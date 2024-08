Boletim Matutino da VICE 06/04/20

Brasil





Sem lá muita coragem, Blanosoro ameaça demitir Mandetta em indiretinha





O jejuador-em-chefe Jair Bosolanro segue creditando mais poder à sua caneta do que realmente tem. Em uma vergonhosa indireta ao ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, Jair ameaçou demitir o político do DEM de seu gabinete. “[De] algumas pessoas do meu governo, algo subiu à cabeça deles. Estão se achando demais. Eram pessoas normais, mas, de repente, viraram estrelas, falam pelos cotovelos, tem provocações. A hora D não chegou ainda não. Vai chegar a hora deles, porque a minha caneta funciona”, afirmou Brosolona a um grupo de cerca de 20 religiosos que se aglomerou diante do Palácio da Alvorada. “Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Não é para o meu bem. Nada pessoal meu”, completou, para o constrangimento geral da nação. – Folha de S. Paulo





76% dos brasileiros contrariam presepeiro do Planalto e acham que é a hora de ficar em casa





O brasileiro quer manter o isolamento social nos moldes atuais para fazer frente ao coronavírus, ao contrário do que tem defendido o fritador de ministro Jair Bolnonarso. É o que mostra pesquisa Datafolha, que apontou maioria sólida em favor de que as pessoas fiquem em casa para impedir que o vírus se espalhe, mesmo que isso signifique prejudicar a economia e causar desemprego. Defendem essa visão 76% dos entrevistados pelo instituto entre 1 e 3 de abril. Foram ouvidas 1.511 pessoas excepcionalmente por telefone, em razão da pandemia. Apenas 18% dos entrevistados têm a visão contrária, de que é mais importante acabar com o isolamento para estimular a economia. O apoio a que as pessoas fiquem em casa é maior no Nordeste, onde Bansolonro historicamente tem menor popularidade. São 81% os favoráveis na região, governada em sua maioria por políticos de esquerda. No Sul, reduto do presidente, 70% defendem que as pessoas não saiam de casa para trabalhar, menor índice entre as regiões do país. – Folha de S. Paulo





55% de publicações pró-Bononarlo no Twitter são feitas por robôs





Estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FespSP) mostra que robôs foram responsáveis por mais da metade das publicações favoráveis ao incentivador de importação de videogames Jair Barnosol no Twitter. Por meio de ferramentas de ciência de dados, as professoras Rose Marie Santini, da UFRJ, e Isabela Kalil, da Fesp, demonstram que robôs responderam por 55% dos 1,2 milhão de posts que usaram a expressão #BolsonaroDay para homenagear o devorador de pão com leite condensado em 15 de março, dia de atos de rua pró-governo. A pesquisa identificou a ação de 23,5 mil usuários não humanos a favor de Bnoslraoa e em um universo total de 66 mil usuários que publicaram a “hashtag” naquele dia. É um exército de “bots” e ciborgues criados, cultivados e programados para fazer bombar o assunto que for conveniente para quem os comanda, no exato momento escolhido para o ataque. – Valor





30 vetores potenciais de coronavírus se reúnem em SP para protestar a favor da morte





Cerca de 30 apoiadores do chocador de ovo de serpente Jair Broslonao se reuniram hoje (5) em frente à Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), na avenida Paulista, para protestar em favor do colapso do sistema de saúde brasileiro e contra o isolamento social durante a pandemia de coronavírus. O encontro foi convocado por integrantes de grupos de WhatsApp. O ato era muito pequeno, mas enquanto aglomeração, desaconselhável. Mesmo assim, os poucos que usavam máscara diziam que não era por prevenção, apenas “em consideração às outras pessoas”. “Esse vírus é uma farsa! Nunca existiu! Alguém aqui conhece uma pessoa que esteja com ele?”, perguntava, a plenos pulmões, o engenheiro Antônio Carlos Bronze, 64 anos. Todos: “Nããããoooo!”. – UOL





