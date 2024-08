Boletim Matutino da VICE – 10/10/2019

Brasil

MP pede a abertura de novo inquérito contra ministro do Turismo por caixa dois

Videos by VICE

O Ministério Público Eleitoral pediu que a Justiça determine a abertura de um segundo inquérito contra o ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), por suposto uso de caixa dois na eleição do ano passado. Duas novas testemunhas se apresentaram nesta quarta-feira (9). São duas mulheres que trabalharam na campanha de Marcelo Álvaro Antônio para deputado federal, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, a cerca de cem quilômetros de Belo Horizonte. “Eu ficava no gabinete e também panfletava com as meninas nas ruas em prol dessa campanha dele”, afirma uma mulher que preferiu não ser identificada. – G1

Bolsonaro diz que sai, depois peida na missão e volta pro PSL: ‘briga de marido e mulher’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (9) que “por enquanto” permanecerá no PSL e comparou a crise no partido a uma “briga de marido e mulher”. Bolsonaro deu a declaração ao conceder uma entrevista coletiva na qual foi questionado sobre a crise envolvendo o partido ao qual é filiado desde o ano passado. Nesta terça (8), o presidente disse a um apoiador para “esquecer” o PSL, o que provocou a reação de integrantes da legenda no Congresso Nacional. Cerca de uma hora depois da entrevista do presidente, o porta-voz de Bolsonaro, Otávio Rêgo Barros, afirmou que ele “não pretende deixar o PSL de livre e espontânea vontade”. – G1

Bolsonaro veta projeto de lei que previa psicólogos nas escolas públicas

O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente um projeto de lei que obrigava escolas públicas a contar com profissionais de psicologia e de assistência social. O veto, publicado nesta quarta-feira (9) no Diário Oficial da União, vê “inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público” na proposta aprovada pelo Congresso Nacional em setembro. Segundo o governo, os ministérios da Educação e da Saúde manifestaram-se a favor do veto porque a proposta cria despesas sem indicar fonte de receita e impactos orçamentários. O veto presidencial foi criticado por entidades dos setores de educação e psicologia. – G1

Queimadas em terras indígenas na Amazônia dobram e atingem maior nível desde 2011

O número de focos registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em terras indígenas (TIs) nos nove primeiros meses deste ano é o maior desde 2011 e representa o dobro do que foi verificado no ano passado. Foram 5.242 pontos flagrados pelos satélites em áreas demarcadas na Amazônia neste ano, contra 2.680 contabilizados no mesmo período de 2011 e 2.544 em 2018. O recorde da década ocorreu em 2010, com 7.451 pontos de queimadas em áreas indígenas. – G1

Ministro do Meio Ambiente recebe ‘prêmio Exterminador do Futuro’ na Câmara

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de um protesto na manhã desta quarta (9), em Brasília. Durante audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na Câmara dos Deputados, um manifestante se dirigiu à mesa do ministro e entregou a ele um boneco que vestia terno e gravata e segurava uma placa sobre o toco de uma árvore derrubada. Na base, constava o nome de Ricardo Salles. “Ministro, eu queria fazer uma entrega para você, ministro. Esse prêmio é o Prêmio Exterminador do Futuro para o ministro Salles”, afirmou o manifestante, um jovem de camisa branca e gravata. – Folha de S. Paulo

Câmara cria comissão especial para discutir regulamentação da maconha medicinal

A Câmara instaurou nesta quarta-feira (9) uma comissão especial para discutir proposta que regulamenta o uso da maconha medicina l. O projeto permite a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da cannabis sativa. A compra seria exclusiva para quem provar a necessidade do uso atestada por um médico. O autor do projeto, o deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE), argumentou no texto que a cannabis apresenta propriedades medicinais e que seu uso para esse propósito não deveria ser proibido. O presidente da comissão, deputado Paulo Teixeira (PT-SP), disse que os parlamentares devem ouvir a área acadêmica, médica, industrial e os pacientes. – O Globo

TRF-2 autoriza viagem de Temer à Inglaterra para dar palestras

A 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) decidiu nesta quarta-feira (9), por 2 votos a 1, que o ex-presidente da República Michel Temer pode viajar à Inglaterra, entre 13 e 18 de outubro, para dar palestras na Oxford Union. Temer foi preso duas vezes este ano pela Lava Jato do Rio, na Operação Descontaminação. Depois de ter sido solto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em maio o ex-presidente foi proibido de deixar o país e teve que entregar o passaporte à Justiça. Votaram pela concessão do habeas corpus que autoriza a viagem os desembargadores Ivan Athié (relator) e Paulo Espírito Santo. – G1

