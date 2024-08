Brasil





Hamilton Mourão garante que Mandetta ‘segue no combate’: ‘ele fica’





Parece que estão deixando o (vice) presidente Hamilton Mourão sonhar. Garantindo a permanência do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta no governo apesar das costumeiramente vazias ameaças do portador de canetas Jair Banlorsoo, o maçônico general da reserva declarou ao G1 que “Mandetta segue no combate, ele fica”. De acordo com o (vice) presidente, a rumorosa reunião que selaria o destino do ex-ativista contra o SUS Mandetta na verdade serviu para “tratamentos de cenários, como a flexibilização do isolamento, no futuro”. – G1





Limparam até as minhas gavetas, diz Mandetta ao anunciar permanência





Após voltar de reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta segunda-feira (6) que ficará no cargo, após as especulações de que seria demitido pelo assinador de decreto derrubável pelo STF Jair Bolsanoro.”Nós vamos continuar, porque continuamos, vamos continuar enfrentando o nosso inimigo, que tem nome e sobrenome”, disse, em entrevista coletiva no ministério. “Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho do ministério”, brincou o entusiasta de impeachment. “Teve gente limpando gaveta, pegando as coisas. Até as minhas gavetas.” Em um recado ao governo, Mandetta disse ainda que a pasta está aberta a sugestões e críticas, mas que há dificuldades quando elas “não vêm para construir”. “Não preciso traduzir, vocês todos sabem que tem sido uma constante o ministério adotar uma determinada linha e termos muitas vezes que voltar e fazer contrapontos para podermos reorganizar. A equipe fica numa situação de angústia”, disse. – Folha de S. Paulo





Ciúmes de sertanejos seriam o motivo de ameaça de demissão de Ministro





E depois dizem que este Boletim Matutino é que é comprometido com a zoeira. Afirmam os colunistas deste mal-ajambrado país que o motivo que precipitou o alarme da novamente adiada demissão do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta foi a participação deste na live da dupla Jorge & Mateus dando um recado a favor do isolamento social. Enciumado, o certamente contumaz ouvinte de música sertaneja Jair Boronsalo teria considerado esse ato de afeto (com o devido distanciamento social) a gota d’água, e saiu falando de sua poderosa caneta Compactor Planalto afora – mas assinar que é bom, assinou nada. Talvez se tivessem brandido uma nacional Compactor para assinar um autógrafo para o tocador amador de berrante Basnorolo, Jorge & Mateus tivessem nos economizado mais um crucial dia de combate ao coronavírus gasto no apaziguamento do pecuarista imaginário Jair. – O Globo





Maia diz que Baronosol pode ser responsabilizado se adotar medidas que contrariem OMS





O primeiro-ministro extra-oficial da nação e presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira (6) que Jair pode ser responsabilizado por eventuais medidas que contrariem orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) em meio à pandemia do coronavírus. Desde que reconheceu a pandemia, a OMS passou a defender, entre outras medidas, o isolamento social. O Ministério da Saúde também orienta o isolamento, mas Banosrolo defende o fim do que chama de “confinamento em massa” e a reabertura do comércio. “Responsabilizado já se pode do ponto de vista das inúmeras entrevistas onde ele estimula o fim do isolamento sem nenhum embasamento científico, sem nenhum embasamento técnico. Agora, quando ele assina um decreto, quando o governo faz uma defesa formal no Supremo na linha contrária do que todos estão defendendo, do que a OMS está defendendo, é claro que, a partir daí, a situação fica muito diferente e fica muito mais concreta”, afirmou o filho de César. – G1





Empresário que produz a cloroquina é militante bosonaristla





O medicamento composto por hidroxicloroquina que o conselheiro médico freestyle Jair Bosonalro tem propagandeado como esperança de cura para a Covid-19 é produzido por uma empresa farmacêutica que tem como dono um grande entusiasta do balsonirosmo. A Apsen, que registrou lucro de R$ 696 milhões em 2018, produz o Reuquinol, que Brosonalo mostrou até para os líderes do G-20 por teleconferência. Presidente da empresa, Renato Spallicci faz apaixonada defesa do miguelador de flexões e críticas ao PT em suas redes sociais abertas, como Instagram e Facebook. Com a notícia duvidosa de que o composto tem se mostrado promissor – a partir de testes em infectados pelo novo coronavírus –, o remédio se esgotou nas farmácias em todo o Brasil, deixando pacientes de doenças crônicas e autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide, para os quais é indicado originalmente, sem o composto. – Metrópoles





