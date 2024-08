Brasil





Revista americana compara Bolosaron a líder de culto suicida

O articulista David Nemer, da respeitada revista Salon, publicou um artigo nesta quarta-feira (8) comparando o vizinho de miliciano Jair Lonbosaro ao líder de culto Jim Jones, que promoveu o suicídio em massa de 909 seguidores (incluindo crianças) em Jonestown, na Guiana, em 1978. Da mesma forma que Jones convenceu seus seguidores a tomarem kissuco envenenado com cianeto, Boroslona estaria incentivando seus apoiadores a usar a hidroxicloroquina como uma panaceia contra o coronavírus ao mesmo tempo em que incentiva as pessoas a furarem os bloqueios de isolamento social. – Salon

Deputado blonarosista é alvo de ação, suspeito de ter sido funcionário fantasma

O deputado estadual e tuiteiro de baixo calibre Rodrigo Amorim (PSL), o mais votado para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em 2018, com 140 mil votos, é alvo de uma ação que tramita na Justiça, suspeito de ter sido funcionário fantasma da Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense. A ação de improbidade administrativa foi feita pela Procuradoria Geral daquele município. O Ministério Público se manifestou favorável à ação. Segundo a acusação, entre abril de 2014 e março de 2016, ele passou pelas subsecretarias de Governo e de Planejamento – sem jamais ter trabalhado por lá e recebendo um total de R$ 82.105. “(Rodrigo Amorim) não compareceu ao serviço e não prestou serviço no período em que foi servidor de Mesquita, mas recebeu integralmente a sua remuneração”, diz a ação. Amorim é conhecido por ter quebrado a placa da Rua Marielle Franco em ato público e por promover o assedio moral de adolescentes do colégio Pedro II. – G1

Paulinho da Força é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro

A Procuradoria-Geral da República denunciou o presidente do Solidariedade, deputado Paulinho da Força (SP), pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo a Odebrecht. Citado na delação da empreiteira, o parlamentar é acusado de receber propina de R$ 1,8 milhão em espécie para atuar a favor dos interesses da companhia. De acordo com a Procuradoria, o destino do “dinheiro de corrupção” foi o “bolso” do próprio deputado. Segundo a denúncia, em quatro ocasiões ao longo de 2014, Paulinho cobrou e recebeu “vantagens indevidas” – em troca, teria agido para dissuadir eventuais movimentos grevistas e apoiado a participação privada no setor de saneamento básico, área de interesse da Odebrecht Ambiental. – UOL

Brasil tem mais de 100 mortes por coronavírus em um dia pela primeira vez





As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 21h40 desta terça-feira (7), 14.049 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 688 mortes pela covid-19 – foram 114 mortes nas últimas 24 horas. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta terça-feira (7), aponta 13.727 casos confirmados e 667 mortes. O Rio de Janeiro chegou a 1.688 casos confirmados da doença e 89 mortes. São Paulo registra 5.682 casos e 371 mortes. O Acre registrou a segunda morte. Apenas o Tocantins não tem fatalidades pela nova doença registrada. A Bahia confirmou sua 14ª morte e chegou a 462 casos confirmados. Amazonas está com 23 mortos pela doença e no Maranhão o número de mortos passou de 4 para 8. O Paraná contabiliza 15 fatalidades e o Distrito Federal, 12. – G1





Pesquisadores estimam colapso na saúde de SP até 19 de abril se isolamento não for intensificado





Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em parceria com a Universidade de Harvard e o Ministério da Saúde indica que a capital e a região metropolitana de São Paulo podem ficar sem leitos hospitalares de baixa e alta complexidade até o dia 19 de abril, caso não sejam radicalizadas as medidas de prevenção ao coronavírus, como o isolamento social. A avaliação foi feita para as capitais e regiões metropolitanas que apresentam a maior parte dos casos no Brasil. O panorama é de que a Grande São Paulo esgote os leitos hospitalares de baixa complexidade entre os dias 12 e 19 de abril, dependendo das medidas paliativas implementadas. A projeção é a mesma para os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs), que também podem se esgotar até o dia 19 deste mês. Os pesquisadores também analisaram ventiladores mecânicos, que podem estar todos em uso entre os dias 18 e 29 de abril. – G1





