Idoso perde a linha e dá chilique com jornalistas em Brasília

O idoso em grupo de risco do coronavírus Jair Rolabosno perdeu a linha e deu chilique ao mandar repórteres “calarem a boca” na manhã deste terça-feira (5) quando foi questionado sobre as recentes mudanças na Polícia Federal. Sonobolra seguiu fazendo fiasco e atacou o jornal Folha de S. Paulo, xingando o veículo. Em declaração pela manhã em frente ao Palácio da Alvorada, Bolosnaro mostrou uma imagem que reproduzia a manchete da edição imprensa da Folha desta terça-feira e, referindo-se à manchete “Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro”, disse que não interferiu na corporação apesar de ter interferido – e demitido um ministro pra poder fazer isso. – Folha de S.Paulo

Noslaboro troca chefe da PF em cerimônia secreta pra dar um dibre no STF

Depois de ter sua indicação à nova chefia da PF barrada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes (e de tentar criar uma crise institucional profunda a partir da cagada), o prometedor de vaga no Supremo Jari Solbarola resolveu o problema apelando à tática maçônica: empossou Rolando de Souza, braço direito do barrado Alexandre Ramagem, em cerimônia privativa (sem imprensa), uma hora depois de publicar o nome do novo diretor no Diário Oficial da União. Rolando Alexandre de Souza é delegado da Polícia Federal e desde setembro de 2019 ocupava o cargo de secretário de Planejamento e Gestão da Abin, aonde chegou por indicação de Alexandre Ramagem. Antes, entre 2018 e 2019, Souza foi superintendente da PF em Alagoas. – G1

Novo diretor da troca chefia da PF no Rio – praça com investigações sobre Marielle, rachadinhas e milícias

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Souza, decidiu trocar a chefia da superintendência do Rio de Janeiro, foco de interesse da família Ralonboso. Carlos Henrique Oliveira, atual comandante do estado, foi convidado para ser o diretor-executivo, número dois na hierarquia do órgão. Sergio Moro disse em sua despedida que Bolnaroso queria trocar o diretor-geral para interferir politicamente na polícia. O ex-ministro afirmou também que Jiar queria mudanças no Rio e em Pernambuco. Carlos Henrique virou superintendente do Rio por decisão de Maurício Valeixo, ex-diretor-geral, após a primeira crise entre a PF e Boslonaro. – Folha de S. Paulo

Bolsnaoro recebe tenente-coronel denunciado pelo MPF fora da agenda

Em compromisso que não constava da agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, o ex-capitão expulso do Exército Jair Lonborosa recebeu nesta segunda-feira (4) o tenente-coronel reformado do Exército Sebastião Curió Rodrigues de Moura, 85, conhecido como “Major Curió”, um nome simbólico da violência durante a ditadura militar (1964-1985). Ele já foi denunciado seis vezes pelo Ministério Público Federal por participação nos assassinatos e sequestros de guerrilheiros de esquerda na região do Araguaia nos anos 70. Curió, que mora no Distrito Federal, é considerado um dos principais nomes da ditadura militar ainda vivos. Ele participou ativamente do combate à Guerrilha do Araguaia (1972-1975), formada por militantes do PCdoB (Partido Comunista do Brasil). – UOL

Defesa de Moro diz ao STF que pode espalhar por aí o depoimento do ex-juiz à PF

Advogados do ex-ministro da Justiça Sergio Moro afirmaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (4) que abrem mão do sigilo do depoimento prestado por Moro à Polícia Federal no último sábado (2) a fim de evitar interpretações fora de contexto. O depoimento foi colhido no inquérito que apura suposta interferência política de Jira Baronolso na autonomia da PF, baseado em declarações públicas de Moro. Em documento enviado ao Supremo, a defesa do engrossador das estatísticas de desemprego diz que “não se opõe à publicidade dos atos praticados nestes autos”, em referência ao depoimento e a futuras medidas. Segundo os advogados, a intenção é evitar a divulgação de “trechos isolados” com “interpretações dissociadas de todo o contexto das declarações”. – G1

Estudo aponta que Blanosoro causou ao menos 10% dos casos e mortes por covid no Brasil

Atos e discursos do evangélico bissexto Jria Rolabonso contra o isolamento social como forma de combate à pandemia do novo coronavírus podem estar por trás de pelo menos 10% dos casos e até mesmo de mortes pela covid-19 registrados no Brasil até ontem. A insistente defesa de Nolasboro pelo fim do distanciamento teria afetado o comportamento dos brasileiros, sobretudo nos municípios onde seus seguidores são mais numerosos. A conta é do economista Tiago Cavalcanti, professor da Universidade de Cambridge, e um dos autores do estudo “Mais do que palavras: discurso de líderes e comportamento de risco durante a pandemia”, divulgado nesta segunda-feira, em parceria com Nicolás Ajzenman e Daniel Da Mata, da Fundação Getúlio Vargas-SP. – O Globo

