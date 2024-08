Boletim Matutino da VICE 16/01/20

Brasil

Chefe da Secom recebe dinheiro de emissoras e agências contratadas pelo governo Bolsonaro

Chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Fabio Wajngarten recebe, por meio de uma empresa da qual é sócio, dinheiro de emissoras de TV e de agências de publicidade contratadas pela própria secretaria, ministérios e estatais do governo Jair Bolsonaro. A Secom é a responsável pela distribuição da verba de propaganda do Planalto e também por ditar as regras para as contas dos demais órgãos federais. No ano passado, gastou R$ 197 milhões em campanhas. Wajngarten assumiu o comando da pasta em abril de 2019. Desde então, se mantém como principal sócio da FW Comunicação e Marketing, que oferece ao mercado um serviço conhecido como Controle da Concorrência. Tem 95% das cotas da empresa e sua mãe, Clara Wajngarten, outros 5%, segundo dados da Receita e da Junta Comercial de São Paulo. – Folha de S. Paulo



CPI identifica principais contas de disparo irregular de WhatsApp nas eleições de 2018

A CPI mista das Fake News no Congresso identificou uma lista com as linhas telefônicas de WhatsApp responsáveis pelas maiores quantidades de disparo de mensagens em massa durante a campanha eleitoral de 2018. O levantamento foi feito a partir de documentos que a empresa remeteu à comissão de inquérito em novembro passado. Dentre as 400 mil contas que representantes do aplicativo afirmam que foram banidas por uso irregular durante a eleição, 55 mil tinham comportamento anormal para o aplicativo, podendo ser operadas por robôs — destas, 24 respondem pela maior parte das mensagens disparadas em massa. É o que revela documento sigiloso analisado na comissão. As linhas telefônicas associadas a estes perfis possuem números dos Estados Unidos, Vietnã, Inglaterra e Brasil. Apesar das origens diversas dos números, os IPs (endereços da conexão de internet utilizada para operar as contas suspeitas) associados às contas indicam que todas as mensagens foram disparadas do Brasil. – UOL



Secretário de Cultura cancela indicação de servidor que criticou Bolsonaro

O secretário Especial da Cultura, Roberto Alvim, reverteu a indicação do cientista político Christian Lynch para um cargo de chefia da Fundação Casa de Rui Barbosa por conta de críticas que Lynch fez ao governo Jair Bolsonaro. A indicação tinha sido divulgada na quarta-feira (15) no perfil oficial do Twitter de Letícia Dornelles, presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, acompanhada de uma foto dela com o cientista político —a publicação posteriormente foi apagada. À coluna, Alvim afirmou que chamou a atenção de Letícia para as “coisas que ele pensa sobre o governo”. “Ela não sabia. Cancelou a indicação de comum acordo comigo”, diz Alvim. – Folha de S. Paulo



Justiça rejeita denúncia contra presidente da OAB feita a pedido de Moro

A 15ª Vara Federal de Brasília rejeitou, nesta terça-feira (14/1), denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF), a pedido do ministro da Justiça, Sergio Moro, contra o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Moro afirmou ser vítima de calúnia por conta de declarações do jurista. À colunista Mônica Bérgamo, da Folha de S. Paulo, o presidente da OAB declarou que Moro “usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe da quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas”. Santa Cruz se referia ao fato de o ministro ter alertado, em julho do ano passado, autoridades sobre o conteúdo de conversas que foram acessadas por hackers. – Correio Braziliense



57 condenados usaram decretos sobre armas para tentar reduzir penas no RJ; 80% conseguiram

Os novos decretos que alteram as regras sobre o uso de armas de fogo e munições foram usados pela defesa de criminosos condenados e presos no Rio de Janeiro para beneficiá-los na Justiça. Levantamento do G1 identificou 57 decisões da 2ª instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), assinadas entre 11 de maio e 20 de dezembro de 2019 (quando começou o recesso do Judiciário), nas quais decretos presidenciais foram citados como argumentos para justificar a revisão de condenações. Na maioria dos casos, as decisões conjuntas de desembargadores tornaram mais brandas as penas aplicadas por juízes de 1ª instância a pessoas flagradas com armas de fogo sem autorização para tê-las (posse) ou carregá-las fora de casa (porte). – G1



SP registra aumento de 2.769% no número de casos de dengue em 2019

A cidade de São Paulo registrou aumento de 2.769% no número de casos de dengue em apenas um ano, de acordo com levantamento divulgado na tarde de hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o balanço, em 2018, a capital paulista teve 586 casos de dengue e nenhuma morte. Já em 2019, um salto assustador: foram 16.815 casos e três mortes. Ao UOL, a Secretaria de Saúde explicou que a doença costuma alternar anos de alta e baixa com intervalos de dois anos. “O que indicava uma tendência de aumento no número de casos no ano passado, já que 2017 e 2018 foram anos de baixa incidência”, diz. – UOL



