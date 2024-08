Boletim Matutino da VICE 03/02/20

Brasil

PF descarta suspeitas da Promotoria e livra Flávio Bolsonaro de dois crimes

A Polícia Federal concluiu não haver indícios de que o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) tenha cometido os crimes de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica no inquérito eleitoral que mira tanto as negociações de imóveis feitas pelo filho mais velho do presidente como a sua declaração de bens na eleição de 2018. A previsão é a de que o relatório final da polícia sobre o caso seja entregue à Justiça nos próximos dias. O resultado apurado pela PF não coincide com os elementos encontrados em um outro inquérito, do Ministério Público do Rio, que apura a prática de “rachadinha” no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa —ele foi deputado estadual de fevereiro de 2003 a janeiro de 2019. – Folha de S. Paulo

Governo muda de ideia depois de decidir abandonar brasileiros no epicentro do coronavírus

Os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores afirmaram em nota, neste domingo (2), que o governo trará de volta todos os brasileiros que se encontram em Wuhan – a cidade mais afetada pela epidemia de coronavírus na China – e que manifestem desejo de retornar. No comunicado, as pastas afirmam que o governo “adota todas as medidas necessárias”. A decisão foi anunciada após a divulgação de um vídeo em que um grupo de brasileiros pede ajuda. Na mensagem, eles lembraram de operações feitas por outros países para retirar seus cidadãos da China. Além disso, comprometem-se a passar um período em quarentena após desembarcarem aqui. – G1

Peritos internacionais apontam graves falhas em laudos sobre chacina no Rio

Duas análises independentes, feitas por peritos estrangeiros a pedido da ONG HRW (Human Rights Watch), apontam graves falhas e omissões no trabalho dos peritos que analisaram os corpos de nove das 15 vítimas da chacina nas comunidades do Fallet, Fogueteiro e Prazeres, em Santa Teresa, zona sul do Rio. Segundo os analistas, há fortes indícios de que os PMs envolvidos no caso removeram os corpos das vítimas sem vida para o hospital, com o objetivo de desfazer a cena do crime. A ONG de direitos humanos solicitou análises dos laudos cadavéricos das nove vítimas, feitos por por peritos do Instituto Médico-Legal do Rio — órgão que faz parte da estrutura da Polícia Civil. A chacina do Fallet vai completar um ano no próximo sábado. Na ocasião, policiais militares do Batalhão de Choque —unidade de elite da corporação— mataram 13 pessoas nas comunidades. Nove das vítimas estavam em uma casa na comunidade do Fallet quando foram mortas. – UOL

Prefeitura de Ribeirão Preto terá de indenizar vítima recorrente de enchentes

O juiz Reginaldo Siqueira, da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto (SP), condenou a prefeitura ao pagamento de R$ 102.613,31 por danos morais e materiais a um homem que tem a casa inundada toda vez que chove. O município é responsável pela construção e manutenção das redes coletoras de águas pluviais nas áreas públicas, argumentou Siqueira. Logo, a falha no serviço implica na obrigação de indenizar os danos decorrentes. A prefeitura alegava ‘ocorrência de força maior’. Mas o juiz concluiu. “Não há que se falar, no caso, em excludente de responsabilidade, pois, conforme constatado pelo perito, não há necessidade de chuvas excepcionais para causar enchentes e inundações.” O homem tentou elevar sua casa em 20 cm, mas isso não foi suficiente para conter os estragos. O imóvel dele já sofreu desvalorização de 30%. Ele afirma que o problema acontece desde a construção de três conjuntos habitacionais em 1995. – UOL

Mundo

Número de mortes pelo coronavírus na China passa de 360, infectados são mais de 17 mil

Subiu para 361 o número de mortes causadas pelo coronavírus na China. Neste domingo (2), foram confirmadas 56 novas vítimas na província de Hubei, epicentro da epidemia, e uma na cidade de Chongqing. Agora, são 350 mortes em Hubei e 11 em outros locais da China. O número de pacientes infectados passa de 17 mil no país. Além da China, mais de 20 países registram casos da doença respiratória provocada pelo novo vírus, e neste domingo (2) o governo das Filipinas informou a primeira morte fora do território chinês. O Ministério da Saúde informou neste domingo que o Brasil segue com 16 casos suspeitos. Nenhum foi confirmado. – G1