STF desmembra inquérito de fake news, mas MPF rejeita ações e arquiva casos

O Supremo Tribunal Federal tem desmembrado o inquérito sobre fake news remetendo pedidos de investigações de casos concretos à Polícia Federal em uma manobra para colocá-los dentro do rito processual normal e tentar fazer com que tenham prosseguimento em ações na Justiça. Aberto de forma genérica e sem objeto definido pelo Supremo neste ano a mando do presidente, ministro Dias Toffoli, e relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, o inquérito apura a disseminação de notícias falsas, acusações caluniosas e ameaças contra os ministros da Corte. O desmembramento já foi feito em pelo menos cinco casos ao redor do país. No entanto, em dois deles, tanto o MPF como a Justiça de primeira instância rejeitaram a manobra e mandaram arquivar as investigações da PF antes das conclusões. – UOL

Para biólogos, Nordeste levará décadas para repor danos do óleo derramado

O derramamento de petróleo cru no Nordeste preocupa autoridades e ambientalistas, que ainda não conseguem medir o impacto do desastre ambiental, mas já projetam que serão necessárias décadas para que fauna e flora atingidas se recuperem. O material tóxico chegou em Áreas de Proteção Ambiental (APAs) como a de Santa Isabel, em Pirambu (SE), Piaçabuçu (AL) e Delta do Parnaíba (PI), além dos parques nacionais de Jijoca de Jericoacoara (CE) e Lençóis Maranhenses (MA). – UOL

Mundo

Greve nacional no Equador aumenta pressão sobre Lenín Moreno

Manifestantes realizam uma greve nacional e entram em confronto com forças de segurança em diferentes pontos do Equador nesta quarta-feira (9), enquanto o presidente Lenín Moreno se recusa a renunciar ou revogar as medidas de austeridade que desencadearam os piores tumultos em uma década. Não há trânsito nas ruas e os negócios fecharam cedo em Quito e outras cidades durante a paralisação. As forças de segurança dispararam gás lacrimogêneo para dispersar centenas de manifestantes que marchavam perto do palácio presidencial no centro da capital Quito. – G1

Turquia inicia ofensiva contra curdos na Síria após saída dos EUA

A Turquia iniciou nesta quarta-feira (9) ataque contra alvos curdos no nordeste da Síria. Nesta tarde, o governo turco anunciou que militares cruzaram a fronteira entre os dois países – horas antes, houve uma ofensiva aérea na região. De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), a ofensiva deixou 11 pessoas mortas – oito delas eram civis. A organização diz que as vítimas morreram por disparos de artilharia contra a cidade de Qamishli, de maioria curda. O governo turco chama a operação de “Fonte de Paz”. Segundo o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, os alvos são a milícia curda Unidades de Proteção do Povo (YPG). Forças lideradas pela YPG foram aliadas dos Estados Unidos no combate ao ISIS durante a guerra na Síria. – G1

Família de férias ‘pesca’ pacote com 20 quilos de cocaína do mar nos EUA

Uma família que visitava a Carolina do Sul nas férias pescou um pacote com cerca de 20 quilos de cocaína do mar, segundo a polícia. Eles só descobriram o conteúdo da embalagem quando chegaram na casa em que estavam hospedados. De acordo com o major Bob Bromage, do gabinete do xerife do condado de Beaufort, a família estava caminhando pela orla de Fripp Island quando viu um grande saco plástico embrulhado boiando no mar. Eles “pescaram” o pacote, o arrastando até a praia, e colocaram em um carrinho de golfe. Depois de transportar a embalagem até a casa onde estavam hospedados, abriram um pequeno buraco e viram que o conteúdo era um pó branco. – G1

E mais

Chico Buarque diz que Bolsonaro não assinar diploma é ‘um segundo prêmio Camões’

Chico Buarque comentou nesta quarta-feira (9) a ausência da assinatura do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em seu diploma do Prêmio Camões. “A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo prêmio Camões”, declarou o cantor em um post no seu perfil no Instagram. O artista foi anunciado em maio como vencedor de 2019 do prêmio, um dos maiores reconhecimentos da literatura em língua portuguesa, organizado pelos governos de Portugal e do Brasil. O diploma tem, tradicionalmente, a assinatura do presidente do Brasil, mas Bolsonaro ainda não assinou. – G1

Prêmios Nobel de literatura de 2018 e 2019 vão para Olga Tokarczuk e Peter Handke

Com a curiosidade de, neste ano, premiar duas pessoas, o Prêmio Nobel de Literatura anunciou hoje seus vencedores, na Academia Sueca, em Estocolmo. Eles são: a polonesa Olga Tokarczuk, vencedora pelo ano de 2018, e o austríaco Peter Handke, vencedor por 2019. Olga foi premiada por “sua narrativa imaginativa que com paixão enciclopédica representa o cruzar de fronteiras como forma de vida”. Handke foi citado por “seu influente trabalho que com ingenuidade linguística explorou a periferia e a especificidade da experiência humana”. A dupla premiação aconteceu porque em 2018 não houve a escolha de um dono da láurea. Na ocasião, um escândalo sexual envolvendo um dos integrantes levou à renúncia de seis membros da academia que vota nos concorrentes. – UOL