Estudo do Exército contraria Borsolano e apoia isolamento horizontal





Um estudo feito por um alto órgão estratégico do Estado-Maior do Exército, o Ceeex (Centro de Estudos Estratégicos do Exército), indica o isolamento horizontal dos brasileiros, já adotado por vários governadores e prefeitos, como a medida mais adequada, neste momento, para tentar conter o aumento dos casos da covid-19 no Brasil. No campo político, o trabalho faz um apelo “à necessidade de coesão nacional e de definição de estratégias eficazes e claras” por parte das “lideranças políticas”. O estudo do Ceeex diz que o isolamento vertical só seria possível numa segunda fase, chamada de “estabilidade”, como resultado de uma ampla análise dos prós e contras. O estudo também defende, nesse primeiro momento do ataque à subida dos casos, o “fechamento [das] escolas em todos os níveis”. – UOL





SP tem panelaço contra o pai de gamer Jair Bonaroslo pelo 18º dia seguido





Moradores da cidade de São Paulo realizaram nesta sexta-feira (3) mais uma noite de panelaço contra o nominado bunda-suja Jair Bloroanso. Esse é o 18º dia seguido que os paulistanos ocupam as sacadas e varandas dos prédios para protestar e gritar frases contra o desorganizador da República. As manifestações foram ouvidas nos bairros da Bela Vista, região central da cidade. As primeiras manifestações contrárias a Brasonolro ocorreram em 17 de março. – G1





Twitter apaga publicações de Malafaia que infringiam regras sobre coronavírus





O Twitter apagou sete publicações da conta do pastor Silas Malafaia na noite desta quinta (2). No lugar das publicações, feitas durante a tarde, aparece a mensagem: “Este tweet não está mais disponível”. A rede social disse que as publicações “infringiam regras sobre coronavírus”. Em nota, o Twitter disse que “anunciou recentemente em todo o mundo a expansão de suas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir covid-19.” O Twitter não divulgou o conteúdo das publicações apagadas. Na conta de Malafaia, há outras nove publicações sobre coronavírus feitas poucas horas após as que foram removidas. – G1





90% dos estados do país ainda não divulgaram dados suficientes para monitorar pandemia





Os dados divulgados sobre o coronavírus no Brasil são insuficientes para acompanhar o avanço da pandemia em 90% dos estados brasileiros, segundo estudo feito pela organização Open Knowledge Brasil (OKBR) divulgado nesta sexta (3). Os dados divulgados pelo governo federal também tiveram baixa avaliação na análise da organização. O levantamento avaliou três pontos entre as informações divulgadas em portais dos governos dos estados e do governo federal: conteúdo, formato e nível de detalhamento. De acordo com o estudo, somente Pernambuco possui clareza dos dados e publica informações dos casos – o estado fez 81 de 100 pontos. Em seguida vem Ceará (69) e Rio de Janeiro (64). Onze estados ainda precisam avançar na publicação de dados e foram considerados “opacos” com relação à covid-19. – G1





Camilo Santana para de fazer gracinha e desiste de relaxar regras da quarentena no Ceará





O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou na noite deste domingo (6) que revogou a decisão que havia tomado horas mais cedo de relaxar a quarentena no estado. Por volta das 21h30, o governador havia dito que estariam liberadas as atividades de parte da indústria, comércio das áreas de limpeza, higiene e material de construção, além de feiras populares. Já por volta das 23h50, Camilo Santana voltou a usar as redes sociais para afirmar que desistiu da flexibilização da quarentena. Ele argumentou que foi alertado pelo comitê que estuda a evolução do vírus no estado. Pesquisadores da Rede CoVida, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA), indicam que o Ceará deve ser o primeiro estado brasileiro a atingir o pico de infecções pelo novo coronavírus, no dia 25 de abril. – G1





Governo de SC volta a querer que cidadãos morram e permite reabertura de salões de beleza e escritórios





