do fotojornalismo, da realidade crua da vida, e passeiam pelo documental, imergindo em detalhes sutis, como um mergulho no rio e a luz alaranjada do sol no fim da tarde.

Foto: Daniel Marenco

São energias, nuances, câmeras, luzes, texturas e olhares muito distintos. A fotógrafa paulistana Bice Costa, 28, uma das fundadoras do projeto, explica que essa diversidade artística foi proposital. “Deixamos livre a escolha para que cada um selecionasse uma foto que achasse que tinha a ver com o seu trabalho e/ou com o projeto”, falou, sobre a obra de cada um dos 150 fotógrafos.

E, nesses tempos de quarenta, poder viajar por cenários diferentes é muito prazeroso – e até terapêutico. “A arte tem esse poder de mobilização, seja para ‘fugir’ da realidade ou como mobilizadora de ação”, diz Bice. Isso serve não só para quem observa e admira uma foto, mas também para quem a produz, já que todo mundo teve sua rotina de trabalho afetada com a quarentena. “A fotografia tem muito contato com o outro e, nesse momento de isolamento social, ela também passa por uma ressignificação, onde nós temos que olhar para o que temos, repensar a produção e como continuar produzindo dentro ou fora de casa.”

Foto: Larissa Zaidan

As cópias vendidas no site são ilimitadas e têm o tamanho de 20x30cm. O dinheiro será revertido para a Paróquia São Miguel Arcanjo, que é coordenada pelo padre Julio Lancelloti e auxilia pessoas em situação de rua; e para o projeto Treino na Laje, que ministra aulas de yoga para mulheres e jovens da periferia de São Paulo, mas que, em tempos de pandemia, está entregado cestas básicas, refeições e kits de higiene para população vulnerável e periférica.

Bice conta também que o perfil do 150 Fotos no Instagram está fazendo lives com os fotógrafos pra falar sobre os vários assuntos que permeiam a fotografia.

Saque abaixo mais fotos que estão à venda e visite o site do 150 Fotos para São Paulo para comprar.

Foto: Francisco Proner

Foto: Helena Wolfenson

Foto: Raphael Lucena

Foto: João Wainer

Foto: Helen Salomão

Foto: Eugenio Savio

Foto: Maurício Lima

Foto: Fernanda Liberti

Foto: Adriana Zehbrauskas

Foto: Ivan Erick

Foto: Ênio Cesar

Foto: Naiara Jinknss

Foto: Gabriel Chaim

Foto: Gabriela Portilho

