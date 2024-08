Boletim Matutino da VICE 10/02/20

Brasil

Bolsonaro trava Bolsa Família em cidades pobres e fila chega a 1 milhão

O governo de Jair Bolsonaro congelou o Bolsa Família mesmo nas regiões mais carentes do Brasil. Uma a cada três cidades mais pobres do país não teve novos auxílios liberados nos últimos cinco meses com dados oficiais divulgados (junho a outubro de 2019). O levantamento feito pela Folha considera os 200 municípios de menor renda per capita do Brasil, apontados pelo IBGE em 2017. Em todos, houve recuo na cobertura e um ritmo de atendimento a novas famílias muito menor que em períodos anteriores. Desde o ano passado, por falta de dinheiro, o governo passou a controlar a entrada de beneficiários no Bolsa Família. Com a barreira em todo o país, a fila de espera, que havia sido extinta em julho de 2017, voltou e não há previsão para ser novamente zerada. – Folha de S. Paulo

Miliciano envolvido com Flavio Bolsonaro é morto em sítio de vereador do PSL na Bahia

O ex-capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro Adriano Magalhães da Nóbrega, morto em um confronto com policiais militares na manhã deste domingo (9), na zona rural de Esplanada (BA), estava escondido no sítio do vereador do PSL Gilsinho da Dedé. Em entrevista Gilsinho afirmou que ficou surpreso ao saber que o ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estava em seu sítio, negou conhecer o miliciano e disse que o terreno deve ter sido invadido. O vereador afirmou ainda que a propriedade não tem caseiro e é cercada de arame. Apontado como o chefe da milícia Escritório do Crime, Adriano Nóbrega era conhecido como Capitão Adriano. Foragido havia mais de um ano, ele era alvo de um mandado de prisão expedido em janeiro de 2019. Paulo Emílio Cata Pretta, advogado do miliciano, diz que o seu cliente tinha medo de ser assassinado em uma “queima de arquivo“. – G1

Sob Bolsonaro e Moro, PF reduz operações em 15% e não bate meta

Sob o comando do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do ministro da Justiça, Sergio Moro, a Polícia Federal reduziu o número de operações especiais, com um valor abaixo da meta estabelecida pelo próprio ministério. Foi o menor volume desde 2015. O combate à corrupção e às organizações criminosas, carro-chefe da PF, foi bandeira da campanha eleitoral do presidente. Moro disse que não há prejuízos no enfrentamento ao crime de colarinho branco “quando nos preocupamos com a qualidade das operações e não com a quantidade”, pois a polícia foca em “alvos estratégicos”. Houve 536 ações deflagradas no ano passado, abaixo da meta de 577 previstas pelo Ministério da Justiça. A queda foi de 15% em relação ao ano anterior. – UOL

Chuva deixa um morto, causa dezenas de desabamentos e alagamentos e trava São Paulo

O temporal que atinge a cidade de São Paulo causou a morte de um homem de 33 anos. Seu corpo foi encontrado no piscinão de São Bernardo, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele estava desaparecido desde a noite de domingo (9), quando as chuvas começaram, e foi localizado na manhã desta segunda-feira (10). Todas as regiões da cidade estão em estado de atenção. As marginais Tietê e Pinheiros têm trechos intransitáveis e a circulação dos transportes públicos está comprometida. A Zona Oeste da cidade foi a mais afetada. A recomendação dos bombeiros é que as pessoas evitem sair de casa. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, desde domingo (9) até as 8h desta segunda-feira (10), foram registrados 141,2 mm de chuva em Barueri. No Mirante de Santana, na Zona Norte de São Paulo, foram registrados 113,2 mm de chuva. – G1

PM arquiva inquérito contra policiais pelo massacre de Paraisópolis

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo arquivou o inquérito que investigava a ação de policiais durante o baile funk na favela Paraisópolis, na capital paulista, que terminou com nove jovens mortos em dezembro passado. A conclusão foi que os agentes envolvidos no caso agiram em legítima defesa. Ao todo, 31 policiais envolvidos na operação foram investigados. Conforme a reportagem, a corporação concluiu que a conduta policial foi lícita. Os policiais foram afastados de suas funções após a tragédia. O relatório seguiu para o Tribunal de Justiça Militar. Na segunda-feira, o documento será enviado ao Ministério Público (MP), que poderá optar pelo arquivamento, solicitar novas diligências ou oferecer denúncia contra os agentes. – O Globo

Artistas e intelectuais divulgam carta aberta contra governo Bolsonaro em jornal inglês

Em carta aberta publicada na noite desta sexta-feira (7) no site do jornal inglês The Guardian, artistas, intelectuais e personalidades afirmam que as instituições democráticas do Brasil estão “sob ataque” desde que Jair Bolsonaro assumiu a Presidência da República, em janeiro de 2019. Intitulado “Democracia e Liberdade de Expressão sob ameaça no Brasil”, o artigo é assinado pelos cantores Chico Buarque, Caetano Veloso e Arnaldo Antunes, os escritores Milton Hatoum, Paulo Coelho e Djamila Ribeiro, o historiador Boris Fausto, o fotógrafo Sebastião Salgado, a cineasta Petra Costa e mais de 2.700 pessoas. – Estadão

Primeiro boletim aponta que brasileiros repatriados estão sem sintomas de coronavírus

O Ministério da Defesa divulgou boletim na noite deste domingo (9) informando que os brasileiros repatriados da China devido ao surto do coronavírus continuam sem qualquer sintoma da doença. As avaliações foram feitas pelo Ministério da Saúde. Esse foi o primeiro boletim divulgado desde que o grupo chegou à Base Aérea de Anápolis nesta manhã. Segundo o boletim, os 58 hóspedes – 34 repatriados e os 24 membros da tripulação que realizou o resgate – que estão no Hotel de Trânsito passaram por todas as avaliações clínicas protocolares e mantiveram o quadro assintomático. – G1