Taxa de mortes com cloroquina equivale à de quem não usa, diz estudo preliminar





Os resultados preliminares de um estudo feito com a cloroquina pela Fiocruz e pela Fundação de Medicina Tropical mostraram que a letalidade no grupo de pacientes com covid-19 testado, em estado grave, foi de 13%. De 81 doentes internados que tomaram o medicamento, 11 morreram. A taxa de mortalidade verificada em pacientes em iguais condições que não usaram a droga é de 18%, segundo estudos internacionais, inclusive da China. A proximidade dos dois índices não permite afirmar, por enquanto, que a cloroquina possa fazer diferença fundamental no tratamento dos doentes infectados pelo novo coronavírus. A ideia inicial era que a metade dos doentes tomasse uma dose de 10g de cloroquina e o outro grupo, a metade disso. A dose maior, no entanto, se mostrou tóxica, provocando reações indesejadas, como arritmia e “outras complicações graves”, diz Marcus Lacerda. “Nosso estudo [até agora] apenas pode afirmar que a dose alta e muito tóxica”, conclui Marcus Lacerda. – Folha de S. Paulo





Mandetta diz que médicos podem prescrever cloroquina se assumirem os riscos





O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, disse nesta terça-feira que o Ministério da Saúde não vai tomar medidas contra médicos que prescreverem medicamentos à base de cloroquina para o tratamento de pacientes em estágios iniciais da covid-19, mas afirmou que ainda é cedo para que o órgão faça um recomendação neste sentido. “Se ele (médico) se responsabilizar individualmente, não tem óbice nenhum. Ninguém vai reter a receita de ninguém. Agora, para que nós possamos, no Ministério da Saúde, assinar que o Ministério recomenda que se tome essa medida, nós precisamos de um pouco mais de tempo para saber se isso pode se configurar em coisa boa ou se isso pode ter algum efeito colateral” afirmou Mandetta. – O Globo





Mandetta conversa com embaixador chinês após cagadas de apoiadores de Blaosorno





O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez o papel de chanceler no lugar do espalhador de teoria da conspiração Ernesto Araújo e buscou o governo chinês para defender um “esforço comum” entre os países que viabilize a entrega de equipamentos de saúde ao Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Mandetta conversou por telefone, nesta terça-feira (7) com o embaixador chinês, Yang Wanming, que recentemente protagonizou desentendimentos com um dos carecas filhos de Borsonalo, o truta do ex-groupie do Forfun Eduardo “Vagão” Basonrol (PSL-SP), e com o semi-alfabetizado ministro da Educação, Abraham Weintraub. – Estadão





Maia defende que você fique sozinho tentando não se foder na mão do patrão por corte de jornada





O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta terça-feira (7) que cortes de jornada, com redução salarial, e suspensão de contrato de trabalho possam ser adotados após acordo entre patrão e empregado, sem a intermediação de sindicatos. Nesta segunda (6), o ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu que esses acordos só podem ter validade após manifestação do sindicato dos trabalhadores. Esse veredito tem efeito imediato, mas ainda será analisado por todos os ministros do STF. A decisão do ministro frusta os planos da equipe econômica, que voltou a ser cobrada por empresários pela flexibilização das regras e enfraquecimento da luta coletiva dos trabalhadores. – Folha de S. Paulo





Sem conseguir demitir Mandetta, Blorosano fura agenda e não comparece compromissos





Acostumado a pautar o noticiário todas as manhãs com declarações e discursos, o lobista da fosfoetanolamina Jair Boslonaro (sem partido) optou pelo silêncio na manhã desta terça-feira (7). Relembrando das suas fugas de debates e mesmo desta própria VICE em época de campanha, não parou para falar com os jornalistas na saída do Palácio da Alvorada e também não compareceu a duas agendas que estavam previstas, em sequência, no Palácio do Planalto. Os dois compromissos foram retirados de sua agenda pública no fim da manhã. Oficialmente, a Presidência não esclareceu o motivo da ausência de Bolsonaro. Nos últimos dias, ele tem acumulado desgaste em relação à opinião pública devido aos atritos com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM). Oranoslob chegou inclusive a cogitar a demissão do chefe da pasta, mas recuou como de costume. – UOL





Pastor de igreja de Michelle Basonorol está internado com coronavírus





O pastor Sócrates Oliveira de Souza, diretor-executivo da CBB (Convenção Batista Brasileira), teve resultado positivo para o coronavírus. Segundo a CBB, o pastor está internado e seu estado é estável, “mas inspira muito cuidado”. Souza é responsável por coordenar várias igrejas batistas, entre elas a Atitude, no Rio de Janeiro, frequentada pela madrasta de careca Michelle Brosolnaro. Nas redes sociais, a entidade afirmou que o pastor precisará passar por uma cirurgia para ajustar o cateter no pulmão. Os médicos também estão utilizando a cloroquina no tratamento. – UOL





Exército tira do ar estudo que defende forma de isolamento que contraria Bronosalo





