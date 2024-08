Boletim Matutino da VICE 09/01/20

Brasil

Desembargador premia terrorismo doméstico com censura ao vídeo do Porta dos Fundos

Videos by VICE

Empenhando em provar que o terrorismo doméstico pode ser usado para pressionar as autoridades, o desembargador Benedicto Abicair, do TJ-RJ, determinou nesta quarta-feira (8) a retirada do ar do episódio de Natal do Porta dos Fundos veiculado pela Netflix. Na madrugada do dia 24 de dezembro, dois coquetéis molotov foram atirados contra a fachada do edifício onde funciona o Porta dos Fundos, na zona sul do Rio de Janeiro. Um dos suspeitos do crime se encontra na Rússia. O especial retrata um Jesus gay (Gregorio Duvivier), que se relaciona com o jovem Orlando (Fábio Porchat), e um Deus mentiroso (Antonio Tabet) que vive um triângulo amoroso com Maria e José. Há ao menos sete ações na Justiça contra a Netflix, ajuizadas por lideranças de igrejas ofendidas com a paródia. – Folha de S. Paulo

Saída de dólares do país soma US$ 44,7 bilhões em 2019, a maior em 38 anos

Em um ano marcado por sucessivos recordes na cotação do dólar, a retirada de dólares da economia brasileira superou o ingresso de divisas em US$ 44,768 bilhões. Os números de 2019 foram divulgados nesta quarta-feira (8) pelo Banco Central. Essa é a maior fuga de divisas do país desde o início da série histórica da instituição, em 1982, ou seja, em 38 anos. Até então, a maior saída havia sido registrada em 1999, quando US$ 16,18 bilhões deixaram a economia brasileira. Naquele ano, o governo Fernando Henrique Cardoso abandonou a política de bandas cambiais, instituindo a livre flutuação cambial (com intervenções para corrigir “distorções” de mercado), acompanhada por objetivos para contas públicas e pelo regime de metas para inflação – o chamado “tripé macroeconômico”, que vigora até os dias atuais. – G1

Bolsonaro faz live para assistir a discurso de Trump e é chamado de lambe-botas por Lula

Em mais uma manifestação de apoio aos Estados Unidos no conflito contra o Irã, o presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quarta-feira (8) que o Brasil deve repudiar o terrorismo e criticou a postura dos governos petistas em relação ao país do Oriente Médio. Em vídeo, o presidente ironizou a crítica feita a ele de que o Brasil não deveria se posicionar sobre a disputa externa e respondeu a uma declaração feita mais cedo pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em mensagens nas redes sociais, o petista defendeu que o momento não é adequado para o Brasil se envolver na briga e chamou Bolsonaro de um “lambe-botas” do presidente americano Donald Trump. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro cancela ida ao Fórum Econômico de Davos, diz porta-voz

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, informou nesta quinta-feira (8) que o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça). Na última segunda-feira, o próprio presidente chegou a dizer que poderia não ir ao fórum. Sem dar detalhes, afirmou na ocasião que “o mundo tem seus problemas, questão de segurança”. “Davos, está cancelada a ida do presidente, falei com ele há pouco. As razões para o cancelamento por parte do presidente são aquelas que já estamos esboçando há tempos”, declarou Rêgo Barros nesta quarta-feira. – G1

Após divergência com Irã, Itamaraty cancela reunião de diplomata brasileira em Teerã

Em um novo gesto de afastamento com o Irã, o governo brasileiro cancelou uma reunião que a encarregada de negócios da embaixada em Teerã, Maria Cristina Lopes, teria nesta quarta-feira (8) na chancelaria do país persa. Maria Cristina é a número dois da missão brasileira em Teerã e deveria comparecer nesta quarta a uma reunião na área de diplomacia pública do ministério iraniano de Relações Exteriores. O objetivo do encontro era discutir temas da cooperação cultural entre os dois países. Embora a agenda tivesse sido programada antes da operação militar dos Estados Unidos que matou o general iraniano Qassim Suleimani, o comando do Itamaraty instruiu a diplomata a cancelar a reunião. Os brasileiros informaram os iranianos que pediriam o reagendamento do encontro. – Folha de S. Paulo

PF prende ex-senador em investigação sobre suspeita de caixa 2 do governador do Pará

