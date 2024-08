Boletim Matutino da VICE 10/03/20

Brasil





Presidente da Riotur é alvo de operação queda investiga ‘QG da propina’ na Prefeitura do Rio

A Polícia Civil do RJ e o Ministério Público (MPRJ) iniciaram nesta terça-feira (10) uma operação dentro do inquérito que investiga a denúncia de um “QG da propina” na Prefeitura do Rio. Às 6h, equipes estavam na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e em endereços de Marcelo Alves, presidente da Riotur, e do irmão dele, Rafael. São ao todo 17 mandados de busca e apreensão. Um inquérito foi aberto no início de dezembro pelo MPRJ, com base na delação do doleiro Sérgio Mizrahy. Mizrahy foi preso na operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato no Rio. Segundo a delação, o operador do esquema é Rafael Alves. Rafael não possui cargo na prefeitura, mas, segundo reportagem do jornal O Globo, tornou-se um dos homens de confiança de Crivella por ajudá-lo a viabilizar a doação de recursos de empresas e pessoas físicas na campanha de 2016. Depois da eleição, o empresário emplacou o irmão na Riotur e, segundo o doleiro, montou um “QG da propina”. – G1

Radialista é preso suspeito de extorsão de investigados na Paraíba

O radialista Fabiano Gomes foi preso na manhã desta terça-feira (10) na oitava fase da Operação Calvário, em João Pessoa. Ele é suspeito de atrapalhar as investigações solicitando dinheiro aos investigados para não divulgar informações sigilosas. Outros nove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em João Pessoa e Bananeiras, na Paraíba. Um auditor também é investigado. A 8ª fase da Operação Calvário e investiga a lavagem de dinheiro de recursos desviados de organizações sociais da área da saúde, por meio de jogos de apostas autorizados pela Loteria do Estado da Paraíba (Lotep). De acordo com as investigações, parte dos recursos teriam sido desviados com a participação de um auditor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). Ele teria recebido uma valor para atrapalhar a fiscalização nas organizações sociais. – G1

Secretário de esportes de Ferraz de Vasconcelos, em SP, é assassinado

O secretário da Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida de Ferraz de Vasconcelos, Francisco Pereira de Brito, 46, foi assassinado. O crime aconteceu no final da noite de ontem na frente da casa de Brito, no Jardim Giovani, bairro da cidade da Grande São Paulo. Segundo a PM (Polícia Militar), ele foi atingido por vários disparos de uma arma calibre 12. Os autores do crime utilizaram um carro roubado na ação que matou o secretário, segundo o boletim de ocorrência. Um motorista de 38 anos informou aos investigadores que foi abordado por suspeitos armados. Os criminosos —o grupo teria ao menos três pessoas— levaram o motorista até um matagal e informaram que utilizariam o veículo para cometer um roubo. Após algum tempo, os suspeitos devolveram o carro e fugiram. O automóvel foi apreendido para perícia. – UOL

PM cumpre reintegração de posse em área de mata nativa em SP ocupada por indígenas

A Polícia Militar acompanha, na manhã desta terça-feira (10), a reintegração de posse de área próxima à comunidade guarani Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo. Os Indígenas da etnia Guarani Mbya ocupam o terreno desde último dia 30 de janeiro. A construtora Tenda pretende construir 11 torres com 880 unidades de apartamentos no local. Os indígenas querem que a área seja destinada à criação de um parque ecológico e um Memorial da Cultura Guarani e ocuparam o espaço para para impedir a derrubada de árvores da mata nativa. “Sem natureza não tem vida. Não dá para negociar terra. O Juruá [termo usado pelos guaranis para denominar o não indígena] tem que parar com essa ganância. Até quando a gente vai sofrer isso? Tentam tirar nosso território, tentam tirar nosso direito, tentam matar a vida”, afirma Thiago Karai Djekupe, da liderança indígena. – G1

