Boletim Matutino da VICE 02/03/20

Naufrágio no Amapá deixa ao menos 13 mortos

Subiu para treze o número de mortos no naufrágio de um barco no Sul do Amapá, informou governo do Estado na noite de domingo (1°). Outras 46 pessoas foram resgatadas e as buscas seguem em andamento – a embarcação tinha de 60 a 70 pessoas. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado 16 pessoas estavam desaparecidas. Mas, neste domingo, o comandante da corporação, coronel Janary Picanço, disse que não há um número oficial, pois a embarcação não tem uma lista de passageiros para orientar as buscas da corporação. Dez corpos estão no município de Gurupá (PA) e aguardam o traslado para Macapá, onde passarão pelo processo de identificação. Entre as vítimas, duas já foram identificadas: Sudelma Araújo e Marlene Souza Alves. – G1

Temporal deixa 4 mortos no RJ e pontos de alagamento persistem

A segunda-feira (2) começou com transtornos no Rio de Janeiro em decorrência da forte chuva que deixou quatro pessoas mortas e rastro de destruição no domingo (1º). Só na capital havia registro de 21 ruas alagadas no começo da manhã. Mais chuva forte ainda é prevista para ao longo do dia. O município do Rio permanece, desde as 0h20 de domingo, sob estágio de alerta, o quarto nível em uma escala de cinco. De acordo com o Sistema Alerta Rio, há previsão de chuva moderada a qualquer momento, podendo ser forte á períodos curtos. A primeira morte ocorreu no Tanque, Zona Oeste, onde Flávio Silva, de 40 anos, foi retirado já morto dos escombros de um imóvel que desabou após deslizamento de terra, por volta das 4h25 de domingo. Ainda de madrugada, por volta das 5h58, os bombeiros foram chamados para um atendimento na Taquara onde uma mulher de 45 anos foi encontrada morta – a suspeita é que ela tenha sofrido uma descarga elétrica ao encostar em uma banca de revista durante alagamento. Por volta das 19h30, os bombeiros confirmaram a morte de um homem em Mesquita, na Baixada Fluminense. Por volta das 21h, moradores de Acari, na Zona Norte, informaram que um homem de 44 anos morreu afogado no bairro. – G1

Abrigo com 120 animais é inundado pela forte chuva na Zona Oeste do Rio

O abrigo Focinhos de Luz ficou inundado após a Zona Oeste do Rio ter sido castigada por uma tempestade que caiu sobre a região na noite deste sábado, com mais chuva neste domingo. Em imagens divulgadas pela ONG nas redes sociais e possível ver o triste estado em que ficaram os bichinhos, tentando se proteger da água lamacenta. No local, vivem cerca de 120 animais. — Quando vêm essas situações assim de chuva pesada, a região toda é atingida e a gente é junto, só que a gente tem a responsabilidade por 120 animais, que são vidas. Nós tentamos manipular ao máximo dentro do nosso espaço, mas estamos tentando buscar uma hospedagem paga que queira fazer uma parceria, com um desconto para a ONG, ou então um lar temporário para dar tempo de baixar essa água — afirmou Claudia Abreu Campos, uma das integrantes da ONG. – Extra

Bolsonaro nomeia padrinho de casamento do filho para Secretaria de Esporte

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou para a chefia da Secretaria Especial do Esporte, ligada ao Ministério da Cidadania, Marcelo Reis Magalhães. Esta é a terceira vez que Bolsonaro altera o posto da pasta desde o início do mandato. O último a ocupar o cargo foi o general Décio Brasil, que assumiu como secretário em abril do ano passado. A nomeação de Magalhães e a exoneração do general Décio foram publicadas nesta sexta-feira (28) no Diário Oficial da União e assinada pelo recém nomeado ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni e Bolsonaro. Magalhães mantém uma relação estreita com a família Bolsonaro e foi padrinho de casamento do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), filho mais velho do presidente. – Congresso Em Foco

Sem anistia, policiais militares votam por encerrar motim no Ceará depois de 13 dias

Os policiais militares que seguiam amotinados no 18º Batalhão da PM, em Fortaleza, votaram por terminar o motim na noite deste domingo (1º). Os policiais aceitaram a proposta definida no mesmo dia pela comissão especial formada por membros dos três poderes no Ceará, assim como por representantes dos policiais. Um dos pontos do acordo é que os policiais retornem aos postos de trabalho nesta segunda-feira (2). As propostas foram apresentadas pelo ex-deputado federal Cabo Sabino, líder dos policiais amotinados e que tem mandado de prisão em aberto por motim. “Vocês acabaram de assinar minha demissão”, afirmou Sabino, após a votação. Principal reivindicação dos policiais para encerrar o motim, a anistia aos militares envolvidos na manifestação não foi atendida pelo Governo do Estado. – G1

