Boletim Matutino da VICE – 10/12/2019

54% dos brasileiros consideram justa soltura de Lula após decisão do STF, diz Datafolha

A maioria da população considerou justa a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início de novembro, aponta a mais recente pesquisa Datafolha. De acordo com o levantamento, 54% dos entrevistados entendem que a libertação do petista foi justa, ante 42% que a consideram injusta. Disseram não saber 5% dos entrevistados. A pesquisa ouviu 2.948 pessoas entre os dias 5 e 6 de dezembro em 176 municípios pelo país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Lula deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba no dia 8 de novembro, após cumprir 19 meses da pena por condenação de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá (SP).

Número de mortes de lideranças indígenas em 2019 é o maior em pelo menos 11 anos

O número de lideranças indígenas mortas em conflitos no campo em 2019 foi o maior em pelo menos 11 anos, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) divulgados nesta segunda-feira (9). Foram 7 mortes em 2019, contra 2 mortes em 2018. Os dados deste ano são preliminares: o balanço final só será feito em abril do próximo ano. No último fim de semana, três ativistas indígenas foram mortos no país: no Maranhão, em Jenipapo dos Vieiras, dois indígenas Guajajara morreram e outros dois ficaram feridos durante um atentado no sábado (7); em Manaus, no Amazonas, o ativista da etnia Tuyuca Humberto Peixoto Lemos morreu no hospital após ser agredido a pauladas na segunda-feira (2). – G1

Ouvidoria denuncia 15 mortes por violência policial em bailes funk de 2018 e 2019 em SP

A Ouvidoria da Polícia de São Paulo denunciou ao menos oito casos com indícios e suspeitas de violência policial que deixaram 15 mortos em bailes funk em 2018 e 2019 no estado. Os dados integram levantamento interno do órgão, que pediu apuração das autoridades competentes para identificar e punir os policiais militares responsáveis por eventuais irregularidades durante o trabalho. ONGs e entidades de direitos humanos têm questionado a ação policial para dispersar bailes funk devido ao barulho. Vídeos recentes que circulam nas redes mostram agressões de agentes da Polícia Militar contra frequentadores das festas nas comunidades carentes. – G1

Marco Feliciano é expulso do Podemos por “transgredir conduta ética”

O deputado federal Marco Feliciano (SP) foi expulso do Podemos em decisão tomada hoje pelo diretório do partido em São Paulo. Cabe recurso à Executiva Nacional, que diz que o diretório estadual não tem competência para expulsá-lo. O Podemos cita aspectos da conduta “ética e moral” de Feliciano para embasar a decisão de expulsá-lo, de acordo com um documento elaborado pelo partido e assinado pelo presidente da sigla no estado, o vereador paulistano Mário Covas Neto. O documento do Podemos também cita a utilização de “recursos públicos para fins particulares” por parte de Feliciano, fazendo menção a um caso específico em que o deputado utilizou verba pública para pagar um tratamento dentário. Por se tratar de uma expulsão, Feliciano não corre o risco de perder o mandato de deputado. – UOL

Bancada evangélica pode travar proposta de plantio de maconha medicinal

Deputados da comissão especial que analisa a proposta de ampliar o acesso no Brasil a medicamentos a base de Cannabis querem dar o aval ao plantio da erva que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) vetou na semana passada. O esforço, porém, pode ser travado pela bancada evangélica, contrária ao cultivo da maconha por empresas. A comissão foi criada em junho pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para reunir projetos sobre o uso medicinal da planta. Relator da comissão, o deputado Luciano Ducci (PSB-PR) afirma que pretende colocar a proposta de aval ao plantio em seu parecer. A bancada evangélica, uma das maiores do Congresso, com 203 parlamentares, reúne deputados contrários a pautas de liberalização do comércio de maconha, ainda que para fins medicinais. “Somos contra o cultivo e a comercialização da maconha. Somos a favor do medicamento, e ainda mais a favor agora porque existe a possibilidade de fazer sinteticamente o canabidiol”, diz o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Silas Câmara (Republicanos-AM). – Folha de S. Paulo

Suspeito de dar bebida com cocaína a moradores de rua em Barueri é indiciado por 4 homicídios

O homem acusado de dar uma bebida adulterada com cocaína para moradores de rua em Barueri passou por uma avaliação psiquiátrica, que recomendou que ele “permaneça recolhido em cárcere privado, em manicômio judicial”. Vinícius Salles Cardoso foi indiciado nesta segunda-feira (9) pela morte de quatro homens na Praça Central de Barueri, na Região Metropolitana. As vítimas tiveram overdose causada pela mistura de bebida e cocaína. O indiciamento dele foi por homicídio culposo – quando não há intenção de matar e por três lesões corporais graves. Vinícius passou os últimos 22 dias na Cadeia Pública de Carapicuíba. Na tarde desta segunda, ele foi levado para a Delegacia Central de Barueri. – G1

Bilhetes anônimos com acusação de adultério tomam conta de cidade no interior de SP

Moradores de Registro, no interior de São Paulo, foram surpreendidos com centenas de bilhetes anônimos deixados na porta de uma loja no Centro do município e em diferentes bairros da cidade na manhã desta segunda-feira (9). Nos panfletos, o autor desconhecido denuncia um caso de suposta traição envolvendo a proprietária do estabelecimento e um professor de artes marciais. Os bilhetes apareceram na manhã desta segunda, em um primeiro momento, em frente a uma loja. Não demorou para que as mensagens surgissem também em outras partes da cidade. Imagens dos panfletos acabaram sendo compartilhadas em redes sociais por dezenas de moradores. – G1