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (9) o ex-senador Luiz Otávio Campos (MDB), do Pará, numa investigação sobre suspeita de caixa 2 na campanha de 2014 do atual governador do estado, Helder Barbalho (MDB). Helder não é alvo de mandados na operação. Segundo as investigações, Campos é suspeito de intermediar um repasse não contabilizado de R$ 1,5 milhão da Odebrecht para a campanha de Helder. Ele foi senador pelo então PMDB entre 1998 e 2006.A operação cumpre três mandados de buscas e apreensões e uma prisão temporária no Pará; uma prisão temporária e outro mandado de busca e apreensão no Estado do Tocantins; além de mais dois mandados de buscas e apreensões no Distrito Federal. Os agentes procuram documentos e suspeitos ligados a um desdobramento das investigações da Lava Jato. – G1

Focos de queimadas na Amazônia aumentam 30% em 2019; no Pantanal crescimento foi de 500>#/span###

O número de focos de queimadas na Amazônia foi 30% maior no ano de 2019 do que em 2018, segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No total, o bioma Amazônia registrou 89.176 focos de queimadas em 2019, ante 68.345 no ano anterior. Também os outros biomas brasileiros tiveram aumento significativo nas queimadas no ano passado: O Pantanal foi o bioma que teve alta mais expressiva, de 493%, com 10.025 focos; no Pampa, o aumento foi de 91%, com 1.420 focos; no Cerrado, houve 62% mais focos, totalizando 63.874; na Mata Atlântica, houve alta de 61%, com 18.177 focos; na Caatinga, o número de focos subiu de 32%, somando 14.960 focos. – G1

STF notifica Weintraub a se manifestar sobre ofensas à UNE

O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, mandou notificar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a apresentar explicações, caso queira, sobre ofensas feitas por ele à UNE (União Nacional dos Estudantes). A decisão de Toffoli é de 27 de dezembro e o prazo estabelecido por ele é de 15 dias. A determinação do ministro atende a um pedido realizado pela própria UNE, que apresentou uma interpelação judicial contra Weintraub no STF solicitando que ele se explique sobre declarações como a que acusa a entidade estudantil de ser uma “máfia”. – UOL

Weintraub escreve “imprecionante” no Twitter, apaga e vira piada nas redes sociais

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi alvo de piadas nas redes sociais hoje depois de escrever “imprecionante” em vez de “impressionante” em resposta a uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro (sem partido) no Twitter. “Caro @BolsonaroSP, agradeço seu apoio. Mais imprecionante [sic]: não havia a área de pesquisa em Segurança Pública. Agora, pesquisadores em mestrados, doutorados e pós-doutorados poderão receber bolsas para pesquisar temas, como o mencionado por ti, que gerem redução da criminalidade”, publicou Weintraub. O ministro apagou o tuíte com o erro logo em seguida, mas não conseguiu evitar a repercussão negativa. Em menos de uma hora da publicação, os termos “Imprecionante” e “Ministro da Educação” foram parar nos Trending Topics do Brasil no Twitter. – UOL

Doria descarta reduzir ICMS sobre combustíveis para atenuar alta da gasolina

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que “não se estuda e não se vai estudar” a redução de ICMS sobre combustíveis para atenuar uma eventual alta da gasolina devido à crescente tensão entre Estados Unidos e Irã. A medida foi sugerida aos estados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Não há a menor chance de o governo federal depositar essa conta [da alta da gasolina] nos governos estaduais. Não faz o menor sentido isso”, disse Doria a jornalistas durante o leilão da concessão de rodovias Piracicaba-Panorama. Doria afirma ter conversado com outros governadores e que a posição dos estados é similar à de São Paulo. – Folha de S. Paulo

Polícia prende suspeito de atear fogo e matar morador de rua em SP

A Polícia Civil prendeu na madrugada desta quarta-feira (8) o suspeito de atear fogo e matar um morador de rua na Mooca, na Zona Leste de São Paulo. A vítima dormia quando foi atingida pelas chamas no último domingo (5). O suspeito, que também é morador de rua, Flausino Campos, conhecido como Buiu, teve o pedido de prisão temporária decretada pela Justiça. A polícia ainda não sabe se a vítima e o suspeito tinham alguma desavença. O preso será ouvido na tarde desta quarta. Os investigadores conseguiram identificar o suspeito com o auxílio de novas imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. – G1

