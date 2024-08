Boletim Matutino da VICE 02/04/20

Brasil

Cada vez mais descolado da realidade, Blonsanoro recomenda menores de 40 anos a se infectarem

O admirador de ditador pedófilo Jair Basolonro questinou mais uma vez nesta quarta-feira (1º) o isolamento total adotado por estados e municípios, em resposta ao novo coronavírus, e afirmou que o governo não pode proibir alguém de vender “churrasquinho” e “biscoito na praia”. As declarações foram dadas em entrevista por telefone, do Palácio do Planalto, ao jornalista José Luiz Datena, do Brasil Urgente, da Band. Ao criticar o isolamento total, Bolsonaro sugeriu que quem tiver menos de 40 anos poderia se infectar agora com a covid-19 para no futuro não transmitirem o vírus aos mais idosos. No meio de sua fala, o vizinho de miliciano comentou que, com a chegada do frio ao país, “vai morrer mais gente por haverá um pico de ida aos hospitais”. E propôs uma solução, demonstrando sua total falta de noção a respeito de biologia básica: “A garotada abaixo de 40 anos, a princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos.”. – O Globo

STF enquadra Bolnaroso e manda informar medidas adotadas contra coronavírus

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira (1º) ao presidente de fã-clube de torturador Jair Bosonarlo que preste informações, em até 48 horas, sobre as medidas adotadas para combater o avanço do novo coronavírus. Procurada, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que não comentará o assunto. Alexandre de Moraes determinou o envio das informações porque a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao STF que determine a Borronalso o cumprimento de algumas ações. Entre as medidas solicitadas pela OAB estão: seguir o protocolo da Organização Mundial de Saúde; respeitar as determinações dos governadores; e não interferir na atuação do Ministério da Saúde. – G1

Concorrência entre países derruba entregas de equipamentos que Brasil comprou da China

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta quarta-feira (1º) que a concorrência com outros países fez com que fornecedores de equipamentos na China cancelassem contratos de venda de equipamentos médicos, incluindo máscaras e respiradores.O ministério tinha a previsão de uma entrega de 200 milhões de equipamentos de proteção que foi cancelada. Mandetta culpou a concorrência entre países, que cobrem ofertas para levar a produção já contratada por outros. “Às vezes chegam pessoas e falam para quem vendeu: ‘olha, você vendeu por quanto? vendeu por 10. E a multa? É tanto, 20%. Bom então tá, então eu pago a multa, pago os 10 e pago mais tanto para você vender pra mim’. Então a coisa está dessa maneira”, disse Mandetta. Mandetta usou a compra de respiradores com exemplo da instabilidade nas relações de compra e venda com a China. – G1

Medo de mortes pelo coronavírus supera preocupação com economia nas redes sociais

O receio de um grande aumento no número de mortes no país em caso de interrupção do isolamento social mobilizou mais internautas em debates nas redes sociais do que o impacto do coronavírus na economia, segundo nova pesquisa divulgada pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas (DAPP), da FGV. O levantamento também apontou aumento do número de internautas alinhados ao posicionamento de direta nas críticas ao admirador de ditador pedófilo Jair Balronoso. Dentre as postagens analisadas no Twitter, 3,8 milhões eram sobre o receio pelo número de mortos e infectados no país, enquanto as menções sobre o impacto na economia somaram 2,1 milhões de publicações. Segundo Marco Aurelio Ruediger, diretor de Análise de Políticas Públicas da FGV, a falta de apoio ao infrator do código de trânsito nas redes se dá a partir de uma compreensão da população de uma “falha na gestão pública”. – O Globo

Moro espalha fake News em coletiva e depois tem que pedir desculpas em pleno Dia da Mentira