Gestão Doria usa detenções e lei mais dura para sufocar protestos em São Paulo

O governo João Doria (PSDB) tem usado medidas policiais e judiciais para sufocar e desarticular manifestações e evitar um novo junho de 2013 em sua gestão no estado de São Paulo. O tucano acalenta o projeto de concorrer à Presidência da República em 2022; para isso, sabe que não pode ver sua popularidade avariada como a dos políticos que viraram alvos de manifestações há pouco mais de seis anos. A polícia tem detido manifestantes em massa, levado-os à Justiça e tem até revistado a imprensa nos protestos —em alguns casos, jornalistas foram agredidos por profissionais de segurança. Além disso, logo que assumiu o cargo, Doria endureceu a lei para dar arcabouço legal à repressão aos protestos. – Folha de S. Paulo



Justiça inocenta Eduardo Paes de acusação de improbidade administrativa

A Justiça do Rio de Janeiro inocentou o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) em ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público estadual em 2018. O MP-RJ acusou Paes de cometer ato de improbidade ao cancelar empenhos não liquidados no fim de sua administração, em 2016. De acordo com a ação, foram cancelados R$ 568 milhões em empenhos (reserva no orçamento) de serviços já prestados e que a prefeitura devia pagar a fornecedores. Segundo o Ministério Público do Rio, essa dívida gerou um prejuízo para o município de R$ 144,8 milhões em multas contratuais, juros e correção monetária. O órgão pediu o ressarcimento dos danos causados. – Folha de S. Paulo



Doria usou helicópteros em feriados e na volta para casa na ‘Sexta sem Carro’

Um dos 435 deslocamentos do governador João Doria (PSDB) em aeronaves pagas pelo Governo de São Paulo em 2019 foi feito no dia de uma campanha que estimula o uso de transportes alternativos, a Sexta sem Carro. O estado cita razões de segurança para justificar os traslados aéreos do tucano. Em 26 de julho, o registro dos voos de Doria, obtido pela Folha via LAI (Lei de Acesso à Informação), mostra que ele usou o helicóptero do governo destinado ao transporte do governador para ir do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, para sua casa, no Jardim Europa (ambos na zona oeste). Nessa data, a agenda pública do tucano teve apenas reuniões internas. Segundo levantamento da reportagem, ele utilizou helicópteros e aviões pagos pelo governo em 2 a cada 3 dias com compromissos externos. – Folha de S. Paulo



Suspeito de assassinar menina de 8 anos é encontrado morto em cadeia em SP

O suspeito de ter matado a facadas a menina Emanuelle Pestana de Castro, de 8 anos, em Chavantes (SP), Aguinaldo Guilherme de Assunção, de 49 anos, foi encontrado morto na cela onde estava preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cequeira César, a 304 quilômetro de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira. A informação foi confirmada pela Polícia Civil da cidade paulista. Segundo boletim de ocorrência, um funcionário do CDP fazia a contagem de presos na cela quando viu que Assunção estava com um lençol enrolado no corpo. As circunstâncias da morte do suspeito serão investigadas, mas a polícia acredita em suicídio. – Veja



Polícia confirma terceira morte por síndrome nefroneural em BH

A Polícia Civil confirmou, na manhã desta quinta-feira (16), a terceira morte provocada pela síndrome nefroneural em Belo Horizonte. A doença tem sido vinculada ao consumo da cerveja artesanal Belorizontina, da fabricante Backer. A vítima é um homem de 89 anos, que não teve a identidade divulgada até a última atualização desta reportagem. O paciente morreu no Hospital Mater Dei, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, por volta das 2h50. O corpo deve passar por exames e perícia no Instituto Médico-Legal (IML). Uma força-tarefa investiga a relação das internações e mortes com o consumo da cerveja Belorizontina. A substância tóxica dietilenoglicol foi encontrada em lotes do produto. Esta é a terceira morte relacionada ao caso confirmada oficialmente pela Polícia Civil. – G1



Guarda morre agredido em parque após pedir para grupo parar de fumar narguilé em SP

Um guarda civil municipal de Santo André, no ABC paulista, morreu depois de ser agredido dentro do parque Celso Daniel, localizado no Centro da cidade. O guarda, que tinha 56 anos e trabalhava há 33 anos na GCM de Santo André, pediu a um grupo de jovens que parasse de fumar narguilé dentro do parquinho infantil do parque. Só que um dos jovens abordados não concordou com o pedido e passou a agredir o guarda com socos no peito, informou a GCM. O agente perdeu a consciência e teve três paradas cardíacas, sendo socorrido ao Centro Hospitalar de Santo André. O GCM não resistiu aos ferimentos e morreu. – G1



Dupla armada invade escola, atira e deixa três adolescentes feridos em Fortaleza

Uma dupla armada invadiu a quadra de uma escola particular e deixou três adolescentes feridos no Bairro José Walter, em Fortaleza. A ação aconteceu na noite desta quarta-feira (15), por volta das 19h30 e foi flagrada por câmeras de segurança. No momento do tiroteio estava acontecendo uma partida de futebol no local. Nas imagens é possível ver que um grupo de pessoas que estava assistindo à partida corre assim que o primeiro disparo acontece. Em seguida, dois suspeitos invadem a quadra e atiram na direção de um jovem. A vítima tenta correr, mas é perseguida pelos criminosos. Há tumulto no local. Os suspeitos estavam usando capacetes e fugiram após os tiros. – G1



