Boletim Matutino da VICE 03/03/20

Após mudança no método, Brasil registra 433 casos suspeitos de coronavírus

Após mudança no método de contabilização, subiu para 433 o número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil, informou hoje o Ministério da Saúde. Ontem, a pasta confirmou o segundo caso de covid-19 no Brasil — os dois pacientes foram diagnosticados em São Paulo após viagens à Itália. Nos últimos dias, o número de casos suspeitos, que era de 207 no sábado (29) e de 255 no domingo (1º), disparou. Ao mesmo tempo, foram descartados 162 casos. São Paulo lidera o número de casos suspeitos, com 163 pacientes, seguido pelo Rio Grande do Sul com 73. Os dois casos confirmados no país foram em São Paulo; o primeiro de um homem de 61 anos, morador da capital e que viajou à Itália a trabalho. O segundo caso é de um funcionário da XP Investimentos que voltou de Milão um dia antes de ser diagnosticado, na última sexta-feira. – UOL

Brasileiros postam mais memes do que mensagens de medo sobre coronavírus

Um estudo sobre o comportamento dos brasileiros nas redes sociais em publicações sobre o novo coronavírus mostra que há mais memes do que mensagens de preocupação e medo. O novo coronavírus deixou 78,8 mil pessoas infectadas na China e matou cerca de 2,8 mil, já tendo se espalhado por diversos países. A pesquisa foi feita pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (DAPP/FGV) entre os dias 15 de janeiro, quando o surto começou a tomar maiores proporções na China, e esta quinta-feira, 27, considerando as reações na web sobre o covid-19. Foram contabilizadas 3,3 milhões de menções à doença no Twitter, e o Brasil apareceu em quarto lugar como o país que mais comentou o assunto. – Extra

Chuva provoca soterramentos, inundações e deixa ao menos 10 mortos na Baixada Santista

A chuva intensa que atingiu a Baixada Santista, na madrugada desta terça-feira (3), provocou a morte de ao menos dez pessoas em Guarujá, São Vicente e Santos. Entre os mortos estão dois bombeiros que trabalhavam no resgate de pessoas no Morro do Macaco. No local, duas pessoas morreram no deslizamento — uma mãe e o seu bebê. Segundo informações da corporação, os dois bombeiros tentavam resgatar a criança quando ocorreu um segundo deslizamento que os atingiu. Na região da Enseada, também no Guarujá, outro deslizamento provocou a morte de duas pessoas. Em São vicente, um casal de idosos morreu em consequência de um soterramento. Uma terceira morte ocorreu na cidade, em um asilo atingido pela chuva. Em Santos também ocorreu uma morte por soterramento. Ao menos outras seis pessoas estão desaparecidas na Baixada Santista. – Folha de S. Paulo

Governo confirma 22 desaparecidos e 18 mortos após naufrágio no Sul do Amapá

Subiu para 18 o número de corpos encontrados após o naufrágio do navio de médio porte Anna Karoline 3, no Sul do Amapá, de acordo com o último boletim divulgado pelo governo do estado na noite desta segunda-feira (2). Também foi confirmado que 22 pessoas estão desaparecidas. O naufrágio aconteceu no sábado (29). Outras 46 pessoas foram resgatadas. A embarcação tinha de 60 a 70 pessoas. Ao todo, oito corpos foram trazidos à Macapá para processo de identificação e necropsia na Polícia Técnico-Cientifica (Politec). Nesta segunda-feira, o subcomandante também informou que faltam recursos financeiros para remoção do navio, que se encontra há mais de 12 metros de profundidade no Rio Amazonas. – G1

Crivella culpa cariocas, mas zera investimento em prevenção de enchentes

Embora tenha culpado a população do Rio de Janeiro pelas enchentes em diversos bairros da cidade neste fim de semana, Marcelo Crivella (Republicanos) não fez investimentos em 2020 com a manutenção do sistema de drenagem da cidade — ação essencial para a prevenção de alagamentos. A prefeitura acumula uma dívida milionária com as empresas de engenharia que executavam esse tipo de serviço. O levantamento foi feito pelo mandato do vereador Tarcísio Motta (PSOL-RJ) com base em dados do Fincon (Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária). De acordo com os dados, nem um real saiu dos cofres públicos para a manutenção do sistema de drenagem em 2020. Situação semelhante já havia ocorrido em 2019, quando não houve nenhum gasto até abril. – UOL

Juiz determina transferência de Adélio Bispo de presídio em MS

O juiz Dalton Igor Kita Conrado, da 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande (MS), determinou a transferência de Adélio Bispo, preso por esfaquear o então candidato à presidência Jair Bolsonaro, para o juízo de origem, a 3ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora (MG), em até 30 dias. Na decisão, o juiz recusou o pedido da Vara Criminal do município mineiro para a permanência de Adélio em Campo Grande, para onde ele foi transferido no dia 8 de setembro de 2018, dois dias após o atentado. De acordo com o documento, o condenado pelo ataque ao presidente é inimputável, ou seja, não pode ser punido criminalmente. – G1