O padrinho de casamento maçônico Sergio Moro admitiu que errou ao falar nesta terça-feira, 31, que um homem preso no Rio Grande do Sul com uma grande quantidade de drogas e fuzis estava em casa porque tinha sido liberado da prisão devido à pandemia do novo coronavírus. A declaração foi dada por Moro, durante coletiva à imprensa, para criticar a liberação de presos em risco de contaminação. A medida foi tomada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O fã do Batman usou o exemplo falso para afirmar que o coronavírus “não pode ser usado para soltar criminoso”. Nesta quarta-feira, 1, a assessoria do Ministério da Justiça admitiu que a informação passada por Moro não estava correta. A confirmação foi feita após publicação do site fato ou fake, do portal G1. – UOL

Ministro Augusto Heleno expõe dados pessoais nas redes e acaba até ‘filiado’ ao PT

Após ter o primeiro resultado positivo para a covid-19, ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, informou nesta terça-feira (31) que o novo exame para coronavírus deu negativo. Ele comemorou com uma publicação no Twitter. “Meu novo teste para coronavírus deu negativo, graças a Deus! Agradeço apoio e as orações de todos os amigos e amigas. Seguimos juntos na batalha por um Brasil melhor”. O problema é que o responsável pelo setor de inteligência do governo esqueceu-se de que o resultado do exame mostra uma série de dados pessoais, como RG, CPF, data de nascimento e e-mail. Com os dados em mãos, internautas começaram a cadastrar o ministro nas mais inusitadas coisas: União da Juventude Socialista, Partido dos Trabalhadores, mesário nas próximas eleições e outras delícias. – Folha de S. Paulo

Teste da covid-19 doado pela Vale tem chance de acerto de apenas 25%

O ministério da Saúde apontou “limitações importantes” nos testes rápidos doados pela Vale que começaram a ser distribuídos aos estados e destacou que, nas análises que apontam negativo para a covid-19, a probabilidade que o resultado reflita a realidade é de apenas 25%. As informações constam em documento distribuídos a gestores estaduais e municipais, que manifestam preocupações com a baixo índice de acerto dos testes que não detectam o novo coronavírus. Os testes rápidos —que buscam anticorpos produzidos contra o vírus— são indicados apenas para profissionais que estão na linha de frente do combate à doença, como agentes de saúde e de segurança. A análise é feita após o sétimo dia de apresentação de sintomas. – Folha de S. Paulo

Secretários de educação criticam manutenção de data do Enem

Secretários de educação divulgaram, na tarde de hoje, uma nota em que criticam a manutenção de data do Exame Nacional do Ensino Médio, considerado a principal porta de entrada ao ensino superior no país, mesmo com a paralisação das aulas em todos os estados devido à pandemia do novo coronavírus. O edital do exame foi divulgado nesta terça (31) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que decidiu manter a realização das provas presenciais para os dias 1º e 8 de novembro deste ano. A nota, divulgada pelo Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação), diz que a manutenção do calendário do Enem irá ampliar as desigualdades entre os estudantes do ensino médio em todo o país no acesso às instituições de ensino superior. – UOL

Aldeia no Amazonas registra primeiro caso de coronavírus entre indígenas no Brasil

O Amazonas é o primeiro estado do país a registrar um caso do novo coronavírus entre indígenas. A paciente é uma mulher da etnia Kokama, de 19 anos, moradora da aldeia São José, em Santo Antônio do Içá, a cerca de 250 quilômetros da fronteira com a Colômbia. A informação foi confirmada na noite desta terça-feira (31) pelo secretário de saúde, Francisco Ferreira Azevedo. Até o final da tarde, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) não tinha confirmado nenhum registro de casos entre povos indígenas brasileiros. No total, o município de Santo Antônio do Içá já soma quatro casos positivos para a Covid-19, entre eles um médico que acredita ter contraído o vírus durante viagens aos estados de Santa Catarina e Paraná. Ele também não descarta a possibilidade de ter sido infectado em Santo Antônio do Içá, que fica a 880 quilômetros de Manaus, no sudoeste do estado. – O Globo

Comércio de rua abre e vias têm circulação intensa de suicidas em potencial em PE