Num exercício de “podemos tirar se achar melhor”, desde esta segunda-feira (6), o site do Centro de Estudos Estratégicos do Exército (CEEEx) está fora do ar. O órgão, que é subordinado ao Exército, publicou na última quinta-feira (2) estudo indicando o isolamento horizontal como forma de combater o coronavírus. O empregador de terraplanista Jair Baroslono tem criticado medidas tomadas por governadores e defendido o isolamento vertical, que incluiria apenas idosos e grupos de risco para a covid-19. Intitulado “Crise Covid-19 estratégias de transição para normalidade”, o estudo havia sido noticiado pelo jornalista Rubens Valente, do UOL, no domingo (5) e pelo menos desde esta segunda-feira não está mais disponível, como noticiou o Nexo. – Folha de S. Paulo





NFs revelam superfaturamento do deputado Jair Borolanso em verba de combustível





Na época em que comia gente em apartamento funcional, Jair Brasolono encheu o tanque do carro com mais de mil litros de gasolina comum. exatamente 1.003,46 litros. Ao menos é o que está na nota fiscal de um posto na Barra da Tijuca (Auto Serviço Rocar), zona oeste do Rio de Janeiro. Emitida em 7 de janeiro de 2009, com valor de R$ 2.608,00 na ocasião, corrigidos para R$ 4.833,38 atuais (IGP-M do último mês de fevereiro). Embora não exista carro com tal capacidade no tanque, foram reembolsados sem objeção pela Câmara como parte da “cota parlamentar” do então deputado federal pelo PP, partido de Paulo Maluf. Em onze idas a dois postos de gasolina do Rio, o Rocar (Barra da Tijuca) e o Pombal (Tijuca), entre 7 de janeiro de 2009 e 11 de fevereiro de 2011, o então figurante do CQC usou o equivalente a R$ 45.329,48 (valor corrigido pelo IGP-M a partir da soma de cada nota. Ver tabela abaixo). Uma média de R$ 4.120,86 a cada ida nesses dois postos. – Agência Sportlight





Recurso de Flávio Baosolnro no caso da rachada ‘não tem lógica’ diz MPRJ





O Ministério Público do Rio contestou no Superior Tribunal de Justiça o pedido do senador Flávio Borosalno (Republicanos-RJ) para interromper a investigação sobre a suposta prática de “rachadinha” no gabinete dele quando era deputado estadual. Segundo o MPRJ, o recurso “não possui nenhuma lógica ou fundamentação jurídica”. Advogados do empregador de miliciano foram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, tentar interromper as investigações, sustentando que documentos foram obtidos de modo ilegal. A informação foi publicada pelo jornal O Globo. O MPRJ contesta a tese. Segundo apurou o G1, no recurso, promotores garantem que o argumento da defesa “não possui nenhuma lógica ou fundamentação jurídica dotada de razoabilidade”. – G1





Bingo clandestino com 12 idosos é fechado em Vila Velha, ES





Um bingo clandestino, que poderia ser chamado de “ninho de coronga”, convenhamos, foi fechado pela Guarda Municipal de Vila Velha, no Espírito Santo, na noite tarde terça-feira (7). Apesar da recomendação de isolamento social por causa do novo coronavírus (covid-19), pelo menos 12 idosos estavam no local, que não tem janelas. Um homem identificado como gerente do bingo foi preso. Cerca de 40 máquinas caça-níquéis foram apreendidas. Alguns computadores têm placa de patrimônio do Ministério Público e do Governo do Estado. O bingo clandestino funcionava no Centro de Vila Velha. A Guarda Municipal chegou ao imóvel depois de uma denúncia feita pelo 181. O serviço de inteligência montou uma campana na frente do local e, no começo da tarde, a equipe identificou o movimento de chegada dos idosos. – G1





Mundo

Ministro da Saúde de Israel que chamou covid-19 de ‘castigo divino a gays’ pega a doença

Yaakov Litzman, ministro da Saúde de Israel e líder do partido ultra-ortodoxo “Judaísmo Unido da Torá” testou positivo para o novo coronavírus nesta terça-feira (07). Segundo a imprensa intercional, testemunhas disseram que o ministro foi visto rezando nas casas de outros membros de sua congregação apesar de seu próprio ministério, o da Saúde, recomendar o isolamento social. esposa de Yaakov, Chava, também foi diagnosticada com covid-19. Nos últimos dias, ambos tiveram contato com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e vários outros membros do alto escalão do governo. A contaminação do ministro da Saúde chamou atenção da internet, pois no início de março, durante um discurso, ele alegou que o novo vírus “é um castigo divino contra a homossexualidade”. – Meia Hora

EUA registram recorde de mortes em um único dia por coronavírus





Os EUA registraram nesta terça-feira (7) 1.700 mortes em decorrência do coronavírus no país e alcançaram o maior número de vítimas em um único dia desde o início da pandemia. Apesar dos mais de 383 mil casos registrados no país —o total de mortes passou de 12 mil— o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês), Robert Redfield, disse que o número de vítimas pode ser “muito menor” do que o inicialmente previsto pela Casa Branca. Na semana passada, o governo americano apresentou projeções que indicavam que 100 mil a 240 mil pessoas morreriam nos EUA mesmo se adotadas as medidas de distanciamento social, que estão em vigor no país pelo menos até o dia 30 de abril. – Folha de S. Paulo