Após saída de médicos cubanos, mortes de bebês indígenas crescem 12% em 2019

Após atingir níveis historicamente baixos em um período que coincidiu com a execução do Programa Mais Médicos, a mortalidade de bebês indígenas voltou a subir em 2019 — depois da saída de médicos cubanos que atuavam pelo programa — e retornou aos patamares anteriores à iniciativa. Dados do Ministério da Saúde obtidos com base na Lei de Acesso à Informação mostram que, entre janeiro e setembro de 2019 — último mês com estatísticas disponíveis —, morreram 530 bebês indígenas com até um ano de idade, alta de 12% em relação ao mesmo período de 2018. Indígenas e especialistas no setor citam entre as causas para o aumento o fim do convênio entre o Mais Médicos e o governo de Cuba, no fim de 2018, e mudanças na gestão da saúde indígena no governo Jair Bolsonaro. – BBC

Gleisi Hoffmann e filha e Lindbergh são hostilizados em hotel no Rio

A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, sua filha e o ex-senador Lindbergh Farias foram hostilizados, ontem (29), em um hotel no Rio de Janeiro. Eles deixavam o lugar quando um grupo de pessoas gritou e ofendeu o trio. Em um vídeo postado nas redes sociais da deputada é possível ver pessoas gritando “vai para Cuba” e a deputada respondendo “você vai para o inferno”. Gleisi escreveu que está coletando imagens do ocorrido e acionou sua equipe jurídica. “Eu sou da paz, e política pra mim é confronto de ideias, não físico, como pretendem eles. Respondi às agressões porque não aceito e não podemos aceitar esse método fascista de intimidação, pregado e estimulado pelos Bolsonaro”, escreveu. – UOL

Segundo paciente de coronavírus no Brasil é funcionário da XP Investimentos

O segundo paciente confirmado de coronavírus no Brasil é um funcionário da XP —maior corretora do país e que, recentemente, fez sua abertura de capital na Nasdaq, em Nova York. A XP confirmou que o funcionário foi diagnosticado neste sábado (29). Em nota, a empresa diz que adotou medidas preventivas. A companhia afirmou que todos os colaboradores que tiveram contato próximo com o profissional estão sendo acompanhados e orientados por médicos especialistas —e que nenhum deles apresentou qualquer sintoma da doença por enquanto. O funcionário, segundo a empresa, está em casa, passa bem e também não apresenta sintomas. Além disso, a XP também está recomendando aos funcionários que estiveram em algum país da chamada zona de risco –países que apresentam um número crescente de contágio e mortes, como é o caso da Itália— nas duas últimas semanas, que trabalhem de casa por pelo menos 14 dias. – Folha de S. Paulo

Professores anunciam greve contra reforma da Previdência de SP

Entidades do magistério, como Apeoesp e CPP (Centro do Professorado Paulista), pedem que professores paralisem as atividades na próxima terça-feira (3) e vão à Alesp (Assembleia Legislativa) protestar contra a reforma da Previdência e contra o abono concedido pelo governo estadual para equiparação ao piso nacional. A previsão é que, na data, aconteça a votação em segundo turno da PEC (proposta de emenda à Constituição) da Previdência estadual. “Vamos percorrer os gabinetes para ver se os deputados mudam o voto. A reforma vai afetar todos os servidores, principalmente os aposentados”, diz Loretana Paolieri Pancera, primeira vice-presidente do CPP. Entre outras mudanças, a reforma para o funcionalismo paulista prevê, no texto de lei complementar, o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%, tanto para ativos quanto para inativos e pensionistas. – Agora

Assessor de parlamentar bolsonarista é investigado por atirar em cachorro em Campos do Jordão

O assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodolfo Laterça, é investigado por atirar contra um cachorro em Campos do Jordão (SP). Nesta sexta-feira (28) a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca na casa de Rodolfo e apreendeu uma arma. À polícia ele confessou que fez o disparo, mas alegou legítima defesa. O disparo aconteceu na última sexta-feira (21) no imóvel de Laterça, que fica no bairro Alto da Boa Vista. O animal, que é da raça golden retriever, pertence ao dono de uma pousada vizinha ao imóvel. Rodolfo Laterça está cedido pela pasta para o gabinete do deputado Anderson Moraes (PSL) desde fevereiro de 2019. De acordo com a equipe do deputado, ele atua na coordenação política do Norte Fluminense para o mandato. – G1

Com nova regra, preço de produtos à base de cannabis deve cair pela metade

A venda de produtos à base de canabidiol nas farmácias e drogarias deve reduzir o preço pela metade. A estimativa é de pacientes e familiares de pessoas que fazem tratamento com produtos derivados da maconha com fins medicinais. Hoje, é possível importar os produtos com autorização da Anvisa. O preço varia. Dependendo da doença, a dose pode custar entre R$ 300 e R$ 2 mil. A Anvisa não vai intervir nos preços. Associações que representam pacientes estimam que a maior oferta vai impactar nos preços. É o que afirma Norberto Fischer, pai da Ane, a primeira brasileira autorizada a importar medicamentos à base de maconha: “A gente tem a expectativa de que com este avanço o preço caia, mas caia sensivelmente. Coisa de 50% do valor atual. Estes produtos vão vir em grande quantidade e esse preço não vai ficar diretamente no bolso no consumidor. Esse preço vai ser diluído.” A venda em farmácias do país foi autorizada pela Anvisa no final do ano passado, e a nova regulamentação passa a valer no dia 10 de março. – CBN