Justiça manda soltar 46 policiais presos durante motim no Ceará

A vara da auditoria militar da Justiça Estadual do Ceará mandou soltar, nesta segunda-feira (2), 46 policiais militares que foram presos por deserção, após faltarem a uma convocação para trabalhar durante o carnaval. Nos últimos dias, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSFDS) listou que eram 47 os PMs presos no período dos motins. Nesta segunda-feira (2), no entanto, o número foi revisto para 50. Desses, 46 ficaram detidos por deserção. Outros 3 foram presos por participação em motim e 1 – já liberado – após incendiar um veículo no interior do Ceará. Os 46 PMs presos por deserção devem ser soltos nesta terça-feira (3), segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A decisão sobre esse grupo ocorre um dia após os policiais votarem pelo fim da paralisação, que ocorria há 13 dias. – G1

Comandante da Força Nacional elogia encapuzados do Ceará: ‘gigantes e corajosos’

O comandante da Força Nacional, Aginaldo de Oliveira, fez elogios aos policiais amotinados em Fortaleza na noite de domingo (1º), momentos antes de os militares votarem pelo fim da paralisação, que durava 13 dias. Conforme a Constituição Federal, a greve de militares é ilegal, entendimento reforçado em decisão do Supremo Tribunal Federal em 2017. “Vocês são gigantes, vocês são monstros, vocês são corajosos. Demonstraram isso ao longo desses 10, 11, 12 dias que estão aqui dentro desse quartel, em busca de melhoria da classe, e vão conseguir”, afirmou Oliveira. – G1

PM destrói centenas barracos em reintegração de posse com mil agentes em Manaus

Eram 8h desta segunda-feira (2) quando a tropa de choque da PM entrou na rua Apocalipise, segundo uma placa escrita à mão. Com sprays de pimenta, os policias dispersaram dezenas de moradores que entoavam cânticos evangélicos, sem oferecer resistência física. A ofensiva marcou o início da reintegração de posse da invasão Monte Horebe, onde vivem centenas de famílias pobres, inclusive imigrantes venezuelanos e haitianos. A operação mobilizou cerca de mil agentes de segurança e deve continuar ao longo dos próximos dias. Nos últimos meses, a invasão tem avançado sobre a Reserva Adolpho Ducke. Com 10 mil hectares, é uma das maiores florestas urbanas do mundo e tem administração do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia). Vinte minutos antes do uso do spray de pimenta, o defensor público Rafael Barbosa —atrás de uma fila de PMs encapuzados com escudos e vestindo um colete à prova de balas— disse ao microfone: “Eu represento vocês”. – Folha de S. Paulo

Surto de sarampo atinge 76 cadetes em academia da Força Aérea no interior de SP

Um surto de sarampo atingiu pelo menos 76 cadetes da AFA (Academia da Força Aérea), em Pirassununga (a 211 km de São Paulo), em um intervalo inferior a um mês. Outros 25 pacientes aguardam os resultados dos exames que, se confirmados, farão com que o total de contaminados chegue a 101. O total de casos já confirmados representa 11% dos 692 cadetes que atualmente estão na academia, cujo curso tem duração de quatro anos. Se os 25 em análise forem confirmados, o índice chegará a 14,5%. Os casos começaram a ser registrados em 31 de janeiro e, como a transmissão da doença pode começar antes mesmo do aparecimento dos sintomas, nas semanas seguintes as notificações proliferaram entre os cadetes, segundo a Vigilância Epidemiológica da cidade paulista. – Folha de S. Paulo

Polícia investiga igreja que teria prometido imunizar fiéis do coronavírus em Porto Alegre

A 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre abriu, nesta segunda-feira (2), um inquérito para investigar a possibilidade de charlatanismo na divulgação de um culto da igreja Catedral Global do Espírito Santo, na Capital, que, supostamente, prometeu a imunização de doenças, citando o coronavírus. O culto foi realizado no último domingo (1º). No panfleto de divulgação, a igreja anuncia: “O poder de Jesus contra o coronavírus: venha porque haverá unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença”. Conforme a delegada Laura Lopes, o inquérito foi instaurado para apurar a possibilidade de crime de charlatanismo, que, conforme o Código Penal, seria “inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível”. Nos próximos dias, ela deve começar a ouvir pessoas ligadas à igreja. – G1

