Reeditaram o Boiler Room com o Som do Vengaboys

Não faz muito tempo, você viu por aqui uma matéria sobre o canal no YouTube dedicado a reeditar os sets do Boiler Room com uma pá de som farofa dos anos 90. Os vídeos rapidamente se tornaram incrivelmente populares e depois do YouTube tirar o canal do ar, falamos com o seu criador. Porém, a zueira não tem fim e misturar o Boiler Room com Eurotrash não foi suficiente apenas para o 90’s Boiler Room. Por isso, apresentamos o Venga Room, uma série totalmente dedicada a misturar o Boiler Room com o Vengaboys.

Profundamente sub-representado na literatura e nas retrospectivas da música eletrônica, os Vengaboys foram um grupo holandês de dance underground cuja atuação espalhou as bases tanto do house como do footwork. Apesar do fato de que a maioria dos DJs deveriam mandar drops como os clássicos do VB em todos os sets, o lugar complicado dos holandeses no zeitgeist da dance (vistos muitas vezes como pop ao invés de hino-pós-irônico) significa que demorou para visualizarmos como o Boiler Room inteiramente dedicado ao Vengaboys deveria parecer. Um vislumbre dessa ideia pode ser visto na apresentação da DJ Moxie mandando a maravilhosa “Up and Down”.

Esse é apenas o começo. Acesse o Facebook do Venga Room e peça o que quiser.