Prefeito de Imbuia, em SC, é assassinado a tiros

O prefeito de Imbuia, João Schwambach (MDB), de 59 anos, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (8) nas proximidades do prédio da prefeitura municipal. A Polícia Civil disse que informações iniciais são de que a vítima foi atingida por dois tiros e que a pessoa que fez os disparos tentou suicídio em seguida. “As primeiras informações são de que o autor tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido pelo filho e está internado em estado grave”, disse o delegado regional Valério Farias. Ainda não se sabe a motivação do assassinato. O 5º Batalhão de Bombeiros Militar informou que foi chamado para atender a ocorrência por volta das 18h45 e que quando chegou ao local o prefeito já estava morto. – G1

Dois novos casos de síndrome fatal desconhecida são notificados em BH

Dois novos casos de uma síndrome desconhecida, até agora denominada nefroneural, foram registrados em Belo Horizonte. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Os pacientes são homens de 56 e 64 anos, moradores do bairro Buritis, na Região Oeste da cidade. Até o momento, nove notificações foram registradas. Uma delas foi descartada por não apresentar os mesmos sintomas e por ter doença renal prévia. A média de dias entre o início dos primeiros sintomas e a internação foi de 2,5 dias. Os exames laboratoriais estão sendo analisados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Até agora, um homem, que morava em Ubá e estava internado em Juiz de Fora, na Zona da Mata, morreu. – G1

Idosa morre durante encontro marcado por aplicativo no Paraná

Uma idosa de 64 anos morreu nesta na noite desta terça-feira (7), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, após ter tido um encontro marcado por um aplicativo de namoro. A PCPR (Polícia Civil do Paraná) confirmou as informações e investiga o caso. Ela estava trocando mensagens com um homem, de 44 anos, há três meses, mas só marcou o primeiro encontro nesta semana. De acordo com a versão do homem dada à polícia, ela teria ingerido apenas água antes do casal ter relações sexuais. Depois disso, ele foi tomar banho e, quando saiu do banheiro, viu que ela começou a ter convulsões. – Paraná Portal

Mundo

Avião estava em chamas e teve falha técnica antes de cair no Irã, diz relatório

O Boeing 737 da Ukraine International Airlines pegou fogo antes da queda ontem, seis minutos após decolar do Aeroporto Internacional de Teerã com destino a Kiev, matando as 176 pessoas a bordo. As novas informações foram reveladas hoje em um comunicado da Aviação Civil iraniana. Os investigadores iranianos citam testemunhas que estavam em solo e em um outro avião que sobrevoava a mesma zona do Boeing ucraniano, mas em altitude superior. Segundo esses relatos, o aparelho já estava em chamas antes de cair em Chahriar, no sudoeste de Teerã. “Um incêndio foi observado na aeronave e aumentou rapidamente”, reitera o relatório preliminar. – UOL

Foguetes caem na Zona Verde de Bagdá

Dois foguetes caíram na Zona Verde de Bagdá, no Iraque, na quarta-feira (8), segundo um comunicado do comando militar iraquiano. Não há relato de vítimas. A Zona Verde abriga prédios governamentais e missões estrangeiras. De acordo com a agência Reuters, fontes policiais afirmam que um dos foguetes caiu a cerca de 100 metros da embaixada dos Estados Unidos. Ainda não há informações sobre a origem dos disparos, porém o lançamento de projéteis do tipo conhecido como katyusha são frequentes no país. No domingo, três foguetes katyusha atingiram diferentes regiões do Iraque — dois caíram na Zona Verde e um terceiro caiu num bairro vizinho, Jadryia. – G1

Austrália vai sacrificar 10 mil camelos selvagens

Autoridades australianas anunciaram que vão abater até 10 mil camelos selvagens que vem se aproximando de comunidades no interior em busca de água em meio à seca prolongada que atinge o país. De acordo com as autoridades, as manadas de camelos em busca de água estão colocando em risco comunidades aborígenes nessas áreas. As cáfilas também estão competindo com animais nativos, como cangurus, pelas fontes de água cada vez mais escassas O plano para eliminar os camelos prevê o uso de atiradores posicionados em helicópteros. A Austrália sofreu com o ano mais quente e seco de sua história em 2019, o que causou incêndios florestais devastadores que continuam a consumir regiões do país e a ocasionar escassez de água em muitas comunidades. Pelo menos 2 mil casas foram destruídas e 25 pessoas morreram em incêndios desde setembro. – G1

