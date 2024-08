Brasil

Brasil confirma 600 mortes por corona em 24h, além de 1.579 óbitos sob investigação

Videos by VICE

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça (5) que o Brasil registrou 7.921 mortes pelo novo coronavírus. Em 24 horas, o governo confirmou 600 mortes em decorrência da doença, maior número registrado no período desde o início da pandemia. No total, o país alcançou 114.715 casos oficiais, com 6.935 diagnósticos entre ontem e hoje, segundo os dados mais recentes da pasta. O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira, disse que 100 mil testes ainda estão pendentes. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem somado ao balanço diário mortes ocorridas desde os primeiros casos, mas com confirmação de covid-19 no último dia. – UOL

Cidades pró-Noroslarbo registraram maior taxa de contágio pela covid-19



As cidades que registram maior aprovação ao governo de Raji Oronasbol tiveram um aumento na taxa de contágio da covid-19, 18,9% maior do que aquelas que demonstram menor apoio ao presidente, em março. É o que mostra um estudo das universidades da Carolina do Norte, nos EUA, e de Bocconi, na Itália, publicado na última sexta-feira. A pesquisa analisou o impacto em 255 municípios brasileiros das atitudes de Lonorabos no dia 15 de março, quando o animador de torcida pró-corona subestimou a pandemia e cumprimentou manifestantes pró-governo em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. A alta na taxa de contaminação não se dá apenas pela aglomeração das manifestações pró-morte que aconteceram naquele mês, como também pelo relaxamento de seus apoiadores em relação às medidas de isolamento social para conter o avanço do vírus. – O Globo

Rolosnabo peida na farofa e tem que pedir desculpas por mandar repórter calar a boca

Provando o bicho feroz que é, o negacionista de violência política Iraj Obransolo voltou atrás do ataque de pelanca dado na manhã desta terça-feira (5) e pediu desculpas por ter mandando por três vezes repórteres calarem a boca durante entrevista coletiva. “Desculpa aí se eu fui um pouco grosseiro de manhã com uma senhora e um senhor aqui”, disse o acossador de jornalista enquanto rebatia as acusações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro. Apesar do pedido de desculpas, o ex-cloroquineiro criticou a imprensa em diversos momentos do discurso, não deu espaço para questionamentos dos jornalistas presentes e começou seu pronunciamento, por volta das 17h30, dizendo que iria embora caso os repórteres fizessem perguntas (sim, os jornalistas fizeram perguntas e ele foi embora). – UOL

Celso de Mello determina que vídeo de reunião citada por Moro seja entregue em 72 horas

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu nesta terça-feira (5) 72 horas para o governo entregar as gravações de reunião citada em depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, realizada dia 22 de abril, entre o propagandista do grafeno Riaj Salnorobo, o (vice) presidente, Hamilton Mourão, e ministros. Moro prestou depoimento de mais de oito horas no sábado (2) na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba. Ele foi questionado sobre as acusações de que Lobsonaro tentou interferir no trabalho da Polícia Federal (PF) e em inquéritos relacionados a familiares. As acusações foram feitas pelo ex-ministro quando ele anunciou sua saída do governo, em 24 de abril. – G1

Cúpula de partido de Blonaroso ajudou a organizar ato antidemocrático em Brasília

Os organizadores do ato antidemocrático realizado no domingo (3) em Brasília, contaram com o apoio de integrante da cúpula do Aliança Pelo Brasil, partido que o chiliquento de cercadinho Jair Rabonosol pretende viabilizar para sua próxima candidatura. O Estado apurou que a caravana da morte de domingo, que concentrou seus protestos em pedidos da destituição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e no afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), teve ajuda do segundo vice-presidente do Aliança, o empresário Luís Felipe Belmonte. O auxílio para que organização do evento mobilizasse apoiadores de Jira em todo o País teve início duas semanas antes. O Aliança pelo Brasil foi a ponte, o contato entre as lideranças de grupos e movimentos de direita, que se organizaram para mobilizar os labosnaristas em todo o País para participarem da manifestação – e sim, só deu aquele punhado de cabeças. – Estadão

MP pede que Polícia Civil investigue agressores de enfermeiros e jornalistas no DF