Moradores protestam contra remoções em Rio das Pedras no Rio

Moradores da comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, iniciaram um protesto na manhã desta terça-feira (10) contra remoções na área. Às 7h35, houve confronto com guardas municipais. Os moradores protestam contra o Programa Tolerância Zero da Prefeitura do Rio, promovido pela Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Conservação, que prevê a demolição de cerca de 150 boxes metálicos, lojas de alvenaria e 30 casas ao longo do canal que dá nome à comunidade, segundo dados do poder municipal. Desde o fim da madrugada, pneus e outros objetos de madeira foram queimados na Avenida Engenheiro Souza Filho. A via corta a comunidade e dá acesso à Barra da Tijuca para quem sai de Jacarepaguá. A prefeitura alega que o local é área de preservação ambiental permanente, onde a edificação é proibida, e que havia feito a notificação duas vezes. Os agentes foram ao local para derrubar os boxes e lojas. – G1

Corpo do 2º bombeiro soterrado na Baixada Santista é encontrado

O corpo do segundo bombeiro soterrado no deslizamento do dia 3 de março na Baixada Santista foi encontrado na noite de ontem pelas equipes de busca. Marciel de Souza Batalha, de 46 anos, morreu ao tentar resgatar um bebê e sua mãe após um deslizamento no Morro do Macaco, no Guarujá (SP), no dia 3 de março, após fortes chuvas atingirem o local. Batalha era natural de Juiz de Fora (MG) e deixa mulher e uma filha. Outro bombeiro também morreu durante a tentativa de resgate de vítimas, mas seu corpo foi encontrado logo depois. Os dois integravam a equipe do 6º Grupamento de Bombeiros, em Santos. No perfil do Corpo de Bombeiros em São Paulo, foi publicada uma nota lamentando a morte do cabo Batalha. – UOL

Menina de 9 anos desaparecida na Baixada Fluminense é encontrada

Uma menina de 9 anos que estava desaparecida desde domingo (8) foi encontrada por policiais militares na tarde desta segunda-feira (9) na altura do bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com as primeiras informações, um homem teria visto a menina perto de um viaduto da Rodovia Washington Luís e acionou a PM. Após ser localizada, ela foi levada para a 60ª DP (Campos Elíseos). A menina será encaminhada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e depois irá para o IML de Caxias para fazer exame de corpo de delito. A corporação postou um vídeo da menina, com a mãe e os policiais que levaram a menina para a delegacia. Ainda não há informações sobre quem estava com a menina durante o tempo em que ela esteve desaparecida. – G1

Dona de farmácia é presa por tentar vender remédio ‘anticoronavírus’ na PB

Uma mulher, proprietária de uma farmácia de manipulação em João Pessoa (PB), foi presa em flagrante na tarde de hoje após denúncias apontarem que o estabelecimento estava anunciando a comercialização de um medicamento que prometia prevenir o coronavírus. Após a propaganda ser publicada em um perfil do estabelecimento no Instagram, o local foi interditado após passar por vistoria do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público (MP-Procon), das Vigilâncias Sanitárias do Estado (Agevisa), da Polícia Civil e da Receita Estadual. “A melhor solução para o tão temido coronavírus é se prevenir aumentando sua imunidade. Por isso, trouxemos para vocês um poderoso complexo para dá aquele UP na sua imunidade e não deixar esses vírus nem passar perto de você”, prometia o anúncio feito pela farmácia. – UOL

Bovespa despenca 12% e tem maior queda percentual diária desde 1998





O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, desabou 12,17% nesta segunda-feira (9), na maior queda em mais de 20 anos. O dia foi marcado por uma tensão generalizada nos mercados globais após o tombo preços do petróleo adicionar mais um componente de turbulência, elevando os temores de uma recessão global. O Ibovespa encerrou o dia a 86.067 pontos, recuo de 12,17%, maior queda percentual desde 10 de setembro de 1998, causada pela moratória da Rússia. No ano, o Ibovespa acumula queda de 25,58%. – G1