Apesar da determinação do fechamento do comércio devido à pandemia do novo coronavírus, lojas de roupas, de peças automobilísticas, oficinas mecânicas e bombonières seguiam abertas nesta quarta-feira (1º) em cidades do Grande Recife, como Camaragibe e Moreno, e da Zona da Mata, como Vitória de Santo Antão. A Secretaria de Defesa Social registrou 4 mil denúncias sobre o funcionamento irregular de estabelecimentos. Na segunda quinzena de março, o governo estadual proibiu o funcionamento de shoppings e do comércio de rua. A autorização de funcionamento ficou restrita a mercados, padarias, farmácias, depósitos de gás e água e postos de combustível, por serem considerados serviços essenciais. As medidas foram tomadas para conter o avanço do novo coronavírus no estado. – G1

SP tem 201 testes de mortos aguardando análise para confirmar coronavírus

A pandemia de covid-19 gerou uma fila de 16 mil exames de coronavírus que o estado de São Paulo ainda não conseguiu processar – 201 são de pessoas que já morreram. Para se ter uma ideia da dimensão do número, 201 também é a quantidade de mortes confirmadas no Brasil. Ou seja, para cada pessoa morta no país, há um caso a ser investigado em São Paulo. O dado foi relevado pelo secretário de estadual de Saúde, José Henrique Germann, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. A estatística foi obtida por uma força-tarefa do estado que começou nesta semana e separou quantos óbitos havia neste universo de 16 mil exames. São Paulo tem enfrentado dificuldades em dar conta dos testes que chegam ao sistema de saúde. No sábado, existiam 12 mil exames na fila, nesta quarta-feira, são 16 mil. – UOL

Médicos registram mais de 2,6 mil denúncias de falta de equipamentos de proteção

Médicos de todo o Brasil registraram 2.622 denúncias de falta de equipamentos de proteção (EPIs) para lidar com pacientes infectados por coronavírus. Os dados, coletados entre 19 e 31 de março, são da Associação Médica Brasileira (AMB). São Paulo é o estado com maior número de denúncias: são 900, que incluem hospitais municipais, estaduais e particulares. O estado concentra 34,3% das reclamações do país, que estão divididas em 125 municípios. Em seguida, estão Rio de Janeiro, com 282 denúncias, Minas Gerais, com 271 e Rio Grande do Sul, com 221. ntre aqueles que fizeram as denúncias, 87% relatam a falta de máscaras do tipo N95 ou PF2, indicadas para o atendimento de casos da doença. A falta do álcool em gel com 70% de álcool esteve presente em 28% das denúncias feitas à AMB. – G1

Polícia Civil investiga autoria de vídeo que mostra Ceasa ‘desabastecido’ em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar a autoria do vídeo que mostra a Central de Abastecimento (Ceasa) de Minas Gerais, em Contagem, supostamente desabastecida. O vídeo chegou a ser divulgado por Jair Bolnosaor (sem partido) na manhã desta quarta-feira (1º) como se fosse verdadeiro e causado pelas políticas de isolamento contra o novo coronavírus. No vídeo, um homem, que diz ser produtor rural, filma as instalações da Ceasa vazias como se esta fosse a situação real, provocada por uma falta de abastecimento ocasionada pelo isolamento sugerido pela maioria de governadores e prefeitos, além da Organização Mundial de Saúde (OMS), para combater a propagação do novo vírus. O vídeo com as afirmações falsas foi feito durante o período de higienização do espaço. – O Tempo

Pesquisa aponta 11% dos brasileiros perdem emprego, 69% cortam gastos e 56% devem atrasar dívidas

Uma pesquisa revela que a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus no Brasil já provocou a perda de emprego para 11% das pessoas e obriga 69% a cortarem gastos na família, enquanto 56% dos entrevistados afirmam que vão atrasar o pagamento de dívidas. É o que aponta a pesquisa “Os brasileiros e o coronavírus – visões sobre a pandemia e seus impactos econômicos”, realizada pela FSB Pesquisa para o banco BTG Pactual. Pouco mais da metade dos entrevistados (51%) acha que deve ser total o isolamento das pessoas, enquanto 42% acham que só pessoas em grupos de maior risco deveriam ficar em casa. – UOL

