O Diplo fez a trilha sonora da nova campanha do Bernie Sanders

O mundo da dance music não faz questão de esconder o seu apoio ao candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Bernie Sanders. O senador de Vermont foi aclamado pelo produtor de São Francisco Bassnectar, pela rainha do Jersey club UNIIQU3 e pela Nancy Whang, do LCD Soundsystem, em forma de performances em comícios beneficentes, e recebeu apoio da nova-iorquina Juliana Huxtable e da alemã Laurel Halo pelo Twitter. Mas mesmo com todo esse aplauso oriundo da música eletrônica, o Sanders pode ter acabado de receber o maior carimbo de aprovação de todos.

Na última sexta (1), o senador de Vermont lançou um novo comercial de campanha, chamado “It’s a Revolution”, que tem como trilha sonora o single do Diplo“Revolution” (feat. Faustix & Imanos and Kai), de 2014. A música é o componente central do vídeo e ganha ênfase pelo fato de que não há nenhuma narração por cima dela. Diplo, desde então, retwittou o comercial do Twitter oficial do Bernie Sanders, e respondeu a um tuíte de um fã que se sentiu comovido pelo vídeo com a declaração: “O movimento é poderoso”.

Essa não é a primeira vez que Diplo apoia o candidato, mas ele certamente não tinha sido tão enfático antes.

No guia do Juan Maclean para as eleições de 2016, o produtor explicou por que ele votaria em Bernie; em janeiro, a casa do Brooklyn Good Room realização uma festa beneficente para o candidato, chama “Berning Down The House”, seguindo uma série de outros eventos musicais beneficentes na cidade.

