Boletim Matutino da VICE – 10/05/2019

Brasil

TJ-RJ mantém condenação a Jair Bolsonaro por declaração homofóbica

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve uma condenação do presidente Jair Bolsonaro por declarações homofóbicas. Ele foi condenado a pagar R$ 150 mil por danos morais. Em 2011, ao ser questionado sobre o que faria se tivesse um filho gay, Bolsonaro disse que isso não aconteceria porque “eles tiveram uma boa educação”. O recurso analisado era um embargo de declaração – que pede esclarecimentos sobre a decisão. O embargo foi negado porque o tribunal entendeu que a condenação era clara. O presidente ainda pode recorrer aos tribunais superiores. – G1

Evangélicos da Câmara articulam para derrubar decreto de armas de Bolsonaro

Deputados da bancada evangélica da Câmara articulam para tentar derrubar o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza o porte armas . A liberação do uso de armamentos é umas das principais discordâncias dos religiosos no Legislativo em relação ao atual governo. Com a força de 195 deputados inscritos, o grupo foi fundamental para a eleição de Bolsonaro. PSOL, PT e Rede já apresentaram projetos de decretos legislativos que pedem a revogação integral da medida. Os deputados evangélicos, porém, não querem apoiar as iniciativas de partidos de esquerda, e sim apresentar um projeto próprio, se for o caso. – O Globo

Temer se entrega à PF em São Paulo após nova ordem de prisão

O ex-presidente Michel Temer (MDB), de 78 anos, se entregou à Polícia Federal (PF) em São Paulo na tarde desta quinta-feira (9) para cumprir prisão após revogação do habeas corpus que o mantinha livre. Ele deixou sua casa, na Zona Oeste da capital, e seguiu escoltado até a Superintendência da PF. Temer é acusado de chefiar uma organização criminosa que teria recebido R$ 1,091 milhão em propina nas obras da usina nuclear de Angra 3, operada pela Eletronuclear. O ex-presidente foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. – G1

Homem tem ataque de fúria e destrói carro da Light ao ter luz cortada no Rio

Indignado ao saber que teria a luz cortada, um homem destruiu o carro da Light, a responsável pela distribuição de energia elétrica, e acabou detido. O caso aconteceu em Realengo, na zona oeste do Rio, na quarta-feira (8) e as imagens do “ataque de fúria” viralizaram nas redes sociais. Em um vídeo que circula na internet, o morador, que não teve o nome divulgado, aparece usando uma espécie de barra de ferro para bater no carro dos técnicos. A Light confirmou que o caso aconteceu no momento que o funcionário iria fazer o corte de energia. O cliente estava devendo duas contas, que totalizam R$ 500. – Rede TV

PM é acionada após denúncia de maus-tratos, mas encontra cachorro de plástico em MG

Uma denúncia de maus-tratos contra animais terminou de forma inusitada em Baependi, no interior de Minas Gerais. Isso porque quando a polícia chegou ao local, teve uma surpresa ao se deparar com um cachorro, que havia motivado a queixa, e ver que ele era de plástico. O caso aconteceu nesta quarta-feira (8). De acordo com a denúncia, o animal, da raça rottweiler, estaria sendo deixado por vários dias exposto ao sol e preso a uma corrente sempre no mesmo lugar. Além disso, não estaria sendo alimentado pelos donos. – G1

Vídeo mostra pixadora escalando prédio em SP antes de cair do 5º andar

Uma mulher de 30 anos caiu do quinto andar de um prédio na Bela Vista, região central de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (9) enquanto pixava a lateral do edifício quando perdeu o equilíbrio. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher sofreu fraturas nas pernas, pés e na cabeça. Ela está internada no Hospital das Clínicas. Seu estado de saúde é grave e ela será submetida a uma cirurgia na tarde desta quinta, segundo o hospital. – G1

Mundo

Alemanha anuncia 160 bilhões de euros para universidades e pesquisa

Universidades e centros de pesquisas da Alemanha terão mais dinheiro a partir de 2021, anunciou a ministra alemã da Educação, Anja Karliczek. Na sexta-feira (03), ela anunciou que o governo federal e os estados investirão 160 bilhões de euros no ensino superior e na pesquisa científica entre 2021 e 2030. Em média, esse valor representa 2 bilhões de euros a mais por ano, na comparação com 2019. “Com isso estaremos garantindo a prosperidade de nosso país no longo prazo”, afirmou Karliczek em Berlim, ao encerrar meses de debates entre o governo federal e os estados para definir o plano de investimentos no ensino superior da próxima década. – UOL

Jovem antivacina que processou escola após ser suspenso pega catapora nos EUA

Um adolescente americano que processou a escola onde estudava por ter sido suspenso após se recusar a tomar vacina contra catapora, agora contraiu o vírus. Jerome Kunkel, de 18 anos, ganhou manchetes de jornais em abril por sua malsucedida ação judicial contra o colégio Our Lady of Sacred Heart/Assumption Academy, na cidade de Walton, no Estado de Kentucky. O advogado de Kunkel, Christopher Weist, disse à imprensa americana que o adolescente começou sentir os sintomas da catapora na semana passada. Em meio a um surto da doença, a escola que o jovem frequentava decidiu suspender todos os alunos que não aderissem à campanha de imunização. – BBC

Chinesa é atacada por polvo enquanto tentava comê-lo em vídeo ao vivo na internet

Uma chinesa foi atacada por um polvo enquanto tentava comer o animal vivo em um vídeo transmitido em uma rede social chinesa. A vlogger se identifica como “seaside girl Little Seven” no aplicativo Kuaishou, que é popular no país para compartilhamento de fotos e transmissões de vídeo ao vivo. O polvo prende suas ventosas no rosto da mulher, que começa a gritar. Depois de conseguir tirar o animal, ela mostra a cara ferida. O vídeo começou a ser compartilhado em outras redes sociais e veículos de imprensa ocidentais a partir da segunda-feira (6). – G1