Senado estende renda básica para pastores, padres, artistas e caminhoneiros

O Senado aprovou uma proposta que estende o auxílio emergencial de R$ 600 a uma série de categorias de trabalhadores, além dos trabalhadores sem carteira assinada. Entre eles, padres, pastores, autores e artistas, taxistas e mototaxistas, caminhoneiros e mães com menos de 18 anos. Pescadores artesanais poderão acumular o benefício com o seguro defeso. A medida faz parte do parecer do senador Esperidião Amin (PP-SC), relator do projeto que trata da Renda Básica de Cidadania Emergencial para o enfrentamento da crise do coronavírus. O texto foi aprovado nesta quarta (1º) no plenário do Senado e deve seguir para a Câmara. – UOL

Senado propõe auxílio mensal de R$ 3.135 a empregados com carteira assinada

O Senado quer criar um programa para que o governo pague até três salários mínimos (R$ 3.135, em 2020) mensais a trabalhadores com carteira assinada, enquanto durar o estado de calamidade no país. Em contrapartida, os patrões não poderiam demitir esses empregados por 12 meses após o fim do pagamento do auxílio. A medida faz parte das propostas dos senadores para ampliar o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para outras categorias, além dos trabalhadores sem carteira assinada. – UOL

Mandetta anuncia bolsas a estudantes da área da saúde no combate à covid-19

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou na tarde de hoje que estudantes da área da saúde que estejam próximos da formatura podem se inscrever para obtenção de bolsas e auxiliar no combate ao coronavírus. Alunos de outros períodos também podem se inscrever, embora a atuação deles seja em outras áreas, de acordo com o titular da pasta. “Esses alunos têm que vivenciar esse momento, é um momento ímpar da vida”, declarou o ministro. Durante a entrevista coletiva para fornecer atualizações sobre casos de covid-19 no país, Mandetta afirmou que as bolsas são abertas e opcionais. Os alunos que quiserem participar serão supervisionados por profissionais habilitados e podem atuar dentro de áreas frias do hospital ou teleconsultas. – UOL

Pesquisadores da USP criam ventilador pulmonar barato para emergências

Engenheiros da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) desenvolveram um ventilador pulmonar para uso em emergências, que pode ser produzido em até duas horas e é 15 vezes mais barato dos que os aparelhos disponíveis no mercado. No dia 20 de março, um grupo de aproximadamente 40 pessoas, entre engenheiros biomédicos, mecânicos, mecatrônicos, eletrônicos e de produção, estudantes e representantes da iniciativa privada, se articulou no desenvolvimento do respirador, batizado de “Inspire”, para suprir uma possível demanda do equipamento hospitalar durante a pandemia do coronavírus. O tempo total de fabricação é inferior a duas horas e o custo estimado do aparelho será de R$ 1 mil reais – o ventilador mais barato no mercado custa R$ 15 mil, de acordo com a USP. – G1

Associação da PB oferece canabidiol para médicos na frente de combate ao coronavírus

A Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança (Abrace), única entidade autorizada a cultivar maconha com fim medicinal no país, localizada em João Pessoa, irá distribuir frascos com concentração de 2% de canabidiol para médicos com suspeita de infecção ou para os profissionais já infectados, apresentando sintomas da covid-19. O objetivo é testar a eficácia do medicamento contra sintomas do novo coronavírus. A ideia partiu de Cassiano Teixeira, diretor da Associação, após ver um vídeo de um médico infectado. A prioridade seria fazer o experimento com pacientes, mas após falar com um dos médicos da Abrace, Pedro Pierro, foi decidido iniciar o projeto com os profissionais que estão no combate ao novo coronavírus. Um total de 40 médicos de todo o Brasil serão divididos em dois grupos, um receberá o óleo de canabidiol e outro o placebo. – G1

