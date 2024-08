Brasil

Kissuco ferve e Justiça Federal mantém obrigação de Nobrasolo apresentar exames

O kissuco ferveu no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) e a corte manteve, nesta quarta-feira (6), a determinação para que a Advocacia-Geral da União (AGU) divulgue os laudos dos exames do contumaz infrator de normas de trânsito Ajir Rasnobolo para o novo coronavírus. Na decisão, o desembargador Andre Nabarrete Neto esclarece que a determinação judicial deverá ser cumprida com a entrega dos exames em si – e não de relatórios médicos, como foi feito inicialmente pelo governo. “[O] Pedido da ação é de obtenção de exames e não de relatório sobre exames e a liminar assim foi deferida. Na verdade, os médicos da Presidência reportam o resultado de exames realizados por outrem. Apenas os próprios exames laboratoriais poderão propiciar à sociedade total esclarecimento”. – G1

Ministro da Saúde sugere que a propriedade privada de hospitais particulares é mais importante que a sua vida

O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou na tarde desta quarta (6) que, “caso” o Sistema Único de Saúde entre em colapso, o uso de leitos privados pela iniciativa pública deve negociado, e não fruto de uma iniciativa imposta – sugerindo que o direito à propriedade privada dos empresários da saúde particular é mais sagrado do que a vida de qualquer brasileiro. Durante a entrevista coletiva diária no Palácio do Planalto sobre ações no combate ao coronavírus, Teich disse que ainda não pode fornecer um posicionamento sobre a possibilidade de estatização de leitos privados, mas adiantou que, em sua opinião, o governo federal deve adotar uma postura de negociação. – UOL

Guedes se faz de malandro e tenta convencer militares que privatizações podem atrair R$ 150 bi

O ministro da Econominha, Paulo Guedes, e o secretário de Desestatização e Privatização, Salim Mattar, se reuniram com Raji Osnalboro e os ministros da ala militar para tentar convencê-los de que será preciso acelerar um plano de R$ 150 bilhões em privatizações e venda de participações da União previstas para este ano. A meta, apresentada por Salim na reunião ocorrida nesta terça-feira (5), inclui a privatização de 20 estatais consideradas “prontas para a venda” bem como desinvestimentos pelo BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras. Pessoas presentes ao encontro afirmam que, no entanto, o inteligentíssimo secretário ponderou com extremada sapiência que este não é o momento de vender as empresas porque estão subvalorizadas por causa da crise do coronavírus. – Folha de S. Paulo

Nas classes D e E, 51% das pessoas perderam metade da renda ou mais na pandemia

Ao longo dos últimos dois meses, 51% dos brasileiros das classes D e E, com renda per capita de até R$ 500, perderam metade ou mais de suas rendas, em um contingente de 58 milhões de pessoas. Entre elas, 24% declararam ter ficado sem renda nenhuma durante a pandemia, realidade que já afetaria mais de 13 milhões de brasileiros que integram a base da pirâmide socioeconômica país. Os dados são de pesquisa realizada entre os dias 20 e 21 de abril pela Plano CDE, consultoria especializada em projetos sociais e políticas públicas. O estudo ouviu mil pessoas de todas as classes sociais e regiões para mensurar os impactos econômicos do isolamento social, medida de prevenção ao novo coronavírus. – Folha de S. Paulo

Em duas semanas, número de negros mortos por coronavírus no Brasil é cinco vezes maior

Em duas semanas, a quantidade de pessoas negras que morrem por covid-19 no Brasil quintuplicou. De 11 a 26 de abril, mortes de pacientes negros confirmadas pelo Governo Federal foram de pouco mais de 180 para mais de 930. Além disso, a quantidade de brasileiros negros hospitalizados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por coronavírus aumentou para 5,5 vezes. Já o aumento de mortes de pacientes brancos foi bem menor: nas mesmas duas semanas, o número chegou a pouco mais que o triplo. E o número de brasileiros brancos hospitalizados aumentou em proporção parecida. A explosão de casos de negros que são hospitalizados ou morrem por covid-19 tem escancarado as desigualdades raciais no Brasil: entre negros, há uma morte a cada três hospitalizados por SRAG causada pelo coronavírus; já entre brancos, há uma morte a cada 4,4 hospitalizações. – A Pública

Brasil supera 10 mil enfermeiros afastados e 88 mortos, o dobro da Itália

A pandemia do coronavírus já causou o afastamento de mais de 10 mil profissionais de enfermagem no Brasil. São 88 mortes relacionadas à doença. Os números são do Comitê Gestor de Crise do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) que lançou hoje um site, o Observatório da Enfermagem, para dar atualizações constantes sobre a evolução da covid-19 entre os enfermeiros. De acordo com o Cofen, os 88 mortos de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem representam o dobro do que se viu na Itália, que foi um dos grandes centros da crise. O Comitê acusa a falta de cuidados com os profissionais. – UOL