O governo de Santa Catarina publicou neste domingo (5), uma portaria que permite o funcionamento de diferentes atividades como salões de beleza e clínicas da área da saúde. Também a retomada da abertura de escritórios de advocacia e de contabilidade. As regras para profissionais liberais e autônomos entram em vigor a partir de segunda-feira (6). Segundo o governador Carlos Moisés (PSL), em vídeo divulgado por volta das 18h, os profissionais devem manter distanciamento seguro, técnicas de higienização de ambientes e pessoal, além de uso de equipamentos de proteção individual e atendimentos individuais. Santa Catarina tem 379 casos de Covid-19 e dez mortes ocorridas pela infecção, segundo dados divulgados na noite de domingo. – G1





Pressão em hospitais fora do centro indicam que covid-19 se espalhou em SP





Os números oficiais ainda não registram, mas os hospitais públicos de fora do Centro expandido em São Paulo já sinalizam: a ideia de que a covid-19 está restrita a áreas nobres da cidade já está ultrapassada. O último boletim epidemiológico da prefeitura paulistana, de 31 de março, mostrava os casos concentrados em bairros ricos. Mas os 16 mil exames na fila ainda sem resultado, os relatos de profissionais de saúde na periferia e as medidas adotadas pelas direções dos hospitais sugerem que o próximo balanço confirmará a circulação do coronavírus por toda a cidade. A análise é corroborada pela própria Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que informou estar tratando de pacientes com casos suspeitos em hospitais das zonas norte, sul e leste da capital, embora não divulgue números específicos. Há também mortes confirmadas em cidades da Grande São Paulo como Embu das Artes, Taboão da Serra, Cotia e São Bernardo do Campo. – UOL





Em uma semana de quarentena, poluição em SP cai pela metade, mas continua desigual





Com a quarentena desde o dia 24 de março, como forma de contenção ao novo coronavírus (SARS-CoV-2), os índices de poluição atmosférica na cidade de São Paulo reduziram-se cerca de 50% em apenas uma semana. É o que mostra a comparação dos dados atmosféricos divulgados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) entre as semanas do dia 15 a 21 e 22 a 28 de março. “Há menos ruído, consegue-se ouvir mais os passarinhos e também há menos poluição. Esse céu mais limpo que pode ser notado em São Paulo já no início da quarentena é resultado da redução na circulação de veículos, a principal fonte de emissão de poluentes na cidade. Como uma grande parte deles deixou de circular, fica clara a diminuição de poluentes primários como o monóxido de carbono [CO, emitido principalmente pelos carros] e os óxidos de nitrogênio [NOx, emitidos sobretudo por veículos a diesel], que pode ser confirmada nos dados atmosféricos”, diz Maria de Fátima Andrade, professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP). – Estadão





Gestante morre por covid-19 em Recife; bebê é retirado com vida e vai à UTI





A fisioterapeuta Viviane Albuquerque morreu, na noite deste domingo (5), em um hospital particular de Recife, vítima de covid-19. Ela estava gestante de 31 semanas. O bebê foi retirado em procedimento cesariano na madrugada de ontem e está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave. Foi o primeiro óbito de gestante com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) causada pelo novo coronavírus em Pernambuco. O estado divulgou boletim mais cedo informando 201 casos confirmados da doença e 21 mortes até o domingo. Viviane estava internada com quadro de tosse e febre desde o início da semana. Na segunda-feira, ela fez o teste para coronavírus e, na quinta-feira (2), recebeu o resultado positivo do exame. No mesmo dia, foi levada para a UTI. – UOL