Hospital construído em dez dias na China abre e recebe primeiros pacientes

Os primeiros pacientes do hospital provisório construído em apenas dez dias na China começaram a ser recebidos hoje, às 10h da manhã do horário local, marcando a abertura do local, dedicado a combater o surto de coronavírus. Mais de 300 pessoas morreram no país devido ao vírus. Segundo a agência AP, a chegada dos primeiros pacientes aconteceu logo pela manhã, mas as agências estatais chinesas não deram informações sobre suas identidades ou condições de saúde. No domingo (2) a China anunciou que o local estava apto a ser aberto. Imagens divulgadas pela agência estatal mostraram o interior de salas equipadas e disponíveis no interior do hospital Huoshenshan. – UOL

Bolsas da China têm maior recuo desde 2015 após 10 dias fechada

As bolsas da China continental registraram nesta segunda-feira (3) baixas expressivas de mais 7%, o maior recuo diário desde 2015, em um momento de pânico nos mercados pela epidemia do novo coronavírus no gigante asiático. O índice composto da Bolsa de Xangai fechou em queda de 7,72%, a 2.746,61 pontos, enquanto a Bolsa de Shenzhen, a segunda maior da China, terminou em contração de 8,41%, a 1.609,00 pontos. Esta foi a primeira sessão das Bolsas chinesas após o longo recesso das férias do Ano Novo lunar. As Bolsas de Xangai e Shenzhen estavam fechadas desde 24 de janeiro, um dia após o início da quarentena em Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus. – G1

Rússia pode expulsar estrangeiros infectados por novo coronavírus

A Rússia afirmou nesta segunda-feira (3) que pode expulsar os estrangeiros infectados com o novo coronavírus. Na semana passada, o governo anunciou o fechamento da fronteira com a China e a redução das conexões entre os dois países. O novo coronavírus “foi adicionado à lista de doenças especialmente perigosas”, afirmou o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, durante uma reunião governamental, segundo a France Presse. “Isto nos permite proceder a expulsão de estrangeiros infectados e aplicar medidas especiais como o isolamento e a quarentena”, declarou A Rússia registrou até o momento dois casos de contágio em cidadãos chineses, que foram colocados em isolamento. – G1

Homem que já puxou cana por terrorismo esfaqueia 3 e mata 1 em Londres

Um homem foi morto pela polícia de Londres após esfaquear pessoas em uma movimentada avenida em Streatham Hill Road, no sul da capital inglesa. Três pessoas foram atingidas e o incidente foi classificado como ataque terrorista, segundo informações da Metropolitan Police. O responsável pelo ataque, de acordo com a polícia, estava preso por atividades ligadas ao terrorismo e havia sido solto há poucos dias. A polícia estava acompanhando seus passos após a libertação. Ele foi preso em 2018, aos 18 anos, por divulgar material da Al Qaeda e coletar “informações úteis” para promover ataques terroristas, mas foi solto em janeiro após cumprir metade da pena. – UOL

Aviso diz a moradores de prédio que não aceitará outros idiomas pós-Brexit

Um aviso incomodou moradores de um edifício em Norwich, cidade a 160 km de Londres, na Inglaterra. Entitulado “Happy Brexit Day” (Feliz Dia do Brexit, em português), o texto dizia que agora, com a saída do Reino Unido da União Europeia, “outros idiomas não seriam mais tolerados”. O caso está sendo investigado como crime de ódio pela polícia local. O papel com o texto foi pregado na porta de todos os apartamentos dos 15 andares do edifício Winchester Tower. O caso veio a público na sexta-feira, dia em que o Reino Unido saiu oficialmente do bloco. “Já que nós, finalmente, temos nosso país de volta, sentimos que há uma regra que precisa ficar clara aqui para os moradores do Winchester Tower. Nós não toleramos pessoas falando outros idiomas que não seja o inglês nos apartamentos”, diz o aviso. – UOL

