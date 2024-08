Black Eyed Peas retrata violência policial no clipe de “Get It”

O Black Eyed Peas está de volta com o novo single Get It”, que chega acompanhado de um clipe com tom bem político. O vídeo, que estreia com exclusividade no Noisey global, foi dirigido por Ben Mor, da Pulse Films e retrata a brutalidade policial e enfatiza a importância de nossa cultura estar ciente de como é se viver não apenas neste mundo, mas nos EUA de Trump. Esta é a terceira aparição do Black Eyed Peas desde a sua volta — o grupo já havia liberado os clipes de “Street Livin’” e “RING THE ALARM pt.1, pt.2, p.3.”

Veja o video de “Get It” no player acima e ouça a música na nos serviços de streaming.

“Get It” Credits:

Director: Ben Mor

Producer: Nicole Acacio

Camera: Simon Thirlaway

Além do clipe, os Black Eyed Peas também anunciaram a turnê The Masters of The Sun — essa é a primeira vez em oito anos que o grupo mete o pé na estrada. O nome da tour faz referência à graphic novel Masters of The Sun: The Zombie Chronicles.

Esta premiere foi publicada originalmente pelo Noisey US.