Mundo

Ataque a tiros em hospital na República Tcheca deixa ao menos seis mortos

Um ataque a tiros em uma ala de espera de um hospital no campus da Universidade de Ostrava, na República Tcheca, deixou seis mortos e dois feridos na manhã desta terça-feira (10). O autor dos disparos deixou o local e foi encontrado mais tarde com um tiro na cabeça. De acordo com a polícia local, ele se matou. Ainda não estão claras as motivações do ataque. Uma unidade especial da polícia foi enviada para o local, e as autoridades disseram que a segurança foi reforçada em diversos pontos do país. Não há informações se o caso é tratado como terrorismo. – G1

Força Aérea chilena admite queda de avião desaparecido com 38 a bordo

Uma aeronave C130 da Força Aérea do Chile com 38 pessoas a bordo desapareceu nesta segunda-feira depois de decolar da cidade de Punta Arenas, no sul do país, com destino a uma base na Antártica. A Força Aérea do Chile emitiu uma nota no início desta terça-feira e declarou que trabalha com a queda do avião. O comunicado diz ainda que continua a busca para resgatar possíveis sobreviventes, além de estar em contato com as famílias dos ocupantes da aeronave. O avião, segundo a nota, saiu da base aérea de Chabunco às 16h55 e partia para a base Presidente Eduardo Frei Montalva, na Antártica, perdendo contato às 18h13. – UOL

Alberto Fernández assume a presidência nesta terça e esquerda volta ao poder na Argentina

O peronista Alberto Fernández assume a presidência da Argentina nesta terça-feira (10) com a promessa de “pôr o país de pé de novo”, após um longo período de recessão, de alta inflação e de aumento do desemprego e da pobreza. Advogado de 60 anos, ele usa como credenciais para governar sua experiência como chefe de gabinete no governo de Néstor Kirchner (2003-2007) e durante o primeiro ano do primeiro mandato de Cristina Kirchner (2008), a vice-presidente que vai liderar o Senado e que impulsionou sua candidatura, escolhendo-o para encabeçar sua chapa. Fernández recebe a presidência de Mauricio Macri, que estava no poder desde 2015, e que foi derrotado nas eleições de outubro em primeiro turno. – G1

Presépio nos EUA mostra Jesus, Maria e José como imigrantes presos em gaiolas

Uma igreja metodista em Claremont, a 60 km de Los Angeles, na Califórnia, montou um presépio que mostra Jesus, Maria e José como imigrantes presos em gaiolas. A pastora líder da igreja, Karen Clark Ristine, publicou uma foto da montagem, inaugurada no último sábado (7), na sua página do Facebook. “Em uma época em nosso país em que famílias refugiadas buscam asilo em nossas fronteiras e, contra a vontade, são separadas, consideramos a família de refugiados mais conhecida do mundo. Jesus, Maria, e José, a Família Sagrada”, escreveu a pastora. “Pouco depois do nascimento de Jesus, José e Maria foram forçados a fugir com o filho, pequeno, de Nazaré para o Egito, para escapar do rei Herodes, um tirano. Eles temiam a perseguição e a morte”, continuou Ristine, que é líder da Igreja Metodista Unida de Claremont desde julho. – G1

E mais

Marie Fredriksson, vocalista do Roxette, morre aos 61 anos

O empresário da banda de synthpop sueca Roxette confirmou que Marie Fredriksson, vocalista do duo, morreu aos 61 anos. A dupla era conhecida por sucessos da virada dos anos 80 para os 90, como “It Must Have Been Love” e “The Look”. Segundo o comunicado, Fredriksson morreu nesta segunda (9) após uma batalha de 17 anos contra o câncer. “Você foi a minha melhor amiga por mais de 40 anos”, afirmou Per Gessle, a outra metade do duo, “nada vai ser como antes”. – BBC (em inglês)

Dona Salomé, torcedora-símbolo do Cruzeiro, morre em Belo Horizonte

A torcedora-símbolo do Cruzeiro, Maria Salomé da Silva, de 86 anos morreu de problema cardíaco na madrugada desta terça-feira (10), em Belo Horizonte. De acordo com o filho, ela morreu no hospital, após passar mal no Mineirão, no último domingo (8), quando o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Conhecida como Dona Salomé, a torcedora é conhecida por toda a torcida cruzeirense e era funcionária do clube. Ela não faltava a quase nenhum jogo e acompanhava o time de coração em outros esportes também, como o vôlei. O único filho, Roberto da Silva, de 61 anos, contou que Dona Salomé passou mal no Mineirão no domingo e chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. – G1

Walmart pede desculpas por suéter que mostra Papai Noel cheirando cocaína

A venda de um um suéter de Natal que representava um Papai Noel com cocaína trouxe problemas a uma rede de supermercados no Canadá. O Walmart pediu desculpas por comercializar a peça em seu site canadense e retirou a casaco – assim como várias outras camisas – no sábado, depois de causar um rebuliço negativo com os usuários das redes sociais, segundo informou o “Global News Canada”. O suéter mostrava um Papai Noel trincadão com três linhas de substância branca junto com a frase “deixe nevar”. “Todos sabemos como a neve funciona. É branco, pulverulento e a melhor neve vem diretamente da América do Sul”, dizia a descrição da peça. – Extra