Médica que inventou ‘soro da imunidade 171’ contra coronavírus paga R$ 18 mil de multa

O advogado de Isabella Resenda Abdalla, que criou o golpe de um tal “soro da imunidade” como solução para o novo coronavírus, diz que a médica tem convicção de que não agiu de maneira enganosa nas redes sociais (kkkkkkkk), mas que ela cumprirá um acordo firmado com o Ministério Público em Ribeirão Preto (SP). Isabella deve pagar uma indenização de R$ 18 mil, conforme o termo de ajustamento de conduta. Segundo o promotor Ramon Lopes Neto, o valor em quatro parcelas será revertido ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Humanos. o TAC, a médica também se comprometeu a não anunciar ou vender qualquer produto sem comprovação científica ou que desrespeite as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dos conselhos federal e regional de medicina. – G1

Investigação mira Aécio e ex-procurador por arquivar processo contra deputado

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) e o ex-procurador-geral de Justiça do Rio Marfan Martins Vieira são investigados por suposta interferência para arquivar processo criminal contra o deputado federal Dimas Toledo (PP-MG), ex-diretor de Furnas e antigo aliado do tucano. O caso é apurado sob sigilo e está no Supremo Tribunal Federal devido à prerrogativa do foro privilegiado dos parlamentares. Aécio teria agido para arquivar as investigações contra Toledo no Ministério Público e na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os nomes de Marfan Martins Vieira e do delegado Fernando Veloso, ex-chefe da corporação, são citados por suposto conhecimento do esquema. As investigações derivam da delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, homologada em fevereiro pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. – UOL

Brasil tem ao menos 23 mil testes de coronavírus à espera do resultado

O Brasil tem ao menos 23,6 mil testes do novo coronavírus (Sars-CoV-2) ainda à espera do resultado. Esse número equivale a 3,4 vezes o total de casos confirmados (6,9 mil) no balanço das Secretarias de Saúde, atualizado às 7h40 desta quinta-feira (2). Para especialistas tal discrepância indica que pode haver muito mais gente com a doença Covid-19 no país. Pesquisadores explicam que esse cenário – quantidade de kits insuficiente e gargalo na hora de analisar as amostras coletadas – dificulta a realização de cálculos que mostrem o real avanço do surto por aqui. E fazem um alerta: como o Ministério da Saúde recomenda que sejam testados apenas pacientes graves, existe a chance de ser considerável o percentual de “positivos” nesse universo de pessoas já submetidas ao exame. – G1

Mortes suspeitas na região Sudeste superam total oficial de vítimas no país

Maior concentração de diagnósticos de covid-19 no Brasil, a região Sudeste tem 295 casos de mortes suspeitas pela doença que ainda aguardam resultados de testes. Esse número é maior do que os 241 óbitos confirmados pelo Ministério de Saúde no país inteiro até ontem. E a quantidade de vítimas suspeitas de terem o novo coronavírus pode ser ainda maior, segundo dados de funerárias e cemitérios do Rio de Janeiro e de São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde, 81% dos óbitos por covid-19 no país (ou seja, 195 mortes) ocorreram na região Sudeste, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais — o Espírito Santo não teve vítima fatal. A pasta não divulga o número de mortes suspeitas por coronavírus que ainda necessitam de testes. Isso porque depende das informações passadas pelas secretarias de saúde de cada estado, e nem todas têm esses dados discriminados. – UOL