Governadores são principais rivais de Brolosaro nas redes, diz levantamento

Governadores dos Estados brasileiros são os principais adversários políticos do negacionista climático Jair Barolosno durante a crise provocada pelo novo coronavírus. A conclusão é de um levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas (Dapp) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), obtido pela BBC News Brasil. O estudo analisou o debate público sobre a covid-19 nas redes sociais entre os dias 12 de março e 2 de abril deste ano. Durante este período, os governadores foram mencionados nada menos que 4,5 milhões de vezes no Twitter. O principal ponto de discussão na rede social é sobre quais medidas devem ser usadas no enfrentamento à pandemia. Enquanto uma parte dos usuários defende as medidas de isolamento social e de restrições ao comércio, outros são favoráveis a flexibilizar a quarentena para tentar evitar danos econômicos. Fora das redes, este é o principal ponto de atrito entre Boslonaro e os governadores. – BBC





Ministro da Educação diz que tuíte racista contra chineses não foi racista





Abraham Weintraub negou que sua – agora deletada – postagem racista a respeito de chineses no Twitter tenha cunho preconceituoso e disse não ser racista, apesar de ter usado, em sua peça de alto nível literário, de estereótipos negativos para retratar de um povo como um todo. O zeloso usuário da língua portuguesa pontuou que academicamente e durante sua vida profissional esteve na China várias vezes, mantendo sempre uma boa relação. “Não acho que foi um post tão pesado. Não xinguei nenhum chinês. Tenho um monte de amigos chineses e conheço a cultura chinesa”, afirmou, sem explicar por que então caçoou das dificuldades intrínsecas que falantes naturais das complexas línguas do leste da Ásia têm para pronunciarem algumas palavras ocidentais. – Estadão



Prefeito de Varginha renuncia após repercussão da reabertura do comércio local





O prefeito de Varginha, no Sul Minas, renunciou ao mandato na manhã desta segunda-feira (6). A informação foi confirmada à reportagem pela prefeitura. Antônio Silva (PTB) deixa o cargo um dia após tomar a apalermada decisão de revogar o decreto que permitia a reabertura de parte comércio na cidade. A aparvalhada autorização para o retorno das atividades foi alvo de questionamentos por parte de instituições como Ministério Público, Associação Médica, comissão de enfrentamento à covid-19, Conselho Municipal de Saúde e a Superintendência Regional de Saúde. Na carta de renúncia, entregue à Câmara dos Vereadores, o chefe do executivo municipal alegou razões de foro íntimo para sua saída: “Não sou prefeito, apenas estou prefeito.” Pelo jeito não está mais. – Estado de Minas





Adolescente de 15 anos morre vítima de coronavírus em Pernambuco





A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou nesta segunda-feira (6) que um adolescente de 15 anos, do sexo masculino, morreu vítima de covid-19. Ele era morador de São Lourenço da Mata, na Grande Recife. Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, a morte ocorreu no dia 27 de março, mas o exame confirmando a contaminação ocorreu somente no domingo. Ainda segundo o boletim, ele chegou ao hospital com sintomas de febre, tosse, dispneia e baixa saturação no dia 20. O boletim não informa se ele tinha alguma comorbidade. Segundo o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, o adolescente tinha problemas neurológicos e, inicialmente, seu teste tinha dado inconclusivo —o que levou a fazer uma retestagem, o que justifica a demora na saída do resultado. – UOL





Bebê de três meses com coronavírus morre no Ceará





Uma bebê de três meses diagnosticada com o novo coronavírus (SARS-Cov-2) morreu na sexta-feira (3), na cidade de Iguatu, no interior do Ceará. A criança foi encaminhada a um hospital no município em 30 de março com dificuldades respiratórias e faleceu em decorrência de complicações como bronquiolite e pneumonia. O exame que detectou o coronavírus foi feito no dia em que a criança faleceu, a partir de amostras de secreções. A secretaria de Saúde do município confirmou o resultado positivo do teste. A bebê começou a apresentar sintomas parecidos com os de uma gripe no dia 5 de março e foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois de atendida, a criança voltou para casa com a recomendação do uso de antialérgicos e vitaminas. – G1





Anvisa proíbe uso do Zoom por funcionários depois de falhas de segurança





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu nesta segunda-feira (6) que seus funcionários usem o aplicativo de teleconferências Zoom para fazer reuniões de trabalho. O produto foi alvo de 2 relatos sobre potenciais falhas de segurança que expuseram vídeos particulares de usuários na internet. Com o isolamento social e o regime de teletrabalho, o Zoom passou de 10 milhões de usuários em dezembro de 2019 para 200 milhões em abril deste ano, em meio à pandemia. A área de tecnologia da informação da Anvisa teria feito contato com análises de especialistas em segurança cibernética em fóruns internacionais nas quais foram apontadas falhas graves de segurança no recurso Zoom meeting. Essas vulnerabilidades podem ser exploradas por invasores, para ter acesso à câmera e ao microfone de usuários, bem como os conteúdos das reuniões realizadas por meio deste recurso. – Poder 360





