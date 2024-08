Boletim Matutino da VICE 08/05/20

Brasil



Em vídeo exigido pelo STF, Weintraub chama corte de ‘onze filhos da puta’, diz colunista





O tal do vídeo da reunião onde o perturbador de imprensa Raij Lanbronoso teria ameaçado demitir o ex-ministro da Justiça Sergio Moro se não trocasse o chefe da polícia federal parece ter mais suculências que têm feito o Planalto ficar com o cu na mão de mandar o arquivo para o STF. Segundo a colunista do UOL Thaís Oyama, o vídeo registra o ministro da Educação Abraham Weintraub falando mal do Supremo e dizendo que a corte é composta por “onze filhos da puta”. Oyama ainda diz que no registro Nasolonbro ataca a China e que são detalhados os acordos cheios de mumunhas com o Centrão – vem FDPLeaks! – UOL

Solronabo, Guedes e empresários fazem marcha pró-morte sobre o STF

Talvez no momento ápice da série “Que Comam Brioches” da semana, o encurralador de ministro Rija Nobrolaso, ao lado de Paulo Guedes e representantes da indústria brasileira, liderou uma marcha da loucura sobre o Supremo Tribunal Federal, atravessando à pé a Praça dos Três Poderes em Brasília para uma reunião-armadilha com o presidente do Supremo Dias Toffoli. Nela, para variar, o ex-garimpeiro amador quis tirar o corpo fora dos problemas de saúde e econômicos do país e entrega-los de bandeja ao STF – mentindo e inflando números. Além disso, a reunião contou com uma frase que deve entrar para os livros de história, quando um representante da burguesia nacional disse que não se pode focar na morte de pessoas físicas, porque “vai morrer muito CNPJ”. Que nojo. – Folha de S. Paulo

Ministro Ricardo Salles é expulso do partido Novo e pode ter que devolver sapatênis

O condenado ministro do Meio Ambiente da récua de Airj Nolobrosa, Ricardo Salles, foi expulso do partido Novo. Em publicação nas redes sociais, ele diz que o motivo alegado foi ter assumido “sem qualquer informação prévia ou pedido de autorização ao partido Novo o cargo de ministro de estado do Meio Ambiente no governo do atual presidente”. Em seu texto, Salles diz que entre João Amoêdo, fundador do Novo, e Lobosnora, fica com o animador de chiqueirinho. Em nota, o sapatênico partido diz que sua Comissão de Ética Partidária decidiu por sua expulsão, “em uma decisão que ainda corre em sigilo e da qual cabe recurso”. – Folha de S. Paulo

MPF pede à Justiça anulação de anistia dada por Salles a desmate na mata atlântica



O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça pedindo a anulação do despacho do Ministério do Meio Ambiente que anistia o desmatamento em Áreas de Preservação Permanente da mata atlântica. Além do MPF, a ação protocolada na quarta-feira (6) também é movida pela Fundação SOS Mata Atlântica e pela Abrampa (Associação dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente). O documento pede ainda a suspensão imediata dos efeitos do despacho assinado pelo ministro Ricardo Salles e também a aplicação de multa diária pelo não cumprimento da medida por parte do MMA. – Folha de S. Paulo

Coronavírus deixa 22 pessoas sem-teto mortas em SP; há 40 casos suspeitos

Entre os quase 2 mil mortos na cidade de São Paulo por coronavírus até o momento, 22 vítimas são moradores em situação de rua. A informação foi confirmada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB). Oito deles eram idosos e tinham outras comorbidades, segundo a prefeitura. Há ainda 40 casos suspeitos de covid-19 em pessoas sem-teto. Não há óbito, ainda de acordo com a administração municipal, de algum sem-teto dentro de estabelecimentos criados para acolher pessoas nesta situação – um albergue e um centro de acolhimento estão disponíveis. – UOL

Sem capacidade de dialogar de forma coerente, Regina Duarte tenta se mostrar alinhada ao governo