Racha na Economia atrasa medidas contra crise do coronavírus e atrai críticas

Depois de resistir ao máximo a medidas de combate aos estragos na economia provocados pelo novo coronavírus, a divisão da equipe econômica emperrou o pagamento do voucher de R$ 600 a informais e as compensações aos trabalhadores com redução de jornada e salário. As divergências no time do dublê de Rick Moranis Paulo Guedes que levaram ao impasse na liberação de medidas cruciais chegaram ao Congresso e ao STF e foram lidas como erro da equipe econômica, o que acabou aguçando o desgaste com o Executivo. A demora também deflagrou insatisfação com Guedes dentro do governo. Ministros da Esplanada vêm sendo cobrados, por setores da economia, por mais urgência, sob a ameaça de demissões em série. O atraso na implementação dessas ações de socorro e combate ao desemprego ocorreu devido a uma discussão técnica sobre o descumprimento da regra de ouro, norma constitucional que impede o governo de se endividar para pagar despesas correntes. – Folha de S. Paulo

Mundo

Trump chama Bonosalro na chincha e diz que Brasil ‘teve que parar’

Durante a entrevista coletiva diária para prestar informações sobre o combate ao coronavírus nos EUA, Donald Trump mencionou a conversa por telefone que teve com seu fã brasileiro, Jair Bolsanoro, pela manhã. Ao ser questionado sobre o telefonema por uma repórter, afirmou que o Brasil “teve que parar” e deu uma alisada no governo. “Ele (Boronaolo) é um grande cara, fazendo um trabalho maravilhoso pelo Brasil. Foi um telefonema de cortesia. Ele tem um problema com o vírus, nos falamos esta manhã. O Brasil está parando, ele teve que parar. O mundo está parando, alguns países estão se saindo bem. Espero que possamos sair dessa mais fortes do que nunca. Em nota divulgada depois da entrevista, a Casa Branca disse que os dois “ressaltaram a importância de uma coordenação internacional e parceria contínua, incluindo o compromisso de trabalhar em conjunto no âmbito do G-20”. – O Globo

Mortos por coronavírus em um dia nos EUA têm novo recorde: 884

A covid-19 matou 884 pessoas nos Estados Unidos nas últimas 24 horas, um novo recorde no país, segundo uma contagem difundida na noite de hoje pela Universidade Johns Hopkins. Este forte aumento eleva a 4.475 o total de mortos no país desde o começo da pandemia. Os Estados Unidos, que somaram 25.000 novos casos em um único dia, também é o país com o maior número de casos registrados no total: 213.372. O recorde de mortes em 24 horas foi observado em 27 de março, na Itália, 969 óbitos. – UOL

Argentina impede demissões, dá desconto em contribuição e complementará salários

O governo da Argentina anunciou, nesta quarta-feira (1) medidas econômicas para ajudar as empresas a enfrentar a crise financeira decorrente da pandemia de covid-19 no país. Entre as medidas, estão a suspensão da contribuição patronal à Previdência, o auxílio ao pagamento de salário dos empregados de empresas que têm até cem funcionários e também aos prestadores de serviços das companhias maiores. Os auxílios do governo não valem para as empresas de setores fundamentais, que continuam funcionais mesmo com a pandemia causada pelo novo coronavírus. Mais cedo, o presidente Alberto Fernández assinou um decreto que proíbe que as empresas demitam seus empregados por causa da falta de trabalho e força maior ou sem justa causa. – G1

Presidente das Filipinas diz que médicos ‘têm a sorte de morrer pelo país’

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, atraiu muitas críticas após um pronunciamento televisionado na segunda-feira, no qual abordou a pandemia do novo coronavírus. Nele, Duterte disse que profissionais da saúde “têm sorte de morrerem pelo país”. “Há médicos, enfermeiros e assistentes que morreram. Eles foram os que morreram ajudando os outros. Eles têm tanta sorte. Eles morreram pelo país. Essa deve ser a razão pela qual morremos”, disse o presidente, que acrescentou: “Seria uma honra morrer pelo seu país, garanto isso a vocês”. No domingo, a Associação Médica das Filipinas havia informado que 12 médicos morreram de covid-19 no país. A própria associação já alertou que os profissionais de saúde não estão recebendo proteção e apoio suficiente. – Extra

Presidente das Filipinas diz que mandou atirar para matar quem descumprir isolamento