Dono de shopping em SC aparentemente chantageia população com respiradores em troca de reabertura





Jaimes Almeida Júnior, CEO do Grupo Almeida Júnior, enviou sem nenhum pingo de ironia ao governador Carlos Moisés (PSL) a oferta aparentemente irrecusável do número superlativo de 12 respiradores para serem entregues após a reabertura dos shoppings em Santa Catarina. São dois equipamentos para cada um dos empreendimentos do grupo, nas cidades de Balneário Camboriú, São José, Blumenau, Joinville e Criciúma. A proposta foi feita por e-mail, enviado ao Governo do Estado no dia 31 de março. A empresa informou em nota, nesta segunda-feira (6) à tarde, que a entrega, aham, não está condicionada à reabertura do comércio. Afirma que houve mal entendido, causado pelo prazo de entrega proposto para a doação dos equipamentos. O texto fala em entrega no mês de reabertura do comércio. – NSC Total





PM fecha igreja e pesqueiro por aglomeração no interior de SP





Nem a pescaria desbragada escapou da fúria do brasileiro por contato social potencialmente mortífero. A Polícia Militar fechou uma igreja, na zona Oeste, e um pesqueiro, na zona Leste, da cidade de Marília (SP), durante este final de semana, por descumprirem o decreto estadual que proíbe locais com aglomerações de pessoas devido à pandemia do coronavírus. no sábado (4), por volta de 17h, na rua Francisco Franco Nascimento, no bairro Sítios de Recreio Nascimento, os policiais constataram aproximadamente 50 pessoas em um bar e restaurante existente em um pesqueiro. Foi feito contato com o proprietário e com os fiscais de posturas da Prefeitura Municipal. O proprietário foi notificado e solicitou a retirada de todos os clientes. Em seguida o estabelecimento foi fechado. – Marília Notícia

Patrãozada quer manter novas regras que permitem corte do seu salário após a crise

Medidas anunciadas pelo governo para mitigar os danos causados pelo coronavírus na economia servirão de teste para que sejam implementadas definitivamente depois da crise. Setores que pleitearam essas mudanças, como os da indústria e do agronegócio, além dos de comércio e serviços, apostam em perenizar algumas das novas regras. Desde o mês passado, o governo vem anunciando providências para, de um lado, reforçar os sistemas de saúde, e, de outro, preservar os empregos. Elas afetaram as relações trabalhistas, financeiras e tributárias. Permitiram, por exemplo, a redução de até 70% da jornada de trabalho com recomposição de uma parte das perdas salariais pelo governo, via seguro-desemprego. – Folha de S. Paulo

China ameaça corte no comércio se bolosnaristas insistirem em hostilidades

“Não adianta ficar atiçando um país que só quer o bem do Brasil”. A declaração é do chefe da Câmara de Comércio e Indústria Brasil China, Charles Andrew Tang, que se diz preocupado com a sucessão de atritos na relação entre os dois países em meio à pandemia do novo coronavírus, causados por comentários de pessoas próximas ao sem partido Jair Boronosal. Na avaliação do empresário, “esse acúmulo de feridas realmente pode levar a decisões mais sérias por parte do governo chinês”. A Embaixada da China também deixou claro seu descontentamento e, em recado ao governo brasileiro, citou em nota hoje haver “influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais”. O país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Em relação à soja, por exemplo, o papel da China é fundamental. Somente no ano passado, o país comprou quase 80% de toda a produção da commodity produzida em solo brasileiro. O mesmo ocorre com o frango e a carne suína. – UOL

Mundo



Vetor de coronavírus Boris Johnson é transferido para UTI para tratamento





O primeiro-ministro do Reino Unido foi transferido para a UTI do hospital St Thomas de Londres, por volta das 19 horas (15 horas em Brasília) desta segunda-feira (6), onde recebe tratamento para covid-19. Ele está consciente e não faz uso de respirador artificial. Segundo um comunicado de seu gabinete, ele teve uma piora em seu quadro nas últimas horas, e a equipe médica aconselhou sua transferência como precaução, para o caso de ele precisar do aparelho. Para além do seu penteado à Guga Chacra, Johnson tornou-se mundialmente conhecido por ser o primeiro a defender a ficção imbecil do “isolamento vertical” e da “imunidade de rebanho”, além de se orgulhar publicamente de cumprimentar diversas pessoas infectadas com o vírus sem utilizar nenhum tipo de proteção. – G1