GCM acaba com festinha pró-coronavírus em lava-rápido na Grande SP





Um homem foi ferido com tiro de bala de borracha na mão após desobedecer o decreto de quarentena em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na quinta-feira (2). Um dos guardas civis teve o nariz quebrado ao tentar conter algumas pessoas alcoolizadas que se aglomeravam em um lava-rápido no Centro da cidade. Por conta da pandemia do coronavírus, a prefeitura de Carapicuíba decretou, no sábado (21), o fechamento de bares, casas noturnas e tabacarias. Outros comércios de serviços não essenciais foram fechados na terça-feira (24). No caso do lava-rápido, os guardas foram ao local após receberem denúncias dos vizinhos sobre esse bar aberto, com aglomeração de pessoas e perturbação de sossego. No local, os guardas chamaram o dono do estabelecimento e pediram que ele fechasse o local e dispersasse as pessoas que estavam lá e que desligasse o som, que estava incomodando os vizinhos. – G1





Coronavírus dá trégua em Itália e Espanha; EUA espera semana difícil





Espanha, Itália e França registraram uma esperançosa redução do número de mortos por coronavírus nas últimas horas, mas a pandemia, que já matou 68.125 pessoas em todo o mundo, ameaça os Estados Unidos, onde os cidadãos se preparam para sua “semana más dura”. Uma imagem resumiu neste domingo (5) a calamidade que assola o mundo: o papa Francisco, sozinho, dando início à Semana Santa, normalmente sinônimo de igrejas lotadas e procissões, mas que este ano chega com metade da população mundial confinada. Desde o início da epidemia, foram contabilizados mais de 1.244.740 casos de contágio em 191 países ou territórios. Nas últimas 24 horas, os países que registraram mais mortos foram Estados Unidos, com 1.082 novos óbitos, Espanha (674) e Reino Unido (621). – UOL





EUA são acusados de ‘pirataria’ e ‘desvio’ de equipamentos que iriam para Alemanha, França e Brasil





Os EUA foram acusados de redirecionar para si mesmos um conjunto de 200 mil máscaras que tinha como destino original a Alemanha, em um ato descrito como “pirataria moderna”. Autoridades em Berlim afirmam que o embarque das máscaras, produzidas nos EUA, teria sido “confiscado” em Bangcoc, na Tailândia. As máscaras, modelo FFP2, que haviam sido encomendadas pela polícia de Berlim, não teriam chegado a seu destino final. Andreas Geisel, ministro do interior da Alemanha, disse que os equipamentos foram “desviados” para os EUA. Casos semelhantes, incluindo o que vem sendo descrito como “roubo” de contratos pelos norte-americanos (que estariam fazendo ofertas financeiras mais altas do que as já assinadas entre países e fornecedores) também foram reportados pela França e pelo Brasil. – BBC





Diagnosticado com coronavírus, Boris Johnson é internado em hospital





O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de 55 anos, foi internado neste domingo (5) para realizar exames por seguir apresentado sintomas relativos ao coronavírus. Mesmo com a internação, Johnson segue no comando do governo e mantém contato com integrantes do seu gabinete. O governo britânico informou que a internação de Johnson é apenas uma medida de precaução com base numa orientação do médico do primeiro-ministro. “Este é um passo de precaução, como o primeiro-ministro continua a ter sintomas persistentes de coronavírus 10 dias depois de testar positivo para o vírus”, disse Downing Street. O primeiro-ministro revelou que estava infectado em 27 de março. – G1





Embaixada da China diz que post racista do ministro da Educação do Brasil foi racista





Em mais um episódio do ridículo que os puxa-sacos de Bosolnaro tentam nos meter na relação entre Brasil e China, a conta oficial da embaixada chinesa no Twitter rebateu o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que ironizou a China nas redes sociais, e fala em “forte indignação” contra o ministro. A embaixada chinesa afirma que “tais declarações são completamente absurdas e desprezíveis, que têm cunho fortemente racista e objetivos indizíveis, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China-Brasil”. Weintraub publicou uma capa de um gibi da Turma da Mônica para ironizar a China, local onde a pandemia do novo coronavírus começou. “Geopolíticamente, quem podeLá saiL foLtalecido, em teLmos Lelativos, dessa cLise mundial? PodeLia seL o Cebolinha? Quem são os aliados no BLasil do plano infalível do Cebolinha paLa dominaL o mundo? SeLia o Cascão ou há mais amiguinhos?”, escreveu. – UOL