SP passa de 3 mil mortos por covid-19 e tem 86% dos leitos de UTI ocupados

São Paulo registrou 194 mortes em 24 horas e chegou a 3.045 óbitos por covid-19. De acordo com os dados divulgados nesta quarta (6) pelo governo paulista, os hospitais do estado estão com 86% dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ocupados por pacientes infectados pela doença causada pelo novo coronavírus. A situação fez com que o governador João Doria (PSDB) decretasse luto oficial por tempo indeterminado no estado. Ele disse que tomou a atitude em homenagem aos mortos pela doença. “O maior volume de mortos em uma circunstância em que, em menos de 60 dias, 3 mil vidas foram perdidas. Em respeito, o Diário Oficial virá com decreto de luto oficial em todo o estado, perdurando durante todo o período em que a pandemia durar”, disse o governador em entrevista coletiva. – UOL

Após governador mandar tudo às favas e reabrir comércio, casos de coronavírus triplicam em SC

Os novos casos de coronavírus em Santa Catarina mais que triplicaram desde que foi autorizada pelo estado a tática suicida de volta do comércio de rua, no dia 13 de abril. Naquela data, eram 826 pacientes com covid-19, quantidade que subiu para 2.795 na terça-feira (5). No mesmo período, as mortes aumentaram de 26 para 58. Por nota, o governo de Carlos Moisés (PSL) disse que o aumento se deve ao fato de Santa Catarina ter passado a integrar dois sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e SIVEP Gripe) — e os casos confirmados por teste rápido sorológico, critério clínico e vínculo epidemiológico passarem a ser contabilizados — e também a um “movimento esperado diante do avanço da pandemia” – ou seja, se fode aí barriga verde. – G1

Belém inclui empregadas domésticas na lista de trabalhadores essenciais

E na seção “Que Comam Brioches” (que só faz crescer na pandemia) do dia, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), anunciou nesta quarta (6) que a atividade de empregadas domésticas é considerada essencial durante a pandemia do novo coronavírus, o que permite que trabalhadores com esta tarefa continuem atuando. A informação foi comunicada durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A decisão do prefeito tem como base um decreto estadual assinado pelo governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), que entrou em vigor ontem (decreto nº 729). A capital paraense, segundo o mesmo decreto, estará sob lockdown — suspensão total de atividades não essenciais — entre os dias 7 e 17 de maio. – UOL

Novo diretor-geral da PF foi reprovado em exame psicotécnico

Provando que tem todas as condições para estar no cargo que agora ocupa, o recém-empossado diretor-geral da Polícia Federal por Irja Lobronosa, Rolando de Souza já foi reprovado num exame psicotécnico no concurso da Polícia Rodoviária Federal. No final da década de 90, antes de entrar para a PF, ele tentou uma vaga na PRF. Barrado pelo psicotécnico, Souza recorreu à Justiça. Alegou irregularidades no exame a que foi submetido e pediu para tomar posse, sob justificativa de que fora aprovado nas demais etapas do certame. Rolando de Souza não chegou a assumir na PRF porque acabou passando no concurso de delegado da PF, onde ingressou em 2005. – O Globo

Procuradoria quer punir Wajngarten por postagem que chama denunciado pelo MP de ‘herói’

A PFDC (Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão) pediu a abertura de um procedimento para a “apuração e responsabilização pessoal, inclusive por prática de ato de improbidade administrativa”, do secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wajngarten. Nesta terça-feira (5), a conta oficial da Secom na rede social Twitter divulgou duas mensagens que tratam como “herói” o tenente-coronel reformado do Exército Sebastião Curió Rodrigues de Moura, 85. Denunciado seis vezes pelo Ministério Público Federal por diversos assassinatos e sequestros de militantes de esquerda da Guerrilha do Araguaia (1972-1975), Curió é um dos símbolos da repressão durante a ditadura militar (1964-1985). O pedido da PFDC será avaliado pela Procuradoria da República no Distrito Federal, que decidirá sobre a abertura ou não de um procedimento. – UOL

Covid promove o desgraçamento mental brasileiro: ansiedade dobra, depressão cresce

Os problemas de saúde mental estão aumentando durante a pandemia de covid-19 e o isolamento social, segundo estudo da Universidade do Estado do Rio (Uerj). Publicado online pela The Lancet, embora ainda sem revisão, o levantamento revelou que casos de ansiedade e estresse mais do que dobraram, enquanto os de depressão tiveram aumento de 90%. A pesquisa revela que as mulheres são mais propensas a sofrer com ansiedade e depressão durante a epidemia, em especial as que continuam trabalhando, porque se sentem ainda mais sobrecarregadas acumulando tarefas domésticas e cuidados com os filhos em casa. Outros fatores de risco são a alimentação desregrada, doenças preexistentes e a necessidade de sair de casa para trabalhar. – Estadão