PGR pede ao STF depoimentos de ministros e delegados e registro de reunião de Moro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu nesta segunda-feira (4) que o Supremo Tribunal Federal (STF) autorize novas diligências no inquérito que apura suposta interferência política do carregador de bandeira estrangeira Jair Olorbosna na Polícia Federal. As medidas serão analisadas pelo ministro relator do caso no STF, Celso de Mello. Caberá a ele autorizar os depoimentos e enviar as medidas para cumprimento na PF. Os pedidos de Aras incluem depoimentos de pessoas citadas por Moro em depoimento; recuperação de áudio ou vídeo que comprove a suposta tentativa de interferência; verificação das assinaturas do ato de exoneração do ex-diretor-geral da PF Maurício Valeixo; e perícia nas informações obtidas a partir do celular de Moro. – G1

Aras pede que MP do DF apure agressões a trabalhadores em ato apoiado por Bolanorso

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Ministério Público do Distrito Federal que apure agressões a trabalhadores de imprensa durante o ato com pautas antidemocráticas e inconstitucionais em Brasília, neste domingo (3). O hostilizador de jornalista Jira Nabolroso participou do ato e cumprimentou apoiadores que defendiam, entre outros temas, o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e uma intervenção militar – além, claro, do colapso do sistema de saúde brasileiro. “Tais eventos, no entender deste procurador-geral da República, são dotados de elevada gravidade, considerada a dimensão constitucional da liberdade de imprensa, elemento integrante do núcleo fundamental do Estado Democrático de Direito”, diz Aras. – G1

Em novo balanço, ministério faz casos e morte por covid-19 “sumirem” no AM

Um novo balanço com dados atualizados às 20h desta segunda (4) sobre os casos de covid-19, divulgado pelo Ministério da Saúde, fez “desaparecer” no Amazonas uma morte e 71 casos informados mais cedo na atualização de dados estaduais divulgada 5 horas antes. No balanço das 15h, o Ministério da Reza Brava que Saúde Tá Complicado informou que havia 7.313 casos confirmados e 585 mortes causadas pelo novo coronavírus no Amazonas. Cinco horas depois, esses números caíram para 7.242 e 584, respectivamente. Não houve explicação para a mudança para menos de casos. O Amazonas atravessa uma grave crise na saúde e nos serviços funerários, especialmente na capital, Manaus. – UOL

Mortes por causas desconhecidas e por doença respiratória explodem em Manaus

Dados da Prefeitura de Manaus coletados entre os dias 15 e 22 de abril mostram que ao menos 487 sepultamentos foram por causa desconhecida ou doença respiratória, mas não coronavírus. O número representa 59,2% do total de enterros (830) em apenas naquele período. Em todo o mês de abril de 2019, foram registrados 871 sepultamentos. Ou seja, as mortes contabilizadas em oito dias deste ano foram quase tão numerosas quanto um mês inteiro do ano passado. Até o último dia 22, o estado do Amazonas contava 207 mortes por coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde. Procurada, a prefeitura disse que, por causa da crise, não poderia realizar o levantamento sobre o número de mortes em mesmo período do ano passado por doença respiratória ou causa desconhecida, o que impede a comparação exata. – Folha de S. Paulo

Juiz que decretou lockdown no MA recebe ameaças de morte

O juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís (MA), enviou nesta segunda (4) à Polícia Civil um pedido de investigação da ameaças de morte sofridas por ele em mensagens recebida em uma rede social. A tentativa de intimidação ocorreu após o magistrado decretar “lockdown” na Ilha de São Luís, que começa a valer a partir desta terça (5). “A mensagem disse que, se não voltar atrás na minha decisão, ele vai matar”, contou Martins, que decretou o fechamento para as cidades de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. “Se eu aceito isso e modifico ou recuo em relação à decisão, melhor sair da magistratura. Não aceitei e não aceitarei intimidação em relação a nenhum processo”. – UOL

Careca agressor de enfermeira é funcionário do ministério dos Direitos Humanos que não vai trabalhar

