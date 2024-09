Veja o Clipe Gótico-Industrial do Black Asteroid com o Cold Cave

Foi em um galpão industrial qualquer de Los Angeles, durante um calor dos infernos que “Black Moon” foi feito. Filmado em um dia, o clipe incorpora as raízes industriais do Black Asteroid com o senso estético do Rick Owens. A faixa em si tem elementos do techno com vocais que não são necessariamente associados ao underground. Lançamento fresquinho da CLR, o single te leva de volta pra eletrônica dos anos 80, um carrossel de couro e tubos de neon num lance psicodélico. A gente foi atrás do Black Asteroid pra sacar a pegada desse vídeo.

“Eu estava fazendo uma turnê na Europa em janeiro desse ano, com um dia de folga em Paris, e o Rick Owens me convidou pro seu desfile de moda masculina. Descobri que a galera do Cold Cave também estava na cidade e meu amigo Douglas McCarthy, do Nitzer Ebb, nos apresentou. Mais tarde a gente encontrou o Rick Owens pra jantar e ele sugeriu que eu os chantageassem pra que eles participassem do meu disco, então mandei uns instrumentais meus ao Wesley [vocalista do Cold Cave] e ele escolheu a música que no final virou ‘Black Moon’”, disse.

“Eu anotei algumas coisas que eu gostaria que estivessem no video. [Eu queria] tubos de neon pendurados no teto de um espaço industrial/armazém/estacionamento. O diretor Colin Huffy começou a partir disso e nós gravamos tudo em um dia com algumas câmeras, inclusive com uma steady cam. Luas negras, um Jesus Cristo pecador, techno e Rick Owens… Pra mim tá tudo de boas”.