História de Carlinhos Maia será tema da Império da Casa Verde em 2021



A escola de samba paulistana Império da Casa Verde convidou o influenciador digital Carlinhos Maia para ser o tema do Carnaval da escola para o ano de 2021. O convite foi prontamente aceito por Carlinhos, que, segundo o colunista Leo Dias, emocionou com a notícia. A Casa Verde, que venceu o último título do Grupo Especial em 2016 com o enredo “O Império dos Mistérios” (sim, sobre “mistérios” em geral) falará amplamente sobre os influenciadores, bem antes da era digital. E começará falando, ainda de acordo com Dias, sobre Jesus Cristo, o maior influenciador de todos os tempos (segundo os cristãos, parece). Outros ícones da internet também serão convidados para o desfile da Casa Verde. – UOL

Estados Unidos têm segunda morte relacionada ao coronavírus confirmada

Autoridades de saúde do Estado de Washington, nos Estados Unidos, confirmaram na noite deste domingo (1º) que um homem na faixa dos 70 anos morreu nas proximidades de Seattle após contrair o coronavírus. A morte, que ocorreu no sábado, 29, é a segunda registrada no país em função do surto viral. Na sexta-feira, 27, foi anunciado o óbito de um homem de cerca de 50 anos, na mesma região.Pesquisadores creem que o coronavírus esteja circulando há semanas no entorno de Seattle. Há 12 pessoas comprovadamente infectadas em Washington, e ainda há dezenas de casos suspeitos. Essa é a segunda morte por coronavírus nos EUA. A primeira aconteceu na manhã de domingo e foi confirmada pelo presidente Donald Trump. De noite, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, também confirmou o primeiro caso no estado. – UOL

Multidão no Irã põe fogo em hospital que atende a pacientes com coronavírus

Por causa do medo do coronavírus, uma multidão de iranianos ateou fogo num hospital em Bandar Abas, uma das maiores cidades do sul do país. Não há informações sobre vítimas. Segundo a agência iraniana Fars News Agency, a violência foi causada por um rumor de que o governo havia transferido dez pacientes de covid-19 da cidade de Qom, o epicentro da epidemia no país, para Bandar Abbas, que fica a 1.140 km ao sul, e tem uma situação sanitária menos preocupante. No início, os manifestantes se reuniram em torno do hospital, que se chama Towhid Clinic e logo foi apelidado de Corona Hospital, e entoaram frases de críticas ao governo. Em seguida, os ânimos se acirraram e a multidão pôs fogo no hospital. – UOL

Turquia derruba aviões da Síria em nova escalada do conflito

A Turquia confirmou neste domingo (1º) que iniciou uma ofensiva militar contra o regime de Bashar Al-Assad na Síria. Dois aviões sírios foram abatidos nesta manhã na região de Idlib, e os pilotos de ambas as aeronaves conseguiram escapar com vida. Mais tarde, a Rússia — que é aliada do regime sírio — afirmou que não garantiria mais a segurança de aviões turcos que sobrevoarem o espaço aéreo da Síria. O início da ofensiva turca foi uma resposta à derrubada de um drone militar por forças pró-Assad na Síria. Além disso, o governo da Turquia diz que a ofensiva lançada pretende “acabar com os massacres do regime e impedir uma onda migratória”. Isso porque o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, abriu as fronteiras com a Síria para que migrantes pudessem seguir caminho rumo à União Europeia por meio da fronteira com a Grécia e a Bulgária. A medida é uma tentativa da Turquia em obter apoio do Ocidente contra o regime sírio. – G1

Pete Buttigieg deixa corrida do Partido Democrata à Presidência dos EUA

Pete Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, deixou a corrida do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos neste domingo (1º). A decisão, adiantada pelos veículos de imprensa norte-americano, foi anunciada oficialmente nesta noite. Em discurso a apoiadores em South Bend, Buttigieg disse que tomou uma “decisão difícil” ao escolher se retirar da campanha. Ele não disse se apoiaria algum outro pré-candidato. “Porém, vou fazer de tudo ao meu alcance para eleger o candidato escolhido pelo Partido Democrata”, anunciou Buttigieg, em discurso. Segundo projeções, o pré-candidato não conseguiu nenhum delegado na primária da Carolina do Sul. Assim, ele foi ultrapassado por Joe Biden na disputa interna do Partido Democrata para decidir quem enfrentará Donald Trump nas eleições dos EUA, em novembro. – G1

