Venux X Está Liberando Remixes para Celebrar a GHE20G0TH1K

Esse fim de semana, a rainha do underground da cidade de Nova York, Venus X, está trazendo de volta o GHE20G0TH1K – a festa de vanguarda que ela começou seis anos atrás e veio definir as margens sonoras e visuais mais darks da cidade. Apresentando a estreia da lenda do bounce Sissy Nobby em Nova York, o lineup também inclui sets de DJ do Total Freedom do Fade to Mind, Mike Q, Ma Nguzu e Divoli S’vere.

GHE20G0TH1K estava onde a ponta da lança da moda, arte e vida noturna colidem. Mais importante, era um espaço importante no qual negros, gays e minorias criavam sua próípria cultura fora do mainstream. Logo, celebridades como M.I.A., Diplo e Alexander Wang começaram a aparecer e, logo depois, a festa foi do underground para a boca do povo. Venus X fechou o rolê no último outono, como dise para a Complex. “Eu quero problemas maiores, eu quero questões maiores, e eu quero espaços e responsabilidades maiores. Eu não quero organizar festas em galpões nos meus 30 anos de idade. É muito trabalho para pouca recompensa”.

No sábado, em Nova York, essa galera vai estar junta para celebrar uma era que já passou. Na liderança da festa, Venus vai lançar remixes grátis da família GHE20G0TH1K, incluindo esse: um remix do hino rouco de Rihanna “Bitch Better Have My Money” por Divoli S’vere. O produtor e rapper nascido no Harlem e baseado em Atlanta é um membro do QweenBeat, um coletivo da cena ballroom de Nova York do qual MikeQ também faz parte. Ouça as faixas acima, e veja as cenas da lendária festa ballroom do QweenBeat , Vogue Knights, em nosso documentário “Icy Lake”.