A secretária de Cultura Regina Duarte protagonizou na noite desta quinta-feira (7) em uma entrevista à CNN Brasil o equivalente jornalístico a um acidente automobilístico: uma cena triste e terrível, mas da qual é impossível desviar os olhos. Visivelmente incomodada, a medrosa ex-atriz tentou mostrar seu alinhamento ao olavismo cultural (claramente sem ter lido Guénon ou Evola), balbuciando sobre o “pum do palhaço” e naturalizando a tortura praticada pela ditadura militar no Brasil. Num cenário decorado por um machado de Xangó do artista Rubem Valentim, a eterna Viúva Porcina chegou a cantarolar “Pra Frente Brasil”, música oficial da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970 e associada também à fase mais cruel da ditadura ao comentar sobre as mortes de brasileiros por covid-19. A gota d’água foi não conseguir lidar com um sabão da ex-colega Maitê Proença, provido com todo carinho pela CNN, perguntando sobre a morte recente de artistas importantes da história brasileira. Nessa hora a imortal Rainha da Sucata teria chamado seus seguranças para constranger a equipe da emissora e promoveu um legítimo ataque de pelanca, dizendo que tinha dado um “xilique”. O Twitter, claro, veio abaixo. – Folha de S. Paulo

Reprisando anos FHC, MST fará jornadas de ocupação de terras de empresas falidas após pandemia

Projetando quebradeira no campo, especialmente do setor sucroalcooleiro, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra planeja uma jornada de ocupações de terras de empresas falidas logo após a pandemia. O movimento também diz estar percebendo aumento da pobreza no campo. A comparação que fazem é com os anos da gestão Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002), com crise econômica, desemprego na cidade e dificuldades nas zonas rurais. – Folha de S. Paulo

Ministério da Doença recebe só 22% dos equipamentos previstos para abril

O primeiro balanço da entrega de respiradores nacionais comprados pelo Ministério da Doença aponta que o país só recebeu 22% dos equipamentos previstos para serem entregues em abril. A previsão era que as empresas Magnamed e Intermed entregassem 2.240 unidades dos equipamentos no mês passado, mas apenas 487 foram recebidas pelo governo federal. Os dados foram apresentados na manhã desta sexta (8) pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, durante audiência com deputados na Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus. O ministro não deu detalhes sobre o atraso na entrega dos equipamentos. – G1

Deputado careca de SP repassa verba pública a suspeito de ataques virtuais

O calvo deputado estadual lobronasista Douglas Garcia (PSL-SP) – um dos entrevistados de nosso documentário “O Mito de Bolsonaro” – contratou com verba de seu gabinete, na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma empresa cujo dono foi processado por publicar em redes sociais material considerado ofensivo à honra de adversários do parlamentar. Garcia foi apontado pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), rompida com Bolsonaro, como integrante do braço paulista do suposto “gabinete do ódio” (aka gabinete dos virjões), estrutura que funcionaria dentro do Palácio do Planalto na produção de ataques virtuais contra autoridades da República e rivais políticos do governo. O ex-estrela de documentário da VICE pagou com dinheiro público R$ 50 mil pelos serviços da Dataulfo Desenvolvimento Web e Gestão de Redes, descrita na Junta Comercial de São Paulo como especializada na área de informática e internet. – Folha de S. Paulo

Saque o Douglas em ação no doc abaixo

Procurador de MT institui ‘bônus covid’ de R$ 1 mil a promotores e servidores

Enquanto a pandemia do novo coronavírus provoca desemprego, redução de salários e corrói as contas públicas do País, o procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, decidiu criar uma “ajuda de custo” para procuradores, promotores e servidores desembolsarem gastos com a própria saúde. O benefício, apelidado de “bônus covid”, já entrou na mira do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). No caso de servidores (efetivos e comissionados), o valor do “bônus covid” será de R$ 500. Para procuradores e promotores, o benefício é o dobro – R$ 1 mil. Um total de 1.111 pessoas podem ser beneficiadas e o custo aos cofres públicos pode chegar a R$ 680 mil por mês, segundo o CNMP. – UOL

Desempregada tem auxílio negado e descobre ocupar cargo de ‘presidente da República’