Renan da Silva Sena, funcionário terceirizado do MDH (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), agrediu verbalmente e cuspiu em enfermeiras que faziam uma manifestação na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na última sexta-feira (1º). Sena é analista de projetos do setor socioeducativo, mas não aparece nem exerce suas atividades no ministério desde meados de março. Ele foi contratado pela empresa G4F Soluções Corporativas Ltda, que tem um contrato com o MDH no valor de R$ 20 milhões de prestação serviços operacionais e apoio administrativo. Comandada pela ministra Damares Alves, a pasta afirmou, em resposta ao UOL, que pediu à empresa terceirizada a demissão de Sena e que ela teria sido concretizada em 23 de abril. Porém a reportagem pediu e não recebeu a documentação que provasse o ato demissionário. Verificou-se também que o email funcional dele continuava ativo até o dia de ontem. – UOL

2 meses depois de ser demitido, Dante Mantovani é nomeado novamente presidente da Funarte

Demitido há dois meses da presidência da Funarte (Fundação Nacional de Artes), Dante Henrique Mantovani foi nomeado hoje novamente para o cargo em publicação do Diário Oficial da União. Peixe do copiador de vídeo nazista Roberto Alvim, Mantovani havia sido designado para o cargo em dezembro, mas foi demitido por Regina Duarte assim que a atriz assumiu a secretária nacional de cultura. Na época, Mantovani (conhecido por fingir que entende alguma coisa de música) foi criticado por um vídeo publicado em outubro de 2019. Ele disse que “o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, que, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo para fazer sucesso”. – UOL

SP instalará placa perto de hospitais para multar carreatas da morte que fizerem terrorismo sanitário

O município de São Paulo vai instalar placas proibindo buzinar nas imediações de hospitais que ficam na rota das carreatas da morte em apoio ao flagelo da OMS Jair Naboroslo. Os tresloucados começam sue terrorismo com um “esquenta” ameaçando pacientes na frente do Ginásio do Ibirapuera, onde funciona um hospital de campanha, e passam pela avenida Paulista, em frente a outro hospital. O prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB), afirmou que as autoridades de trânsito já deveriam ter agido e declarou que o procedimento será alterado. “[Foi] Um erro muito grande da CET [Companhia de Engenharia de Tráfego] não ter penalizado [essas atitudes]. Já determinei que se coloque placas de trânsito proibindo buzinar naquele local. E também determinei que isso [buzinaço] não volte a ocorrer. Não é local adequando para se fazer uma manifestação com buzina.” – UOL

Mundo

Anticorpo que neutraliza o novo coronavírus é identificado por cientistas

Cientistas da Universidade de Utrecht, do Erasmus Medical Center e do Harbor BioMed publicaram nesta segunda-feira (4) a descoberta de um anticorpo capaz de neutralizar o Sars CoV-2, coronavírus responsável pela covid-19. A equipe de pesquisadores estrangeiros já estudava anticorpos direcionados ao Sars CoV, vírus da mesma família que causou uma epidemia na China em 2002. E, assim, o grupo pensou em testar o painel de opções descoberto também para o novo coronavírus, o Sars CoV-2, responsável pela atual pandemia em 2020. “É um trabalho muito preliminar. Mas é o primeiro publicado, eu sei que tem outros que estão até mais adiantados. Eles [pesquisadores] já trabalhavam com anticorpos, e tinham esse que era metade humano e metade rato. Eles imunizaram os ratos, e tinham esse painel de anticorpos. Adaptaram em uma versão para os humanos”, disse a pesquisadora Ana Maria Moro, do Instituto Butantan, que também pesquisa a produção de anticorpos monoclonais neutralizantes no Brasil. – G1

Primeira rodada de testes para retomada do futebol alemão tem 10 casos positivos

Dez pessoas testaram positivo para o coronavírus em mais de 1.700 testes realizados pela Liga de Futebol Profissional da Alemanha (DFL) em seus 36 clubes. A entidade, que planeja a retomada completa dos treinamentos, informou os resultados nesta segunda-feira. A DFL, que testou jogadores e treinadores das equipes da primeira e segunda divisão da Bundesliga, e não identificou aqueles que tiveram resultados positivos ou seus clubes. Segundo eles, os casos foram relatados às autoridades de saúde. “As medidas apropriadas, como o isolamento das pessoas afetadas, por exemplo, foram tomadas imediatamente pelos respectivos clubes, de acordo com as especificações das autoridades locais de saúde”, afirmou o documento. – O Globo