Jovem preso por roubo conversava com a namorada na hora do crime em SP, diz laudo

Laudo desta quinta-feira (15) do IC (Instituto de Criminalística) indica que Lucas Vital e Silva, 24, preso sob suspeita de roubar um celular em julho do ano passado, estava conversando com a namorada, em um ambiente aparentemente fechado, durante o horário do crime — o que corrobora a versão apresentada por ele, que afirma inocência. Silva foi preso em 31 de julho, cinco dias após um consultor de 34 anos ter o celular roubado na região do Jabaquara. Desde então, Silva está preso em Guarulhos (SP). As polícias Civil e Militar e o MP (Ministério Público) acusaram o rapaz, e a família apresentou provas de que Silva não teria praticado o roubo. A polícia chegou até Silva depois de o assaltante ter tirado uma selfie tremida com o celular roubado. O dono do aparelho recuperou a imagem e a localização do aparelho e enviou as informações à polícia. – UOL



Mulher acha que marido morreu, busca detetive e descobre traição em SP

Após divulgar nas redes sociais e em sites de notícia o desaparecimento do marido desde o dia 7 de janeiro, uma professora, de 35 anos, registrou boletim de ocorrência e contratou um investigador com medo de que algo tivesse acontecido com o companheiro. Depois de ver que um radar flagrou a placa do carro dele em São Vicente, no litoral paulista, o empresário foi encontrado na praia com outras duas mulheres. “Achamos que ele estava morto ou que tinha acontecido alguma coisa, já que ele nunca tinha sumido antes assim. Foi a primeira vez. Registrei boletim de ocorrência no dia 9. Tomei todos os procedimentos legais. Eu e os familiares estávamos desesperados”, conta a professora. Preocupada, a família chegou também a divulgar a recompensa de R$ 2 mil para quem o encontrasse. – G1



Transportadora nega a enviar livros por causa de ‘conteúdo não permitido’

Em 2019,a editora Veneta publicou o livro “A Louca do Sagrado Coração”, uma famosa colaboração do artista francês Moebius (pseudônimo de Jean Giraud) com o chileno Alejandro Jodorowsky, encontrado nas principais livrarias do Brasil sem maiores problemas. A história em quadrinhos em questão é considerada um clássico dos dois artistas desde os anos 1990 e mistura temas como erotismo, misticismo, religião e filosofia com boas doses de humor para contar a jornada do personagem Alain Mangel, um professor universitário francês que vai se aventurar nas selvas amazônicas. Cumprindo o acordo padrão com a editora francesa responsável pela venda dos direitos do livro, a Veneta empacotou cinco exemplares da versão brasileira da HQ e contratou os serviços da transportadora DHL Express para enviá-los à França. Porém, na terça-feira (14), para a surpresa da editora Letícia Castro, a remessa foi devolvida. O motivo, segundo a atendente da DHL Express, é que o “conteúdo enviado não é permitido para transporte”. – UOL



Mundo

Japão confirma 1º caso de nova pneumonia viral chinesa

O Ministério da Saúde do Japão confirmou nesta quinta-feira (16) que um homem de 30 anos contraiu a misteriosa pneumonia viral que deixa a China em alerta. Segundo o governo japonês, o paciente esteve no início de janeiro em Wuhan, cidade chinesa que é o epicentro da doença que já matou uma pessoa. O homem é de Kanagawa, cidade vizinha a Tóquio, foi hospitalizado com febre alta e outros sintomas no dia 10 de janeiro, logo após voltar da China. Os resultados das análises saíram no dia 15 de janeiro, e confirmaram a presença de novo coronavírus surgido na China. O homem melhorou e recebeu alta nesta quarta-feira (15). Também na quarta, a OMS confirmou que a doença foi diagnosticada na Tailândia. As autoridades chinesas avaliam que o risco de o novo surto de pneumonia viral ser transmissível entre humanos é “baixo”, mas “não está descartado”. – G1



Piñera quer que empresas passem a contribuir para previdência no Chile

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou na noite de quarta-feira (15) que a contribuição previdenciária por trabalhador vai aumentar dos atuais 10% para 16%. Os recursos virão de um aporte inédito dos empregadores. A medida foi tomada em meio aos protestos que abalam o país desde outubro. Em um pronunciamento, Piñera disse que enviará esta semana ao Congresso um projeto de lei com um aumento gradual na contribuição da previdência com a participação do empregador. Isto “beneficiará principalmente as mulheres, a classe média e os adultos maiores com dependência severa”, declarou. A medida busca melhorar as aposentadorias dos chilenos, que em média recebem entre 30 e 40% do seu último salário na ativa, algo em torno de 400 dólares, abaixo do salário mínimo. – G1