Desempregada e moradora de uma casa simples em Jabaeté, na periferia de Vila Velha, no Espírito Santo, a estudante Adeyula Barbosa, de 31 anos, teve o pedido de auxílio emergencial negado após a Carteira de Trabalho Digital apontar que ela tem dois empregos em aberto. Não bastasse a surpresa, em um dos contratos, a capixaba descobriu que ocupa o cargo de “presidente da República” pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu). O último emprego formal de Adeyula foi como cuidadora em uma escola da rede estadual do Espírito Santo. O contrato foi encerrado em agosto do ano passado. Com dois filhos, de 11 e sete anos, ela recorreu ao auxílio para conseguir arcar com as despesas de casa e com as mensalidades do curso de Gestão em Recursos Humanos. Infelizmente parece que ela não pode ser presidente da República e a função deve seguir vaga ao menos até 2022. Aceitamos a presidência de Adeyula, bem-vinda. – G1

MP do Rio apreende respiradores na operação Mercadores do Caos

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) encontrou e apreendeu respiradores pulmonares na operação Mercadores do Caos, desencadeada nesta quinta-feira contra uma organização criminosa formada para obter vantagens em contratos emergenciais, com dispensa de licitação, para a compra destes equipamentos na luta contra a pandemia do novo coronavírus. O principal alvo dos cinco mandados de prisão preventiva cumpridos nesta quinta-feira é o ex-subsecretário executivo de Saúde Gabriell Neves, responsável pelas compras. Em reportagem do dia 20 de abril,o jornal O Globo citou Gabriell como envolvido na compra emergencial de 1 mil ventiladores pulmonares. O negócio, com dispensa de licitação, envolve o empenho de R$ 183,5 milhões em recursos do Fundo Estadual de Educação (FES) direcionados para três contratos de fornecimento junto a distribuidoras sem tradição no mercado. – O Globo

MP investigará homem que mostrou a bunda em videoaula de crianças em Araraquara

O Ministério Público abriu uma investigação para apurar um homem que mostrou as nádegas durante uma videoaula de uma escola particular em Araraquara (SP). Na imagem, ele aparece de costas ao fundo, atrás de uma menina, com as calças abaixadas e sem camisa. Segundo o MP, participavam cerca de 20 crianças da transmissão, com idades variando entre seis e sete anos. A videoaula da escola Objetivo ocorreu em 30 de abril e, após a aparição do homem, a transmissão foi interrompida. O MP solicitou cópia da filmagem, identificação da aluna e de seus responsáveis legais, e ainda as medidas administrativas adotadas. Em nota divulgada hoje, o órgão informou que aguarda o envio da documentação. – UOL

Gramado autoriza reabertura de hotéis, parques e museus

Inaugurando uma campanha que poderia ser batizada “É Lindo Morrer na Serra Gaúcha”, a cidade de Gramado (RS) vai reabrir hotéis, parques de turismo e museus. O prefeito Fedoca Bertolucci assinou nesta quarta-feira o decreto permitindo a abertura destes espaços, desde que com cumprimento de normas de prevenção. Os hotéis poderão funcionar somente com a metade da capacidade permitida. No caso de hospedagens compartilhadas, como hostels e albergues, fica proibido o uso de beliches ou triliches, respeitando a distância de três metros entre uma cama e outra. As áreas sociais e de lazer (como piscinas, academias, saunas, sala de jogos entre outros de uso compartilhado) estão proibidas de abrir. “O decreto visa atender a reivindicação da classe hoteleira, sem descuidar nas medidas preventivas em relação a covid-19”, disse o prefeito. A questão é que não se sabe se alguém está disposto a arriscar o próprio pulmão em busca do melhor chocolate com gordura hidrogenada do país. – Melhores (?!) Destinos

Chefia da Funai dá faniquito e devolve fotos de Sebastião Salgado

A Fundação Nacional do Índio, um ataque de birra, decidiu devolver 15 quadros com imagens do fotógrafo Sebastião Salgado e propõe a ele, em um ofício, que seja feito um leilão das obras para arrecadar dinheiro para os povos indígenas no contexto da pandemia da covid-19. A medida é uma resposta à campanha internacional promovida por Salgado na semana passada, que teve enorme repercussão, e que pedia ações do governo Jira Blosorano e do Congresso em defesa das etnias indígenas, especialmente as isoladas, por conta do novo coronavírus. As obras estavam espalhadas por salas na sede da fundação e já começaram a ser retiradas. Segundo um integrante da atual gestão da Funai, a avaliação feita, ao decidir pela devolução das obras e sugestão pelo leilão, era a seguinte: “se Salgado reclama que não está indo dinheiro para os índios, propomos que ele faça o dinheiro com esses quadros, compre os donativos e envie aos indígenas”. – Veja

