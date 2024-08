Rami Malek interpreta Freddie Mercury no trailer de “Bohemian Rhapsody”

Artistas lendários são sempre manifestações únicas. Nunca haverá outro Prince, Whitney Houston ou Kylie Minogue (sim, Kylie Minogue). O talento das pessoas nesse panteão é tão astronômico que desafia os moldes da indústria musical, assim criando novos moldes em seu lugar. Um desses artistas é o falecido, grande Freddie Mercury, que liderou a banda de rock britânica Queen até sua morte em 1991: você nem precisa gostar de Queen para saber que Freddie — um performer energético e músico incansável — era alguém simplesmente único.

É no mínimo justo homenagear esse tipo de talento — extravagante, extrovertido — com um filme biográfico brilhante. Nesta terça (15), pudemos ter o nosso primeiro gostinho de Bohemian Rhapsody, o biopic que conta a história de vida e carreira de Mercury no Queen. O filme completo não sai até 2 de novembro, mas você pode ver o trailer no player acima.

O filme é estrelado por Rami Malek, do maravilhoso seriado Mr. Robot (no trailer, aplica um sotaque mais adequado para uma adaptação de Shakespeare do que “I Want to Break Free”, mas esta britânica que vos fala reservará o seu julgamento por ora, para não dizerem que sou implicante), que absolutamente incorpora o papel do líder icônico. O trailer também está repleto de referências aos sucessos mais famosos da banda. Além disso, vou dizer: +10 pontos para o cabelo de Brian May, interpretado por Gwilym Lee, que é o mais fofinho possível.

