Boletim Matutino da VICE 04/02/20

Brasil

Wajngarten omitiu da Presidência sua relação com empresas pagas pelo governo

Ao ser nomeado para chefiar a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), Fabio Wajngarten omitiu da Comissão de Ética Pública da Presidência informações sobre as atividades de sua empresa e os contratos mantidos por ela com TVs e agências de propaganda que recebem dinheiro da própria secretaria, de ministérios e de estatais do governo Jair Bolsonaro. O secretário foi questionado pelo colegiado em 12 de abril do ano passado, dia em que assumiu a pasta, sobre as participações societárias dele próprio e de parentes em pessoas jurídicas que operam em área afim à competência do seu cargo e que, portanto, poderiam gerar conflito entre os interesses público e privado. A lei de conflito de interesses (12.813/2013) obriga os integrantes do alto escalão do governo a detalharem dados patrimoniais e societários, assim como as empreitadas empresariais e profissionais deles próprios e de seus familiares até o terceiro grau. – Folha de S. Paulo



Bolsonaro fala em ICMS e gera revolta em grupo de Whatsapp de governadores

As declarações de Jair Bolsonaro atribuindo a culpa pelo alto preço dos combustíveis aos Estados foram interpretadas pelos governadores como um ataque institucional e geraram uma rápida e intensa reação. Em um grupo de Whatsapp, a mobilização começou com João Doria (PSDB-SP), seguido por Wilson Witzel (PSC-RJ) e Hélder Barbalho (MDB-PA). O paulista e o paraense classificaram o ato de Bolsonaro como “irresponsável”. Witzel disse que assinaria qualquer tipo de nota contra as afirmações. As palavras do presidente foram vistas como uma interferência indevida em imposto que não lhe diz respeito, e a visão é a de que é preciso levantar limites. Dos 27 governadores, 23 assinaram a nota conjunta nesta segunda (3) sugerindo que, em vez do ICMS, Bolsonaro cortasse tributos federais que incidem sobre os combustíveis. – Folha de S. Paulo



MEC exige cabelo preso para meninas e veta piercings e cabelo pintado para meninos nas escolas cívico-militares

O Ministério da Educação (MEC) distribuiu um Manual para Escolas Cívico-Militares, com regras e orientações a alunos e professores. O documento foi obtido por meio da Lei de Acesso à Informação pela Fiquem Sabendo, agência especializada no tema. Em 324 páginas, o manual determina, por exemplo, que meninos tenham o cabelo “cortado de modo a manter nítidos os contornos junto às orelhas e o pescoço”, que estejam bem barbeados e “com cabelos e sobrancelhas na tonalidade natural e sem adereços”, como piercings. Sobre as meninas, o manual estipula que o cabelo seja “cuidadosamente arrumado” e, quando médio ou longo, que esteja em “rabo de cavalo” na parte superior da cabeça ou trança simples”. – Época



Funcionários da Casa da Moeda fazem nova paralisação por salário

Cerca de 1.900 funcionários da Casa da Moeda fazem, nesta segunda-feira (3), uma paralisação de 24 horas. É um novo protesto de trabalhadores que tem origem na negociação do acordo salarial de 2019. Funcionários afirmam estar desde dezembro sem receber salário devido a mudanças no calendário de pagamento. Dizem também trabalhar desde 1º de janeiro sem seguro de vida, pedem o retorno do vale-alimentação e queixam-se que o desconto para plano de saúde passou de 10% para 50%. Segundo o sindicato, o movimento teve adesão total no primeiro turno de fábrica, que opera de meia-noite às 8h. No segundo turno, que é das 8h às 16h, a adesão teria sido praticamente total. – Folha de S. Paulo



‘Você para mim é ladrão, olha esse cabelo’, diz PM ao agredir jovem em Salvador

Moradores do bairro de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador, filmaram o momento de uma agressão policial durante uma abordagem da PM a um grupo de jovens no local. Durante a revista, um dos militares agride um rapaz com murros e chute e diz insultos racistas ao se referir ao cabelo dele. O caso aconteceu na noite de domingo (2). Nas filmagens, também é possível ouvir o policial chamar o jovem de “viado”. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o vídeo será encaminhado para Corregedoria Geral da PM, para ser analisado. A PM disse ainda que “não preconiza com a violência e rechaça todo e qualquer tipo de conduta violenta”. “Você para mim é ladrão, você é vagabundo. Olha essa desgraça desse cabelo aqui. Tire aí vá, essa desgraça desse cabelo aqui. Você é o quê? Você é trabalhador, viado? É?”, grita o militar, enquanto puxa um boné que a vítima usava. – G1