Pastor se joga no estelionato e vende semente a R$ 1 mil prometendo falsa cura da covid

O pastor e candidato a estelionatário Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, promete uma falsa cura ao coronavírus em um vídeo em que vende sementes aos seus seguidores. No vídeo, publicado no YouTube, ele fala do suposto benefício de uma planta e pede o “propósito de R$ 1 mil” por ela. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda não existe nenhuma cura ou vacina que proteja ou possa ser utilizada como remédio para a covid-19. A Anvisa também informou que não há remédio aprovado para a doença no momento, e que propagandear falsas curas pode ser passível de punição. – UOL

Fazendeiro morre durante orgia em motel no Mato Grosso

Um fazendeiro de 53 anos morreu dentro de um motel após sofrer um mal súbito no bairro Parque Sagrada da Família, em Rondonópolis ( a 218 km de Cuiabá), na madrugada dessa quinta-feira (7). Segundo as informações, o caso teria ocorrido por volta das 4h. A vítima, que não teve o nome divulgado, estaria em um dos quartos com diversas mulheres, porém acabou passando mal. Em seguida, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para ir até o local. Os policiais encontraram só o corpo e as acompanhantes do fazendeiro tinha se empirulitado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu no estabelecimento, mas o homem já estava sem vida. – RS Agora

China bloqueia 500 respiradores importados pelo governo de SP



Os primeiros 500 respiradores dos 3 mil que o governo de SP comprou da China e que chegariam no sábado (2) no Brasil ficaram bloqueados no aeroporto de Pequim, o maior do país asiático. O bloqueio levou tensão máxima ao governo paulista: sem os equipamentos, não é possível ampliar os leitos para pacientes graves de covid-19 justamente no momento em que as UTIs já estão quase lotadas. Uma operação de guerra foi montada. O governo chinês fez o bloqueio porque decidiu limitar a 150 o número de itens de cada mercadoria que pode ser embarcada nos aviões para exportação. A ideia é que outros produtos hospitalares, e não apenas respiradores, possam ser entregues em outros países com velocidade. – Folha de S. Paulo

Mundo

Pandemia muda rotas, consumo e produção de drogas no mundo

As medidas implementadas pelos governos para conter a pandemia da COVID-19 levaram à interrupção das rotas do tráfico de drogas por via aérea, juntamente com a redução drástica ou o aumento da interdição das rotas de tráfico por terra, segundo um novo informe publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). “Algumas cadeias de abastecimento de drogas foram interrompidas e os traficantes estão procurando rotas alternativas, incluindo rotas marítimas, dependendo dos tipos de contrabando de drogas”, explicou. De acordo com a entidade, as drogas sintéticas tendem a ser mais traficadas por via aérea através dos continentes. “As restrições às viagens aéreas podem, portanto, ter um efeito particularmente drástico sobre esta carga ilegal”, indicou. – UOL

Assessor de Guaidó admite que contratou mercenários para invadir Venezuela

Juan José Rendón, assessor político do autoproclamado presidente da Venezuela Juan Guaidó, admitiu ter contratado a empresa de segurança privada (ou seja, um bando de mercenários) norte-americana Silvercorp para invadir o território venezuelano e sequestrar lideranças do governo do país, incluindo o presidente Nicolás Maduro. As declarações foram dadas à CNN em espanhol na noite desta quarta-feira (6), logo após o governo venezuelano anunciar a captura de um terceiro grupo de pessoas envolvidas na tentativa de invasão que ocorreu no domingo (3). “Isso foi parte de um acordo preliminar que não chegou a ser efetivo, mas sim, é a minha assinatura”, diz Rendón sobre o contrato com a Silvercorp. – Opera Mundi