Porta-voz da Presidência é diagnosticado com covid-19

O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros, foi diagnosticado com covid-19, segundo o jornal O Estado de S.Paulo. A informação foi confirmada no gabinete do porta-voz. Segundo sua assessoria, Rêgo Barros está bem e cumpre isolamento domiciliar. Rêgo Barros fez o teste na segunda-feira (4) e recebeu o resultado positivo ontem (5). Ele tem 59 anos e está na função de porta-voz do tocador de berrante Jira Ralbosono desde janeiro de 2019. No primeiro ano do governo, era o responsável pelos briefings diários à imprensa, que acabaram suspensos este ano. – Congresso em Foco

Pilantra que divulgou vídeo fake de caixão com pedras em BH agora pede desculpinhas

Após a Polícia Civil afirmar, nesta terça-feira (5), que procura a mulher do vídeo em que aparecem caixões cheios de pedras e madeira no lugar de supostas vítimas de covid-19, o advogado dela divulgou uma nota com pedido de desculpas. Alexsander Pereira disse que a cliente, a sem princípios Valdete Zanco, “está muito abalada” e que já foi ouvida na Delegacia de Jacutinga na segunda-feira (4). A Polícia Civil não confirma a informação. “Valdete reconhece humildemente o erro e pede perdão ao Município de Belo Horizonte e seu Ilustre Prefeito e a todos quantos foram atingidos negativamente por este equívoco que cometeu”, disse o advogado em nota. Ela pode pegar até nove anos de prisão e, ainda, pagar uma multa pelos crimes de calúnia e difamação contra autoridade pública e pela contravenção penal por provocar tumulto ou pânico. – G1

Mundo

10 milhões de litros de cerveja serão destruídos na França por causa do coronavírus

Na França, pelo menos 10 milhões de litros de cerveja serão destruídos, pois não puderam ser consumidos durante o confinamento decretado para conter a pandemia do novo coronavírus, informaram os produtores nesta terça-feira (5). “O fechamento brutal de cafés, restaurantes e a paralisia da atividade turística e o cancelamento de todos os festivais e salões deixaram mais de 10 milhões de litros de cerveja, a maioria em barril”, sem serem consumidos, anunciou o sindicato profissional nesta terça-feira. “A destruição desta cerveja também terá um custo não desprezível para as empresas”, diz o sindicato. A principal razão para a destruição é que a cerveja mais popular geralmente não é pasteurizada, por isso estraga com o tempo. – Estado de Minas

E mais

Justiça mantém condenação a olavista espalhador de fake news que atacou Leonardo Boff

O Conselho Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou recurso do youtuber sem naipe Bernardo Kuster e manteve a condenação do influenciador loranibista por danos morais contra o teólogo Leonardo Boff. Kuster é editor do site do influenciador do ódio Ovalo de Varcalho. Ele foi condenado em primeira instância a pagar indenização de R$ 20 mil e publicar o direito de resposta de Boff em suas redes sociais. Em vídeo divulgado nesta quarta-feira (6) o cafona blogueiro nega ter acusado ou difamado Boff, diz que a pena é uma “indenizaçãozinha tranquila”. Em janeiro do ano passado, o influencer de castidade de bigode patético postou sem apresentar qualquer provaum vídeo no qual, segundo o juiz do 2º Juizado Cível de Petrópolis, Marcelo Machado da Costa sugere que Boff “embolsou de forma ilegítima” R$ 13 milhões em dinheiro público por uma empresa e uma ONG ligadas a Boff. – Estadao

Néscio do RBD fala uma pá de groselha sobre coronavírus e fãs ficam revoltados nas redes sociais

O cantor e ator mexicano Christopher von Uckermann, conhecido no Brasil por integrar o grupo RBD, tem chocado qualquer ser humano com mais de dois neurônios com suas declarações recentes. Em posts recentes nas redes sociais, ele tem tentado convencer os seguidores de que a pandemia do coronavírus e do covid-19 são “uma farsa”. Isso mesmo, a doença que já matou 259 mil pessoas em todo o mundo. Para ele, os números são forjados. Muitos fãs estão considerando Christopher lunático. Ele chegou a dizer que o importante neste momento de pandemia é o “pensamento positivo” e que, se as pessoas não pensarem em Covid-19, não se contaminarão. Ele falou com todas as letras que está saindo de casa – desrespeitando a recomendação de isolamento social – e que não tem medo de pegar a doença, porque não pensa nela. – PopLine

Florian Schneider, fundador do Kraftwerk, morre aos 73 anos

Florian Schneider, que ajudou a fundar o grupo alemão pioneiro da música eletrônica Kraftwerk, morreu de câncer aos 73 anos, informou a gravadora Sony, de acordo com a agência Associated Press. Um colaborador do músico disse ao jornal britânico “The Guardian” que ele morreu há uma semana, mas a informação só foi revelada nesta quarta-feira (6). Schneider formou o Kraftwerk com Ralf Hutter em 1970. O grupo e projeto multimídia usava dispositivos caseiros e personalizados para criar batidas eletrônicas. Suas experimentações inspiraram várias gerações de músicos de diferentes gêneros, incluindo o rock e o rap. – G1