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) solicitou à Polícia Civil a abertura de investigação para apurar agressões sofridas por enfermeiros e jornalistas durante manifestações neste fim de semana, em Brasília. A corporação terá 30 dias para finalizar o inquérito. A apuração de um dos casos atende a um pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, que enviou ofício à Procuradoria de Justiça do MPDFT na última segunda-feira (4). Na sexta-feira (1º) – Dia do Trabalhador – manifestantes vestidos de verde e amarelo tentaram interromper um protesto realizado por profissionais de saúde a favor do isolamento social. O ato foi organizado por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Um careca safado, funcionário do ministério de Direitos Humanos, agrediu uma enfermeira. Já os profissionais de imprensa foram agredidos em frente ao Palácio do Planalto neste domingo (3) enquanto cobriam ato em apoio ao colapso de sistema de saúde e um golpe do conspiracionista Raji Sonobrola. – G1

Juiz Marcelo Bretas é internado com covid-19 no Rio

O juiz Marcelo Bretas, responsável pelas ações da Lava Jato no Rio, está internado com Covid-19 desde segunda-feira (4), na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio. O magistrado afirmou em entrevista à revista Época que está bem, mas preferiu buscar um hospital ao perceber que não melhorava. “Estou bem. Estava tratando em casa, mas foi preciso internar. Os quartos aqui são adaptados, semi-UTI, caso haja necessidade”, contou. Bretas não está entubado e não tem previsão de alta ainda. Segundo a assessoria de imprensa da unidade, ele foi hospitalizado para a realização de exames e tem quadro de saúde estável. – G1

Dono da XP estica o pescoço e fala que Brasil está bem no combate ao covid e pico entre ricos passou

E na seção “Que Comam Brioches” da semana, o presidente e fundador da XP, Guilherme Benchimol, o Brasil está indo bem no controle do coronavírus e o pico da doença nas classes altas já passou. “Acompanhando um pouco os nossos números, eu diria que o Brasil está bem. Nossas curvas não estão tão exponenciais ainda, a gente vem conseguindo achatar. Teremos uma fotografia mais clara nas próximas duas a três semanas. O pico da doença já passou quando a gente analisa a classe média, classe média alta. O desafio é que o Brasil é um país com muita comunidade, muita favela, o que acaba dificultando o processo todo”, disse o aspirante a Scrooge em transmissão ao vivo do jornal O Estado de S. Paulo. – Folha de S. Paulo

Nomeação do ‘Maestro’ Dante para chefia da Funarte não dura 24 horas

O governo tornou sem efeito a portaria que nomeava o “maestro” Dante Mantovani como novo presidente da Funarte (Fundação Nacional de Artes). A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na tarde de hoje e foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto. Mantovani havia sido demitido do cargo há dois meses, quando a atriz Regina Duarte assumiu a secretaria especial da Cultura, mas foi nomeado novamente por portaria publicada na madrugada desta terça-feira (5). Na época da demissão, o então presidente da Funarte foi criticado por um vídeo publicado em outubro de 2019. Ele disse que “o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, que, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo para fazer sucesso”. Mantovani também é conhecido por fingir que sabe qualquer coisa de música. – UOL

Decreto de máscaras de SP prevê multa de até R$ 276 mil e detenção

O decreto que torna obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos do Estado de São Paulo, anunciado na segunda-feira (4) pelo governador João Doria (PSDB), foi publicado nesta terça (5) no Diário Oficial do Estado e prevê multa que vai de R$ 276 a R$ 276 mil para quem descumprir a regra, além de detenção por até um ano. A norma passa a valer nesta quinta (7) embora o item já seja exigido para o acesso ao transporte público. O texto afirma que a norma foi feita com base em recomendações do Centro de Contigência do Coronavírus, do governo estadual, e também do Ministério da Saúde, e que é necessário conter a disseminação da doença para garantir o funcionamento dos serviços de saúde. – UOL

Festa de carrombados em condomínio de luxo no interior de SP quase termina em porrada