Procurador que esfaqueou juíza dentro de tribunal é encontrado morto em SP

Matheus Carneiro Assunção, procurador que esfaqueou a juíza Louise Figueiras em outubro do ano passado dentro da sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foi encontrado morto hoje. Ele estava internado em uma clínica psiquiátrica na Zona Sul de São Paulo. Em nota divulgada à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública informou que caso foi registrado como morte suspeita no 11ª Distrito Policial de São Paulo. Em novembro, o procurador se tornou réu por tentar matar a juíza. A defesa, porém, afirmou que ele estava com ‘grave perturbação mental’ e Carneiro saiu da prisão em Tremembé e foi transferido para a clínica psiquiátrica. – UOL



Pedreiro encontra filhote de onça e confunde com gatinho em Goiás

Moradores de Catalão, no sudeste de Goiás, tiveram uma surpresa no domingo (2) ao encontrar, na rua, um filhote de onça. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal aparenta estar saudável e ileso. Inicialmente, quem achou o felino pensou que era um gatinho. “Nós achamos que era um gato, chamamos os bombeiros, e os bombeiros falaram que era uma onça. Levei um susto muito grande mesmo”, disse o pedreiro Jhonatha da Silva Pinho. Com pelo claro, manchinhas pretas pelo corpo e olhos azuis, o felino foi irresistível para as pessoas que o viram. Vários moradores fizeram fotos com o animalzinho. Segundo os bombeiros, Jhonatha e outro pedreiro encontraram o filhote quando o viram sendo acuados por cachorros. Eles afastaram os cães e chamaram o Corpo de Bombeiros. – G1



Mundo

Número de mortes por coronavírus sobe para 426 na China; há 20,4 mil casos confirmados

O número de mortos pelo coronavírus na China subiu para 426, de acordo com o balanço do governo chinês divulgado na mídia estatal nesta terça-feira (4). Há 20.471 casos confirmados no território chinês. Ao todo, já são 427 mortos pelo vírus – a primeira morte fora da China foi registrada no domingo (2), nas Filipinas. O Brasil investiga 14 casos suspeitos do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Nenhuma infecção foi confirmada. Desde o início do monitoramento do Ministério da Saúde, o Brasil já descartou ao todo 13 suspeitas. Entre os 14 casos suspeitos, 11 deles estão passando pela etapa de testes para vírus comuns, como o influenza. Caso um vírus já conhecido no Brasil seja detectado, a chance de o paciente ter coronavírus é descartada. Outros três casos já deram negativo para doenças comuns e, agora, estão em um teste específico apenas para o 2019 n-CoV. – G1



Bélgica é o 8º país na Europa a confirmar caso de coronavírus

A Bélgica confirmou seu primeiro caso de coronavírus nesta terça-feira (4). Um cidadão belga que retornou de Wuhan, China, no domingo (2). De acordo com a agência de Saúde do país europeu, há ainda ao menos 9 casos suspeitos da doença. É o oitavo país no continente europeu a confirmar casos de infecção pelo novo coronavírus. Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Espanha, Finlândia e Suécia têm casos da doença. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, na quinta-feira (30), emergência de saúde internacional por causa da epidemia que começou em Wuhan, na província chinesa de Hubei. Os Estados Unidos tiveram a primeira transmissão local do vírus. No Brasil, o Ministério da Saúde monitora 14 pacientes com suspeita da doença. – G1



Sem resultado oficial, pré-candidatos democratas dizem ter sido vitoriosos em Iowa

A votação em Iowa que iniciou, na segunda-feira (3), a o processo de escolha do Partido Democrata para a eleição presidencial terminou em fiasco, após indefinições e atrasos na publicação oficial dos resultados, mas ao menos dois pré-candidatos, Bernie Sanders e Pete Buttigieg, anunciaram vantagem, com base em dados não oficiais e parciais. Elizabeth Warren afirmou que essa é uma disputa longa, Amy Klobuchar disse que ela conseguiu um resultado acima do esperado e Joe Biden declarou que sairá de Iowa com seu quinhão de delegados. O Partido Democrata atribuiu o atraso a “checagens de qualidade”. Uma fonte do partido afirmou à rede CNN que o resultado deve ser divulgado “em algum momento” desta terça-feira (4). – G1