Mulher é presa após simular sintomas de coronavírus para ter atendimento prioritário no Rio

Policiais da 12ª DP (Copacabana) prenderam em flagrante uma mulher que simulou estar com coronavírus na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Copacabana, na noite desta sexta-feira. Segundo os agentes, Claudete Maria Rosa da Silva inventou que havia retornado de uma viagem a Hong Kong, província autônoma da China, só para conseguir prioridade no atendimento. O fingimento desencadeou a utilização de protocolos internacionais para o tratamento do vírus. A paciente foi de imediato isolada e submetida a uma série de exames e questionamentos, tendo insistido durante horas na falsa história sobre sua viagem como babá de uma família àquela localidade. A Vigilância Sanitária estadual e a municipal foram informadas sobre o caso e notificaram o Ministério da Saúde. – Extra

Empresária é autuada por vender remédio falso contra o coronavírus no Paraná

A Polícia Civil do Paraná autuou a proprietária de uma farmácia do bairro Lamenha, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, por suspeita de vender um coquetel de vitaminas como remédio preventivo contra o coronavírus. O produto era ofertado em cápsulas e comercializado em promoção por R$ 79,90. Segundo o Departamento Estadual de Defesa do Consumidor (Procon/PR), a propaganda foi anunciada em um vídeo nas redes sociais. A farmácia ofertava o produto como um tratamento preventivo ao coronavírus com duração de três meses. O produto é composto por ácido fólico, selênio, zinco e vitaminas A, C, D e E. – UOL

Pesquisadores baianos rastreiam DNA do coronavírus em 3h

Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) descobriram uma forma mais rápida de identificar a presença do coronavírus no corpo. As 48 horas de espera pelo diagnóstico foram reduzidas para 3, com o uso de um equipamento chamado Real-Time. “Estamos felizes com o resultado, torna tudo mais rápido”, comemorou o virologista Gúbio Soares, coordenador do grupo de pesquisa. O equipamento, que custa R$ 150 mil e foi importado dos Estados Unidos em dezembro do ano passado para o Laboratório de Virologia da universidade, é capaz de verificar se o material genético (RNA) da secreção respiratória contém o gene do coronavírus. Como não houve nenhum caso de infecção no Brasil, Soares conta que substâncias formadas por nucleotídeos – material que compõe o código genético – foram preparadas para reconhecer regiões genéticas do vírus. – Terra

Justiça Federal absolve jovem negro acusado de ‘racismo reverso’ em rede social

O juiz João Moreira Pessoa de Azambuja, da 11ª Vara Federal de Goiás, absolveu um jovem acusado de “racismo reverso” por postar, em uma rede social, conteúdos considerados ofensivos a brancos. Para o magistrado, não existe “racismo reverso” porque “nunca houve escravidão reversa”. A decisão foi lançada no processo nesta quarta-feira (29). Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o jovem Diego Lima criou um post na rede social em julho de 2018, no qual “praticou e incitou a discriminação de raça ou cor, por intermédio do meio de comunicação social (Facebook), tendo feito reiteradas declarações pregando, com incitação ao ódio, a separação de raças, inclusive citando mulheres negras que se relacionam com homens brancos (caucasianos)”. – G1

Recife registra crise no abastecimento de maconha

O Recife enfrenta uma inusitada crise de abastecimento: falta maconha para atender o mercado consumidor. Trata-se de um comércio essencialmente ilegal, alimentado pelo crime organizado, mas o produto desapareceu também para quem o utiliza com fins terapêuticos. O tema ganhou destaque nas redes sociais, inspirou memes e é impulsionado por grupos de WhatsApp, usuários de diferentes classes sociais, mães e pais, médicos que prescrevem maconha para amenizar dores e por autoridade policial. Segundo Ingrid Farias, pesquisadora da área de encarceramento, gênero e drogas, integrante da Marcha da Maconha e da Escola Livre de Redução de Danos, “a escassez é vista em todo o mercado de varejo”. Mas – frisa – a classe média dá um jeito e compra. “Já na periferia, estão vendendo ritalina e rivotril como alternativa, o que pode ser mais danoso”. – Diário de Pernambuco

Número de mortes por coronavírus passa de 900 e China tem mais de 40 mil casos confirmados

Subiu para 908 o número de mortes pelo novo coronavírus, informou neste domingo (9) o governo chinês. A quantidade de vítimas fatais já é maior do que a da epidemia da Sars. Em toda a China, 40.171 casos de infecção pelo vírus foram confirmados e 23.589 estão sob suspeita. Apenas na província de Hubei, epicentro da doença, foram 2.618 novos casos confirmados neste domingo. Uma “missão internacional” de especialistas partiu para a China na noite deste domingo para tentar conter a disseminação do coronavírus, anunciou o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. À frente da missão está Bruce Aylward, que já liderou outras emergências sanitárias. – G1

‘Parasita’ rapela o Oscar 2020 e fatura 4 prêmios principais

“Parasita” foi o grande vencedor do Oscar neste domingo (9). A cerimônia dos melhores do cinema aconteceu em Los Angeles. A dramédia sul-coreana sobre diferença de classes recebeu quatro estatuetas e se tornou o primeiro não falado em língua inglesa a vencer como Melhor Filme. Além do principal prêmio, o cineasta Bong Joon Ho também ganhou como roteiro original, diretor e filme internacional. Nas categorias de atuação, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern foram premiados. “Indústria Americana” ganhou o Oscar de Melhor Documentário. “Democracia em Vertigem”, da diretora brasileira Petra Costa, era um dos indicados na categoria. – G1