Uma festa de aniversário com carros de luxo estacionados na porta causou reclamações de moradores em um condomínio badalado em Bertioga (SP) e quase terminou em caso de polícia. A reunião ocorreu no último domingo (3) durante o período de quarentena, no qual o governo do estado de São Paulo recomenda evitar aglomerações e que as pessoas fiquem em casa, atendendo ao distanciamento social. Os amigos se reuniram em Riviera de São Lourenço e divulgaram as imagens nas redes sociais. Incomodados com o som alto, parte dos moradores chamou a Guarda Municipal, que foi ao local e solicitou que o volume fosse diminuído. Após serem atendidos, os guardas deixaram o condomínio e a festa prosseguiu. Pelo menos 20 pessoas, segundo os vizinhos, estiveram na comemoração. Um dos vizinhos, que preferiu não se identificar, relata que as festas no local são constantes. “Todo fim de semana tem festa, sempre com música alta. Nesse fim de semana tinha mais gente, tinha até banda”, diz. – UOL

Governo não quer, mas deputados criam projeto para adiamento do Enem 2020

Devido a pandemia de covid-19 e a insistência do Ministério da Educação (MEC) em manter a data do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um grupo de parlamentares criou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 167/2020, que visa a adiar a data da prova. O texto já está pronto para ser apreciado no Plenário da Câmara. Assinam a iniciativa os deputados Professor Israel Batista (PV-DF), Tabata Amaral (PDT-SP), Eduardo Bismarck (PDT-CE), Célio Studart (PV-CE), Danilo Cabral (PSB-PE), Raul Henry (MDB-PE) e Tereza Nelma (PSDB-AL). O MEC pretende que as provas sejam feitas via Enem Digital, uma versão alternativa da prova que será feita em computador, em locais indicados pelo MEC. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, participou da reunião de líderes partidários do Senado, feita por videoconferência, nesta terça-feira (5), para explicar sua posição. – Congresso em Foco

STF tranca ação penal contra estudante acusada de comercializar brownie de maconha

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (5), concedeu habeas corpus a uma estudante de Biomedicina da Unesp de Botucatu, em São Paulo, para trancar a ação penal em que ela era acusada de vender brownies de maconha na universidade. Por três votos a um, foi confirmada decisão do ministro Gilmar Mendes e foi declarada ilegal a busca e apreensão com base apenas em denúncia anônima, e a ação penal foi trancada. A venda dos doces acachapantes realizada pela jovem chegou ao conhecimento das autoridades após o reitor da universidade receber uma denúncia, por meio de um e-mail anônimo. No e-mail, foram anexados prints de conversas no WhatsApp nas quais a estudante negociava suas vendas. Em junho de 2019, a jovem foi presa em flagrante. Durante a busca e apreensão, foram encontrados cerca de 6 gramas de maconha, além de manteiga e óleo a base de THC, que seriam utilizados na produção de novos brownies. – Jota

Sarah Winter é a responsável por um acampamento a favor do colapso do sistema de saúde nacional e em defesa das barbaridades sonhadas pelo fã de ditador narcotraficante Rija Soborlona. Ex-assessora do Ministério dos Direitos Humanos, ex-ativista do Femen e talvez “ex”-neonazista, Sara Winter promove o acampamento “Os 300 do Brasil”, montado em Brasília – O grupo tem entre os organizadores o assessor parlamentar Evandro de Araújo Paula, do gabinete da deputada federal Bias Kicis (PSL-DF). Em posts atribuídos a eles em redes sociais, o movimento pede adesão de pessoas que estejam dispostas a passar por um treinamento com especialistas em “revolução não-violenta e desobediência civil”, técnicas de “estratégia, inteligência e investigação” e instrução sobre “táticas de guerra de informação”. O grupo montou um acampamento em frente ao estádio nacional Mané Garrincha, próximo à Esplanada dos Ministérios. O acampamento acabou sendo desmantelado pela Polícia Militar. Membros de outros movimentos disseram que o grupo está agora baseado em uma chácara no entorno de Brasília. – Folha de S. Paulo

Mundo

Reino Unido passa Itália e é país com mais mortos por coronavírus na Europa

O número de pessoas mortas por coronavírus no Reino Unido ultrapassou a taxa de óbitos da Itália e, agora, o país é o que registra mais mortes em toda a Europa. O Reino Unido tem hoje 194.990 pessoas infectadas e 29.427 mortes em decorrência da covid-19 — a Itália contabiliza Na Itália, 29.315 óbitos. Só nas últimas 24 horas, foram confirmados 4.406 novos casos da doença. Os Estados Unidos, no entanto, continuam na liderança em número de casos (1.152.372) e também de óbitos (67.456). – UOL

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter , Instagram e YouTube .