Caixões de papelão suprem demanda durante emergência sanitária no Equador





Guayaquil, cidade mais castigada pelo novo coronavírus no Equador, tenta responder com caixões de papelão à alta demanda de féretros provocada pela pandemia, informou neste domingo a Associação de Papeleiros. O município recebeu uma doação de mil caixões de papelão prensado da associação, que foi entregue a dois cemitérios da localidade. “É para que possam cobrir a demanda de caixões, que estão em falta na cidade ou são extremamente caros”, disse um porta-voz do conselho de Guayaquil. A província de Guayas, que está militarizada e cuja capital é Guayaquil, registra a maior incidência da covid-19 no país, com 2.524 infectados, entre eles 126 mortos. Os caixões estão em falta na cidade, assinalou Santiago Olivares, dono de uma funerária. “Vendi 40 que tinha na sucursal do centro e outros 40 da sede de Durán. Pedi mais 10 para o fim de semana e já acabaram.”. – UOL





Homem mata duas pessoas e fere cinco em ataque a faca na França





Um homem matou duas pessoas e feriu outras cinco em um ataque a faca neste sábado (4), em Romans-sur-Isère, no sudeste da França. As vítimas estavam fazendo compras em lojas no centro da cidade, que está sob bloqueio parcial como medida de contenção do novo coronavírus. A população francesa vive sua terceira semana de confinamento. “Nesta manhã, um homem embarcou em uma jornada terrorista, matando duas pessoas e ferindo cinco”, disse o ministro do Interior Christophe Castaner, durante uma visita à cidade. De acordo com a prefeita Marie-Hélène Thoraval, o suspeito foi detido no fim da manhã. Segundo as emissoras BFM TV e LCI, o homem é um cidadão sudanês que recebeu asilo na França. Testemunhas relataram à agência Reuters que o suspeito atacou as vítimas de forma aleatória enquanto se deslocava pelo centro da cidade. – Folha de S. Paulo





Tigre de zoológico em Nova York tem resultado positivo para coronavírus





Um tigre-malaio do Bronx Zoo, em Nova York (EUA), teve resultado positivo para coronavírus, segundo informações divulgadas pela rede norte-americana CNN. As autoridades veterinárias locais alegam ser o primeiro caso de tigre infectado pela covid-19 no mundo. As amostras de Nadia, de 4 anos, foram coletadas e testadas depois que vários felinos do zoológico apresentaram sintomas de doença respiratória. A administração do zoológico informou que sua irmã Azul, dois tigres siberianos e três leões africanos estão com tosse seca e “devem se recuperar”. Este Boletim Matutino gostaria de avisar que, apesar da sua empolgação com a série “Máfia dos Tigres”, esta notícia não tem nenhuma relação com o bando de maluco que têm exercitado nossa perplexidade durante a quarentena. – UOL





Torcidas organizadas de SP doam alimentos, álcool gel e até sangue





As torcidas dos quatro principais clubes de estado, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, estão trabalhando para tentar ajudar as populações carentes em tempos de pandemia do coronavírus. Hoje, a maior parte das sedes das organizadas recebeu doações de mantimentos e de produtos de higiene. A Mancha Verde já está com 25 toneladas de produtos para serem distribuídos. Nos últimos dias, por exemplo, o lateral direito Marcos Rocha doou 100 cestas básicas para a ação. E o trabalho humanitário proporcionou uma cena praticamente impensável e uma espécie de duelo positivo. Neste sábado (4), integrantes da Mancha estiveram na Zona Sul da capital, em Paraisópolis para entregar cestas. Na mesma região sócios da Independente, a maior torcida do São Paulo, também faziam suas contribuições. – G1