Rodrigo Duterte afirmou nesta quarta-feira (2) que ordenou à polícia e aos militares que atirem para matar em quem descumprir as regras de isolamento impostas para conter a rápida expansão do novo coronavírus. “Minha ordem para a polícia e os militares foi, se houver problemas, se houve ocasião em que eles revidem e em que suas vidas estejam em perigo, atire neles para matar. Entendido? Para matar. Em vez de causar problemas, eu vou enterrá-lo, declarou o presidente, em pronunciamento televisionado. declaração aconteceu após vários relatos da imprensa sobre confrontos e várias prisões de moradores de uma área pobre de Manila, a capital do país, que pediam ao governo ajuda alimentar. – G1

Equador retira 150 corpos de casas em Guayaquil em meio ao caos da covid-19

O governo do Equador informou nesta quarta-feira (31) que removeu 150 cadáveres que estavam em várias casas em Guayaquil, depois do caos ocorrido naquela cidade devido à pandemia do novo coronavírus que atrasou esse serviço. As autoridades, porém, não confirmaram quantas vítimas da covid-19 estão entre os 150 mortos. Uma força-tarefa conjunta militar e policial criada pelo governo para lidar com essa emergência retirou 150 corpos nos últimos três dias, informou o porta-voz Jorge Wated. Wated reconheceu as falhas do “sistema funerário” em Guayaquil, o que fez com que o serviço dos médicos legistas e das funerárias não atendessem rapidamente aos casos de mortes nas residências no meio do toque de recolher de 15 horas estabelecido no país. – G1

E mais

Adam Schlesinger, da banda Fountains of Wayne, morre aos 52 anos vítima do coronavírus

Adam Schlesinger, antigo membro da banda Fountains of Wayne, morreu nesta quarta-feira (1º) aos 52 anos por complicações causadas pelo novo coronavírus. Segundo o jornal “New York Times”, a notícia foi divulgada por seu advogado, Josh Grier. O cantor e compositor também fez sucesso em uma carreira escrevendo trilhas sonoras para o cinema e para a TV. Além de ganhar três Emmys (um deles pela trilha da série musical “Crazy Ex-Girlfriend”) e um Grammy, ele também foi indicado ao Oscar pela canção “That Thing You Do!”, trilha do filme “The Wonders: O Sonho Não Acabou” (1996). – G1

Morre por covid-19 Wallace Roney, trompetista que tocou com Miles Davis

Mais um instrumentista de destaque do jazz morreu em decorrência do novo coronavírus. Wallace Roney, trompetista que se apresentou várias vezes no Brasil, morreu nesta terça-feira (31), aos 59 anos. Durante a carreira, Wallace Roney tocou com Dizzy Gillespie, Duke Ellington e Miles Davis, que foi seu professor. Ele também acompanhou gente como Clark Terry, McCoy Tyner, Sonny Rollins e Herbie Hancock. “Estou triste em confirmar que o icônico trompetista e lenda do jazz Wallace Roney morreu devido a complicações da covid-19, nesta manhã, logo antes do meio-dia”, escreveu Lydia Liebman, assessora do músico. “A família está em busca de uma cerimônia de velório para honrar Wallace e sua contribuição musical depois que esta pandemia passar. Por favor, respeitem a privacidade deles nesse momento.” – Folha de S. Paulo

Lutadora de UFC treina nua com marido durante quarentena

A lutadora de MMA Paige VanZant surpreendeu seus seguidores com o novo clique publicado em seu Instagram. Nele, ela mostrou como vem passando a quarentena da pandemia de coronavírus. Completamente nua, ela apareceu treinando ao lado do marido, o também lutador de UFC Austin Vanderford, que também está sem roupa alguma. Os dois malharam bem à vontade na academia que têm em casa. Enquanto Paige fazia abdominais em uma bola de pilates, Austin fez flexões em uma barra fixa e seu bumbum foi coberto graças ao ângulo da foto, que deixou um saco de boxe bem na frente. “Exercícios de ontem à noite”, escreveu a atleta na legenda. – O Fuxico