Bolsa cai ao nível de 2018 e perde ganho do período Bolsonaro





O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, despencou 12,17% nesta segunda-feira (9), caindo aos 86.067,20 pontos. Com isso, chega ao menor nível desde 27 de dezembro de 2018 (85.460,2 pontos), antes de Jair Bolsonaro assumir a Presidência. Em 46 dias, o índice viu derreter o ganho acumulado nos 13 primeiros meses do governo Bolsonaro. Em 23 de janeiro deste ano, a Bolsa havia atingido seu pico, de 119.527,63 pontos. Agora, voltou ao nível do final do governo de Michel Temer. A Bolsa brasileira teve as negociações suspensas durante 30 minutos por volta das 10h30 após despencar na manhã. A interrupção é um mecanismo automático, chamado de “circuit breaker”, acionado quando há uma queda de mais de 10%. – UOL



BC vende US$ 3 bilhões de reservas para tentar conter alta do dólar



Banco Central anunciou nesta segunda-feira (9) que vendeu US$ 3 bilhões à vista das reservas internacionais para tentar conter a disparada do dólar com o tombo no preço do petróleo. A moeda americana chegou a encostar em R$ 4,80. No início da manhã, o BC cancelou o leilão de US$ 1 bilhão que faria e aumentou o valor para US$ 3 bilhões. A decisão pelo aumento do volume leiloado se deu por “condições do mercado”, de acordo com a assessoria de imprensa do BC. O BC decidiu ampliar o uso das ferramentas de intervenção no mercado de câmbio, após a venda de US$ 5 bilhões em swaps cambiais (que equivale à venda de dólar no mercado futuro) não ter impedido o dólar de bater recordes seguidos em meio à crescente desconfiança do mercado com a postura da autoridade monetária diante da pressão cambial. À tarde, o BC vendeu mais US$ 465 milhões em novo leilão de dólares à vista, o que amenizou o ritmo de alta. – Estadão





Em menos de 24 horas Planalto anula nomeação feita por Regina Duarte





A Casa Civil do governo federal cancelou nesta segunda-feira (9) a nomeação de Maria do Carmo Brant de Carvalho como secretária de Diversidade Cultural. Ela tinha sido nomeada três dias antes, na sexta (6), e nem chegou a tomar posse no cargo. O posto pertence à Secretaria Especial de Cultura, comandada desde a última quarta (4) pela atriz Regina Duarte. Questionada, a assessoria da pasta informou que “entraves burocráticos tornaram a nomeação sem efeito”. “A expectativa é que tudo se resolva nos próximos dias”, afirmou a assessoria, sem deixar claro se Maria do Carmo será indicada novamente para a mesma posição. O cancelamento da nomeação foi publicado em uma edição extra do “Diário Oficial da União”, assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto. A edição não traz o nome de um substituto para o cargo. – G1



MP alerta prefeitos para não comprarem kit de ministro da Educação



O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou, nesta segunda-feira, 9, que a Corte apure indícios de irregularidades no edital do Ministério da Educação que pretende adquirir mais de 3 milhões de kits escolares. Na representação encaminhada aos ministros, o subprocurador-geral Lucas Furtado alerta os prefeitos e demais entes públicos a não destinarem recursos para essa finalidade, uma vez que “estarão adquirindo materiais a serem fornecidos por empresas acusadas de corrupção”. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou pelo menos quatro vídeos nas suas redes sociais pedindo que prefeitos cobrem dos deputados federais a destinação de emendas parlamentares para a compra dos kits, que contém lápis, caneta, borracha, giz de cera, entre outros materiais escolares. O volume da compra pode chegar a R$ 406 milhões. Na última sexta-feira, o Estado revelou que, mesmo tendo sido alertada de que a Brink Mobil e seu proprietário, Valdemar Abila, são acusados de envolvimento em um esquema que desviou R$ 134,2 milhões de dinheiro público da saúde e da educação na Paraíba, a diretoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) decidiu prosseguir com a contratação da empresa. – Estadão



