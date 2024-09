O Boiler Room vai derrubar comentários de ódio em suas transmissões

Em resposta ao crescente número de comentários sexistas e racistas nas redes do Boiler Room nas últimas semanas, o time por trás da plataforma de streaming mais conhecida do mundo da dance music deixou claro que não vai mais aceitar esse tipo de comportamento. Segundo Gabriel Szatan, apresentador do Boiler Room, demonstrações de racismo, misoginia e transfobia não serão toleradas. E para garantir que isso será seguido à risca, serão contratados funcionários para monitorar as seções de comentários das transmissões.

Mas o que foi que rolou? Parece que quase todas as vezes que uma mulher discotecou no Boiler Room — ou, na verdade, quase toda vez que alguma mulher tem sua discotecagem transmitida online — as conversas que rolam no chat da transmissão sempre têm um tom exaltado, focadas em habilidade, técnica e ‘autenticidade’. E, na maioria das vezes, eram iniciadas por homens — quem mais poderia ser, não é mesmo?

Os machões da internet adoram falar sobre habilidades técnicas e mais ainda sobre a falta delas. Outras qualidades como fluidez, narrativa e história não têm tanta importância. Na última semana, o set da DJ escocesa Nightwave, por exemplo, foi inundado por comentários sobre a qualidade da sua mixagem do ponto de vista técnico.

No entanto, não é esse tipo de comentário que será deletado no futuro, porque apesar de ser estranho o fato de que ninguém parecia ter nenhuma impressão negativa quanto as habilidades de mixagem do DJ que deu pitaco sobre a Nightwave, DJ Deeon, eles não são escancaradamente sexistas. E, é claro, o DJ Deeon é um homem, então talvez isso justifique a falta de críticas negativas em relação a sua mixagem. E, quanto ao Deeon, o estilo de sua mixagem incorpora cortes pesados, assim como o da Nightwave, mas a galera parecia estar disposta a apenas aceitar que essa é a forma como ele faz as coisas.

Os comentários que de fato serão deletados são os claramente e indiscutivelmente ofensivos, como por exemplo os que foram postados durante o set da mobilegirl. A DJ de descendência vietnamita e alemã recebeu insultos racistas e sexistas repugnantes na seção de comentários do set.

A Boiler Room não é a única plataforma que enfrenta problemas com sua comunidade. Recentemente, quando o Barely Legal discotecou em um formato similar para a Mixmag, a galera também começou a postar textão. A Nightwave reagiu calmamente a quantidade absurda de comentários sobre suas habilidades de mixagem, e de um jeito bem-humorado:

E o ódio não se limita aos próprios DJs. O público do Boiler Room constantemente senta o pau no teclado do computador para comentar sobre as minas que aparecem no streaming do vídeo, opinando sobre sua aparência e jeito de dançar. Felizmente isso vai acabar logo logo. Amém.