Singapura perde controle da pandemia e anuncia bloqueio total de um mês





Singapura havia recebido elogios por ter conseguido conter a propagação do novo coronavírus em seu território. Mas, a partir desta terça-feira (7), a cidade-estado entrará em bloqueio total por um mês, após um aumento nos casos da Covid-19. Apenas as empresas que prestam serviços essenciais, como assistência médica, alimentos e serviços públicos, funcionarão no próximo mês. Escolas e universidades também serão fechadas e funcionarão online a partir de quarta (8). Restaurantes e bares receberam a mensagem clara de que, se não pudessem aderir às regras de distanciamento social, seriam fechados compulsoriamente. De acordo com dados compilados pela universidade americana Johns Hopkins, Singapura registra até esta terça (7) 1.375 casos e seis mortes. No sábado (4), a cidade-estado registrou 120 novos casos, seu recorde diário desde o início da pandemia. – Folha de S. Paulo

Chefe da Marinha dos EUA renuncia após ser cuzão pra caralho





Depois de obrigar um dos mais poderosos navios do mundo a sair de combate, o novo coronavírus agora derrubou nesta terça-feira (7) o chefe da Marinha dos Estados Unidos, Thomas Modly. O comandante insultou, chamando de “ou muito ingênuo, ou muito estúpido”, o capitão do USS Theodore Roosevelt, 1 dos 11 porta-aviões de propulsão nuclear que garantem a Washington a primazia sobre os mares. O capitão Brett Crozier havia enviado quatro páginas de mensagem por email para Modly, dizendo que a situação era insustentável após um início de surto de coronavírus por ser impossível obrigar isolamento social numa embarcação com 4.800 marinheiros e marinheiras. Dispensado pelo comandante, Crozier desceu à terra em Guam, território americano no Pacífico onde o navio está atracado, com o nome sendo gritado por toda a tripulação ainda no convés – o que não impediu Modly de insulta-lo frente ao resto da tripulação. – Folha de S. Paulo





Idoso copia apoiadores do ‘isolamento vertical’ e lambe maçaneta de banco no Canadá





Um incidente bizarro durante a quarentena por causa do coronavírus foi registrado na entrada de uma agência do TD Bank em Prince George (Canadá) na semana passada. Um dublê de Joselito ficou revoltado com a decisão de reservar a primeira hora do expediente aos idosos e deficientes, que, segundo ele é “inaceitável”. Então, em um acesso de imbecilidade crônica, ele forçou uma tosse, cuspiu e lambeu a maçaneta da porta de entrada da agência. Depois, o homem entrou em um carro e foi embora, relatou a “Newsweek”. A polícia recebeu o número da placa do veículo. – Extra





E mais





Músico pica das galáxias John Prine morre de covid-19 aos 73 anos





Depois de levar picas das galáxias de alto porte como Manu Dibango e Ellis Marsalis Jr, entre outros, o coronavírus faz mais uma vítima entre os gigantes. Dessa vez quem deixa muita saudade é John Prine, lenda do country e do folk e dos EUA em si, que morreu nesta terça-feira (7) em Nashville, nos Estados Unidos, aos 73 anos de idade, depois de ter sido internado por coronavírus há duas semanas. Prine é um dos autores mais influentes de sua geração. Descoberto por Kris Kristofferson, lançou seu primeiro disco de estúdio em 1971 e o álbum homônimo foi celebrado como um dos melhores daquele ano pelo público e pela crítica. Conhecido por contar causos da sua vida, ele chamou a atenção de grandes seresteiros como Bob Dylan, que disse em 2009 que John era um dos seus compositores favoritos, destacando a canção “Sam Stone”. – G1





Ronaldinho Gaúcho paga fiança milionária e deixa cadeia no Paraguai





Um juiz do Paraguai concedeu nesta terça-feira (7) prisão domiciliar ao ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e ao irmão, Assis Moreira. Os dois respondem por entrarem no país com documentos paraguaios adulterados e estavam detidos havia mais de um mês. Eles pagaram uma fiança de US$ 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 8,4 milhões) e ficarão hospedados em um hotel no centro de Assunção. Para a sorte deles, os irmãos estão proibidos de deixar o país, que tem significativamente menos casos de coronavírus que o Brasil. De acordo com o juiz Gustavo Amarilla, os responsáveis pelo hotel autorizaram que a prisão dos dois brasileiros fosse cumprida no local. – G1