Suécia enfrenta aumento de mortes por covid-19 e planeja ações restritivas





A Suécia foi forçada a recuar da estratégia imbecil de manter estabelecimentos comerciais abertos e já estuda a implementação de medidas restritivas para combater a disseminação do novo coronavírus. Criticado com razão por autoridades sanitárias, o governo do primeiro-ministro Stefan Lofven teve de fazer o Boronalso e voltar atrás após o país atingir 401 mortos neste sábado, 04. A administração está preparando um pacote de ações emergenciais para proibir aglomerações e controlar o acesso ao transporte público. Assim como uma caralhada de otário no Brasil, Lofven vinha dizendo que não podia “proibir tudo” em função da pandemia. A Suécia, no entanto, registrou o maior número de casos confirmados entre todas as nações nórdicas. O governo afirma que 6.830 pessoas foram infectadas, mas admite que a quantidade é muito superior devido ao atraso nos resultados dos testes. – Veja





Japão se prepara para declarar estado de emergência por coronavírus





O governo japonês se prepara para declarar estado de emergência para deter a propagação do novo coronavírus, que acelerou recentemente em algumas regiões do país, principalmente em Tóquio. Nessa altura do campeonato, agora o primeiro-ministro Shinzo Abe deve consultar o comitê de especialistas que aconselha o governo na gestão da crise de saúde. A imprensa nipônica destaca a possível declaração de estado de emergência a partir de terça-feira (7). Apesar de ser vizinho de China, berço do novo coronavírus, o Japão foi muito menos afetado pela pandemia de covid-19 que a Europa ou Estados Unidos. O balanço mais recente do país registra 3.650 casos e 73 mortes. Mas o número de contágios aumentos consideravelmente nas últimas duas semanas, principalmente em Tóquio, que registrou 148 novos contágios no domingo, um novo recorde local. – G1





Pilantra é detido na Espanha por tungar dois milhões de máscaras de proteção





Um “empresário” de Santiago de Compostela foi preso como suposto autor e principal responsável por um roubo de equipamentos médicos no valor de cinco milhões de euros (28 milhões de reais), um montante que inclui dois milhões de máscaras de proteção máxima, as mais escassas durante a pandemia e que são desesperadamente requeridas pelos profissionais da saúde para evitarem ser contagiados. O pilantra, segundo a polícia regional, invadiu um galpão industrial de uma fabricante de equipamentos de saúde que está em falência e vendeu os itens roubados em Portugal. Os agentes situam o crime em fevereiro, antes do estado de alarme na Espanha, mas com o coronavírus já avançando, e consideram que o gatuno estava “totalmente ciente” de que levava um material fundamental com o qual poderia especular. – El País

Pastor que chamou epidemia de ‘histeria’ morre após participar de Carnaval

O pastor Landon Spradlin não estava preocupado com o coronavírus quando viajou a Nova Orleans, nos EUA, para pregar durante o Mardi Gras — o festival de Carnaval celebrado em março na cidade americana. Um mês depois, Landon, de 66 anos, estava morto. Após o festival, quando já tinha sintomas da doença, o pastor postou nas redes sociais sobre a “histeria” em relação à covid-19. Em 13 de março, compartilhou no Facebook uma postagem em que as mortes por covid-19 eram comparadas às da gripe suína e que trazia números falsos. Agora, a família de Landon — mulher e cinco filhos — esperam que a pandemia causada pela covid-19 passe, para poderem realizar um velório em memória ao ente falecido. – BBC

E mais





Pandas aproveitam zoológico vazio na quarentena para trepar após dez anos





Dois pandas do Ocean Park, em Hong Kong, foram flagrados furunfando nesta segunda-feira (6), depois de quase 10 anos vivendo juntos no mesmo espaço. Ying Ying e Le Le têm 14 anos e chegaram ao Ocean Park há 13, quando tinham pouco mais de 12 meses. Segundo relatou um funcionário do zoológico no Twitter, os dois começaram a pôr a jiripoca para piar por volta das 21h do horário local (10h de Brasília). Em março, eles deram sinais de que haviam entrado no ciclo de tchaca tchaca na butchaca. Segundo o BuzzFeed News, veterinários tentavam fazer os pandas entrarem no vuco-vuco pelo menos desde 2010, mas não tiveram sucesso até este ano, quando o Ocean Park ficou completamente vazio durante a quarentena social de combate ao coronavírus. – UOL