Moradores de Paraisópolis fazem ato para marcar cem dias de massacre



Moradores e lideranças comunitárias de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, realizaram um protesto nesta segunda-feira (9) para marcar os cem dias da ação da Polícia Militar que terminou com nove mortes em um baile funk, em dezembro de 2019. Em ato realizado na viela onde os jovens ficaram encurralados, os moradores cobraram uma resposta das autoridades depois que o inquérito da Corregedoria da PM concluiu que a ação dos 31 policiais foi lícita e que eles agiram em legítima defesa. Por meio de nota, a Corregedoria afirmou que novas apurações relativas ao inquérito estão em andamento e que as circunstâncias relativas aos fatos, incluindo responsabilidades civis, são apuradas no inquérito conduzido pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. – G1



Moradores de rua são mortos a tiros enquanto dormiam na zona sul do Rio



Dois moradores de rua foram mortos a tiros enquanto dormiam sob um viaduto na Rua Humberto de Campos, no Jardim de Alah – divisa entre os bairros de Ipanema e Leblon, na zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com informações da Delegacia de Homicídio (DH), o casal foi morto às 5h da manhã de hoje. As vítimas foram identificadas como Luis Antônio de Paula Mendes e Sheila dos Santos. Os dois eram casados. Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado o crime e quantos tiros atingiram o casal. “Foi instaurado um inquérito parar apurar as circunstâncias das mortes. Diligências estão em andamento para esclarecer o caso”, informou a Polícia Civil em nota. – UOL



Justiça condena responsáveis por racismo contra Maju Coutinho, da Globo



A Justiça de São Paulo condenou dois homens pelos crimes de racismo e injúria racial contra a jornalista Maju Coutinho, da Rede Globo. Os homens, utilizando perfis falsos em redes sociais, acessaram a página da emissora e proferiram injúrias contra a jornalista, referindo-se a sua raça e cor. Eles também foram condenados por corrupção de menores por terem induzido três adolescentes à prática do mesmo crime. A decisão foi assinada pelo juiz Eduardo Pereira dos Santos Júnior, da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Nela, o juiz afirmou que “os réus, deveras, incitaram e induziram a discriminação e o preconceito de raça e cor”. As penas variam de cinco a seis anos de reclusão em regime semiaberto e aplicação de multa. Os condenados são Erico Monteiro dos Santos e Rogério Wagner Castor Sales. Outros dois réus, Kaíque Batista e Luis Carlos Félix de Araújo, foram absolvidos por insuficiência de provas. – Folha de S. Paulo



Record demite quatro jornalistas acusadas de racismo em Brasília



Quatro jornalistas da Record em Brasília foram demitidas da emissora nesta segunda-feira (09), após o blog “Mundo Negro” divulgar conversas com cunho considerado racista de um grupo de WhatsApp no qual as profissionais faziam parte. As jornalistas faziam parte de um grupo no WhatsApp chamado “Resistência” e trocavam mensagem fazendo comentários maldosos sobre a aparência de colegas negros da redação. Num dos textos, uma das repórteres chega a comparar os lábios da vítima com ânus e outra chama uma colega negra de “Patolino”, o pato preto da animação “Looney Tunes”. As quatro foram demitidas nesta segunda-feira após a polêmica se tornar pública. Uma delas, segundo colegas, não fazia comentários na troca de mensagens mas acabou sendo demitida por integrar o grupo. – UOL



Mundo

Todos os países da União Europeia registraram casos de Covid-19

Todos os 27 países da União Europeia (UE) tiveram ao menos um caso confirmado de Covid-19, a infecção causada pelo novo coronavírus. Dentro do bloco, a Itália é o país que mais registrou casos da doença, com ao menos 7.375, segundo o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças (ECDC). Na segunda-feira (9), o Chipre confirmou seus dois primeiros casos de Covid-19. Foi o último país do bloco a identificar pacientes com a doença. Os dados ainda não foram contabilizados pelo centro europeu, mas foram confirmados pelo governo local. O presidente da Eurocâmara, o italiano David Sassoli, decidiu exercer seu cargo de casa “por precaução”, depois de passar o fim de semana na Itália, país mais afetado pelo coronavírus na Europa. – G1