Mulheres só reclamam de assédio de homens feios, diz presidente do Equador

O presidente do Equador, Lenín Moreno, fez declarações machistas durante um encontro com investidores na sexta-feira (31) e depois foi às redes sociais para pedir desculpas. “Os homens são constantemente sujeitos a acusações de assédio. Vejo que as mulheres frequentemente denunciam assédio, é verdade, é bom que o façam, mas às vezes vejo que estão com raiva dessas pessoas feias”, disse o presidente mais cedo na sexta-feira (31) durante uma reunião com investidores na cidade de Guayaquil. “Isso quer dizer que o assédio é quando se trata de uma pessoa feia, mas se a pessoa é bem apresentada de acordo com os padrões, ela geralmente não pensa necessariamente que é um assédio. Já no caso da minha idade, não seria assédio, seria ocaso sexual “, acrescentou. – G1

Médico que passou cocaína no pênis e matou a amante é condenado na Alemanha

A Justiça da Alemanha condenou o médico Andreas David Niederbichle, 43 anos, por matar a amante acidentalmente após colocar cocaína no pênis e ter relações sexuais com ela. Segundo o tribunal, ele ficará preso por 9 anos acusado de estupro e lesões corporais graves, que levaram à morte. Na época do crime, depois de empanar o ganso na farinha, a cabeleireira Yvonne M. fez sexo oral nele e começou a sentir falta de ar. Logo em seguida, desmaiou e morreu. A autópsia mostrou que a causa da morte foi overdose de cocaína. As investigações também apontaram que Andreas colocou cocaína na taça de espumante que deu para mulher. – Metrópoles

Mulher rouba 40 vibradores e depois os distribui para suas amigas na Espanha

Uma espanhola foi flagrada roubando cerca de 40 estimuladores de clitóris em uma caixa e depois os distribuiu para suas amigas e vizinhas. Outra parte dos brinquedos ela havia deixado em um clube de massagens na Espanha. O caso aconteceu em uma loja na cidade de Callosa de Segura, Alicante (Comunidade Valenciana), no dia 23 de janeiro. A mulher está em liberdade à espera de julgamento depois de ser presa pela Guarda Civil e acusada de furto. A polícia conseguiu recuperar mais da metade dos objetos roubados, que estimam valer 2 mil euros (cerca de R$ 9,4 mil). De acordo com o “El País”, o dono da loja denunciou o furto à Guarda Civil no mesmo dia dos fatos. Ele relatou que faltava um pedido completo de um estimulador erótico feminino. – Catraca Livre

E mais

Morre Andy Gill, guitarrista do Gang of Four, lenda do pós-punk inglês

A página oficial do grupo inglês Gang of Four no Facebook anunciou na tarde de sábado a morte de seu guitarrista e fundador, Andy Gill, de 64 anos, um dos músicos mais influentes do pós-punk. Seu toque ao mesmo tempo agressivo, ácido e suingado ficou conhecido em álbuns da banda como “Entertainment” (1979) e “Solid gold” (1981) e em canções como “At home he’s a tourist”, “Damaged goods” e “I love a man in a uniform”. Segundo os companheiros da banda, Gill morreu na sequência de uma “breve doença respiratória”. Além de guitarrista, Andy Gill era um produtor de renome, tendo dirigido as gravações de álbuns do próprio Gang of Four, dos Red Hot Chili Peppers (o de estreia, de 1984) e de bandas como Stranglers, Killing Joke, Jesus Lizard e Young Knives. Nos anos 2000, o estilo de guitarra de Gill pautou o som de bandas novas como Franz Ferdinand, Bloc Party e LCD Soundsystem. – O Globo

Empresa lança no Brasil site para mulheres que querem trair seus parceiros

Entra em operação hoje no Brasil um site voltado para mulheres casadas em busca de casos extraconjugais. O diferencial do Eveeda em relação a outras plataformas de traição já existentes, tais como o Ashley Madison, é a proporção igualitária entre homens e mulheres usuários. Segundo informações divulgadas pela marca, o algoritmo do site garante que, para cada mulher cadastrada, um novo homem pode entrar. Além disso, para elas o serviço é gratuito. Já os homens, para participarem, devem adquirir um pacote de associação completo para enviar mensagens. O valor mínimo é de R$ 150 ao mês. – UOL