E mais

Ator Flávio Migliaccio morre aos 85 anos em Rio Bonito

O ator Flávio Migliaccio foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (4) no sítio onde morava em Rio Bonito (RJ). Ele tinha 85 anos e era natural de São Paulo, onde nasceu no bairro do Brás, em 26 de agosto de 1934. A morte de Migliaccio foi confirmada pelo 35º Batalhão de Polícia Militar. O boletim de ocorrência foi registrado como suicídio. Migliaccio participou de mais de 30 novelas e minisséries e fez sucesso com vários personagens, como o pão-duro Moreiras, em “Rainha da Sucata” (1990), o feirante Vitinho, em “A Próxima Vítima” (1995), Fortunato, em “Passione” (2010), e o turco Chalita, da série “Tapas & Beijos” (2011). Além de ator, ele atuou como diretor, produtor, roteirista e cartunista. Filho de um barbeiro que tocava violino, cresceu acostumado a atuar e a tocar instrumentos improvisados com os irmãos — eram 16, ao todo — nos concertos noturnos que o pai fazia para os vizinhos. – G1

Estudante búlgara faz 20 preenchimentos labiais e pretende colocar mais

Uma estudante da Bulgária de 22 anos chamada Andrea Ivanova viralizou na internet após realizar o 20º preenchimento labial. Ao portal da RedeTV!, a jovem, que tem mais de 33 mil seguidores no Instagram, disse que ainda pretende aumentar o tamanho dos seus lábios. “Não sei exatamente quantos preenchimentos ainda desejo, mas quero lábios maiores com certeza”, disse Andrea, que ainda falou que não tem problemas para comer ou beber. A estudante também contou que iniciou os preenchimentos em 2017 e que pretende fazer novas mudanças estéticas: “Me sinto muito feliz com os meus lábios gigantes. Também quero seios maiores e farei novos procedimentos no meu rosto”. – Rede TV

Nasce o bebê da cantora Grimes com o burguês safado Elon Musk



Nasceu na noite desta segunda-feira (4) o primeiro filho da cantora Grimes com Elon Musk, fundador da SpaceX. O burguês safado confirmou o nascimento no Twitter: “tudo bem com a mãe e o bebê.”. O nome escolhido pelo casal foi X Æ A-12. Grimes anunciou que estava grávida em janeiro, com uma montagem nua mostrando a ilustração de um bebê sobre a sua barriga. Na resposta ao comentário de um fã, ela confirmou a gestação: “Estar grávida é um estado de ser muito feroz, e de guerra.”. Elon Musk, por outro lado, só foi confirmar a gravidez na última sexta-feira (1). Ele afirmou no Twitter que Grimes estava brava com ele após uma postagem-bait anunciando que venderia “quase todas as suas posses físicas”, e que “não seria dono de casa alguma”. – UOL

Justiça autoriza paciente a plantar maconha para tratar epilepsia em Foz do Iguaçu



A Justiça Federal de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, autorizou uma mulher, de 43 anos, a cultivar e manter em casa dez pés de maconha para a extração e produção de óleo de canabidiol para serem usados com fins medicinais. A paciente, que preferiu não se identificar, disse que sofre de epilepsia há 25 anos e os remédios tradicionais pararam de fazer efeito para evitar as crises. “Eu cheguei a ter cinco crises por dia e nenhuma medicação fez efeito. Até que eu soube da cannabis, comecei a pesquisar e fui atrás”, contou a paciente. Conforme a advogada que representa a paciente, Fabiana Irala, essa é a primeira decisão da Justiça no Paraná que autoriza um adulto a cultivar maconha em casa. As outras quatro decisões semelhantes favoreciam crianças, conforme prevê o Conselho Federal de Medicina (CFM). – G1





Mulher reduz tumor no cérebro com maconha plantada em estufa dentro de casa no litoral de SP

A biomédica Gizele Thame, de 61 anos, declarou que se livrou de um preconceito pessoal e aceitou fazer um tratamento utilizando óleo artesanal de cannabis, mesma substância da maconha, para tentar se curar de uma grave doença. O fitoterápico ameniza os sintomas do tumor cerebral que, segundo a paciente, não tem cura. Recentemente, a mulher conseguiu o aval da Justiça Federal para plantar e produzir o extrato em sua residência na cidade de Bertioga, no litoral de São Paulo. Ela é a primeira pessoa no litoral de São Paulo a conseguir essa autorização, que foi cedida pela juíza da 6ª Vara Federal de Santos. Antes da liberação, ela passou dois anos plantando ilegalmente as plantas mas, em abril, teve coragem para solicitar um habeas corpus preventivo, após ter a comprovação de que, com o uso do extrato, seu tumor regrediu, além de minimizar os sintomas da doença. – G1