Mulheres organizam greve nacional na Argentina pela legalização do aborto

O movimento feminista na Argentina realiza nesta segunda-feira (9) uma greve nacional de mulheres e manifestações de rua para apoiar um projeto de legalização do aborto, quase dois anos depois de uma iniciativa semelhante ter fracassado no Senado. Com seu emblemático lenço verde, as manifestações acontecem em frente ao Congresso Nacional em defesa de um projeto de lei do Poder Executivo para garantir a interrupção voluntária da gravidez. Alguns sindicatos apoiam a greve de mulheres e convocaram uma paralisação das atividades por 24 horas. Em seu discurso na Assembleia Legislativa em 1º de março, o presidente Alberto Fernández anunciou o envio de “uma lei que legalize o aborto no tempo inicial de gravidez e permita às mulheres acessar o sistema de saúde se tomarem a decisão de abortar”. – Carta Capital



Itália restringe circulação por todo o país devido ao novo coronavírus



O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, endureceu nesta segunda-feira (9) as restrições na circulação em todo o território italiano para tentar conter a crise gerada pelo novo coronavírus. O país tem o maior número de casos de Covid-19 fora da Ásia. As medidas contra o novo coronavírus vão valer para toda a Itália a partir desta terça-feira até, ao menos, 3 de abril. A circulação de pessoas entre cidades fica restrita a motivos relacionados a trabalho ou saúde, estão proibidas reuniões públicas, inclusive cerimônias religiosas como funerais e casamentos, bares e restaurantes fecham até as 18h, escolas e faculdades são fechadas, todos os eventos esportivos, incluindo futebol, estão suspensos e visitas em hospitais e outras unidades de saúde estão limitados. “Vou assinar uma medida que podemos resumir como ‘fique em casa’. Não haverá mais uma ‘zona vermelha na península — a Itália inteira será uma área protegida”, disse Conte. – G1



Ameaça de pandemia de coronavírus é real, diz diretor da OMS



O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou nesta segunda (9) que a “ameaça de pandemia” pelo Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, é real. “Agora que o novo coronavírus está presente em muitos países, a ameaça de uma pandemia tornou-se muito real”, declarou Tedros. “Mas seria a primeira pandemia da história que poderia ser controlada. O ponto principal é: não estamos à mercê deste vírus”, disse. Segundo o último boletim da entidade, 101 países, áreas ou territórios foram atingidos pelo Covid-19. “Acho que ainda estamos no começo ou no meio da epidemia. Ainda estamos bastante no ciclo de subida da doença. A doença não terminou seu caminho de forma alguma”, afirmou Michael Ryan, diretor-executivo de programas de emergência da OMS. – G1



Caso Ronaldinho mobiliza governos e tem julgamento de recurso nesta terça



Na manhã desta terça (10), em Assunção, no Paraguai, será julgado recurso da defesa de Ronaldinho Gaúcho e Roberto Assis contra a detenção dos irmãos. A ideia dos defensores é transformar a prisão preventiva em domiciliar. A audiência acontece no momento em que o caso virou a escancaradamente assunto de governos. Do brasileiro e do paraguaio. O pano de fundo do julgamento tem de um lado o governo do Brasil tentando auxiliar dois ilustres cidadãos do país e, do outro, governantes paraguaios interessados em mandar um duro recado para a máfia dos documentos falsos. Do lado brasileiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, colocou de vez as digitais do governo Jair Bolsonaro no assunto ao telefonar para autoridades paraguaias com o objetivo de se informar sobre a situação dos dois ex-jogadores brasileiros. – UOL