Doria deixa de pagar R$ 236 milhões em emendas impositivas a deputados

A gestão João Doria (PSDB-SP) deixou de pagar cerca de R$ 236 milhões em emendas impositivas para deputados estaduais que estavam determinadas no orçamento de 2019. Com as emendas, os deputados conseguem direcionar recursos diretamente para os municípios escolhidos por eles mesmos. A verba é então investida em saúde e infraestrutura. O orçamento de 2019 previa mais de R$ 461,34 milhões para as emendas; pouco mais de R$ 225 milhões foram pagos. O levantamento foi feito pela CBN com base na execução orçamentária do portal da transparência do estado. O não pagamento é um descumprimento da Constituição Estadual e pode levar à denúncia do governador por improbidade administrativa. O orçamento impositivo em São Paulo foi aprovado em 2017 e, desde então, obriga o governo do estado a separar parte do orçamento para as emendas parlamentares. – CBN

Mulheres organizam ‘calcinhaço’ no MS, em única Assembleia do país sem deputada

Única do país sem deputadas, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul será o destino nesta terça-feira (3) de um grupo de mulheres que participarão do “Calcinhaço da Democracia”, um protesto para pedir mais atenção à pauta feminina na Casa. A manifestação, convocada via redes sociais por coletivos feministas e integrantes de partidos como PSOL e PT, é motivada por dois fatores, segundo as organizadoras: a falta de representatividade no Legislativo local e falas de deputados contra o Carnaval consideradas moralistas. A Assembleia sul-mato-grossense tem as 24 cadeiras ocupadas por homens, algo que não ocorria desde 1987. A situação reflete o histórico de predominância masculina no poder estadual. – Folha de S. Paulo

Monotrilho de São Paulo continuará fechado nesta terça-feira

O monotrilho continuará fechado nesta terça-feira (3) para que técnicos concluam a inspeção em todos os 23 trens que circulam na linha 15-prata e encontrem o motivo da falha nos pneus. Ônibus do sistema Paese transportarão os passageiros gratuitamente entre as estações São Mateus e Vila Prudente das 4h40 à 0h. Na quinta-feira (27), um pneu de um trem se rompeu quando saía da estação Jardim Planalto, por volta das 6h40. A composição foi recolhida. Ainda no fim de semana, a linha foi fechada e o Metrô realizou testes que constataram a incidência de danos em outros pneus dos trens do monotrilho. – Agora

China impõe quarentena a quem chegar de Itália, Irã, Japão e Coreia do Sul

O governo da China informou nesta terça-feira (3) que pessoas que chegarem à capital Pequim vindos de Itália, Irã, Japão e Coreia do Sul terão de ficar por 14 dias em quarentena, segundo a agência de notícias Reuters. Duas províncias do país, Xangai e Guangdong, já haviam imposto uma quarentena semelhante. A preocupação do governo é uma reintrodução do vírus no país. Sete casos divulgados nesta terça-feira (3) correspondem a pessoas que regressaram da Itália. A China é o epicentro da epidemia do Coronavírus. Até terça-feira (3), há cerca de 3.120 mortes, e a grande maioria (94,5%) aconteceram no país. O número de novos infectados na China, no entanto, tem crescido a um ritmo mais lento que no resto do mundo. Na segunda-feira (2), as novas notificações foram nove vezes maiores fora da China do que no país. – G1

Com medo de Bernie, Democratas moderados se unem em torno de Biden antes da Super Terça

A ala moderada do Partido Democrata está se consolidando em torno do ex- vice-presidente Joe Biden antes da Super Terça. Nesta segunda-feira (2), a senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, desistiu da corrida presidencial e vai apoiá-lo. O novo campo embaralhado coloca Biden pela primeira vez em rota de colisão com o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, cuja campanha confirmou na segunda que ele continuará na disputa. Os dois estão se anunciando como o candidato capaz de bloquear o senador Bernie Sanders, de Vermont, o primeiro colocado no campo democrata que continua liderando as pesquisas em estados com muitos delegados. “Para mim está claro que a elite corporativa está ficando muito, muito nervosa com nossa campanha e vai fazer tudo o que puder, de todas as maneiras, para tentar nos deter”, disse Sanders a repórteres que viajavam com ele em Salt Lake City. – Folha de S. Paulo

Brasil atrapalha acordo e fica isolado em reunião da ONU sobre biodiversidade

A diplomacia brasileira estaria trabalhando para frear o progresso das negociações de um novo acordo global pela conservação da biodiversidade, segundo diplomatas de diversas nacionalidades. Os países têm até outubro – quando acontece a COP-15 da biodiversidade, na China – para chegar a um novo plano global, já que o atual, assinado em 2011, termina este ano. Os objetivos são conservar áreas protegidas, evitar extinção de espécies e promover um uso sustentável dos recursos naturais, com apoio financeiro aos detentores de grandes reservas ambientais. O Brasil – um dos maiores detentores da biodiversidade do mundo – não parece interessado em um acordo global. Segundo negociadores, o país teria se recusado a discutir questões técnicas e optado por trazer discussões que não estavam em negociação, usando linguagem agressiva e propostas absurdas – que chegaram a ser respondidas com risadas. – Folha de S. Paulo

