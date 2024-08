Boletim Matutino da VICE – 10/6/2019

Brasil

Vazamento de troca de mensagens entre Moro e Dallagnol põe isenção da Lava Jato em dúvida

Na noite deste domingo (9) o site The Intercept publicou a primeira parte de um grande vazamento de dados relacionados à Operação Lava Jato. A primeira parte divulgada pelo site – que afirma ter mais de 1.600 horas de áudio e vídeo produzido pela equipe da Lava Jato no material recebido de fonte anônima – mostra a coordenação entre o juiz então responsável pelo caso, o hoje ministro da Justiça Sergio Moro, e a força-tarefa formada por Ministério Público e Polícia Federal. Em diversos trechos de conversas retiradas do Telegram dos magistrados, Deltan Dallagnol, procurador da força-tarefa, parece receber ordens diretas de Moro. Ministros do STF acreditam que apenas o material já divulgado seria suficiente para anular decisões do juiz. – The Intercept

Justiça encerra processo contra Bolsonaro sob acusação de racismo

O processo ao qual o presidente Jair Bolsonaro (PSL) respondia na Justiça Federal do Rio por declarações ofensivas a negros e quilombolas foi encerrado pelo TRF-2 (Tribunal Regional Federal) em 15 de maio. Em outubro de 2017, Bolsonaro chegou a ser condenado na primeira instância a pagar multa de R$ 50 mil por declarações que havia feito em abril do mesmo ano. Na ocasião, em palestra no Clube Hebraica, o então deputado federal disse que havia visitado um quilombo e que o afrodescendente mais leve pesava sete arrobas. “Nem para procriador eles servem mais”, afirmou. – Folha de S. Paulo

Presidente se reúne com corregedor de Justiça e Flavio Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) recebeu nesta quinta-feira (30) o ministro Humberto Martins, que é corregedor nacional de Justiça, acompanhado de seu primogênito, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Questionada sobre o assunto tratado na agenda, a assessoria de imprensa do governo informou que se tratou “da entrega de convite ao presidente para participação no 1º Fórum Nacional das Corregedorias – Fonacor, no dia 26 de junho”. O encontro entre o parlamentar, o presidente e o corregedor ocorre em meio a tentativas de Flávio de frear as investigações das quais é alvo na Justiça. Sendo corregedor nacional de Justiça, cabe ao ministro Humberto Martins, que integra o STJ (Superior Tribunal de Justiça), “receber reclamações e denúncias de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários auxiliares”. – Folha de S. Paulo

STF manda liberar cerca de 400 menores infratores no RJ contra superlotação

Cerca de 400 adolescentes infratores internados em unidades socioeducativas no Rio de Janeiro vão ganhar a liberdade a partir desta segunda-feira (10). A liberação atende a uma decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para evitar a superlotação das unidades de internação, como as geridas pelo Degase. O Degase é um órgão do Estado do RJ responsável pela execução das medidas socioeducativas, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e aplicadas pelo Poder Judiciário a jovens em conflito com a lei. – G1

Justiça condena Igreja Universal por esterilização de pastores

A Igreja Universal do Reino de Deus responde a ações judiciais movidas por ex-pastores que afirmam ter sido forçados ou pressionados pela instituição religiosa a fazer vasectomia. A prática, segundo eles contam, garante o ingresso, a permanência ou a ascensão nos quadros da igreja. As alegações e os relatos dos religiosos são similares. Eles apontam a esterilização como uma espécie de política de recursos humanos. Sem filhos, os ex-pastores dizem que teriam mais disponibilidade para mudar de cidade a mando da igreja, uma vez que a instituição custeia a família dos religiosos. – Folha de S. Paulo

Acidente com ônibus de turismo deixa 10 mortos em rodovia de SP

Um acidente com um ônibus de turismo que tombou e atingiu outros cinco carros e uma moto deixou 10 mortos – cinco mulheres, três homens e duas crianças – e 51 feridos na noite deste domingo (9) na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Pindamonhangaba (SP). As causas do acidente serão apuradas, mas uma das vítimas que estava no ônibus contou ao G1 que o veículo parecia estar desgovernado. O coletivo transportava moradores do litoral sul de São Paulo, que voltavam de uma excursão de um dia em Campos do Jordão. Um homem e a filha, que estavam em um dos carros atingidos, estão entre as vítimas fatais. As demais vítimas estariam no ônibus. – G1

Mundo

Milhares vão às ruas em Hong Kong contra projeto de extradições para a China

Milhares de pessoas saíram às ruas de Hong Kong neste domingo (9) para protestar contra um projeto de lei do governo local que prevê a alteração na lei de extradições para a China continental. A proposta autoriza o envio de suspeitos de crimes para serem julgados na China continental. Após sete horas de manifestação, os organizadores estimavam que cerca de 1 milhão de pessoas participaram, ultrapassando de longe um protesto com quase metade desse tamanho que tomou as ruas em 2003 e teve êxito ao impedir planos do governo para leis de segurança nacional mais severas. – G1

Namoradas são agredidas em ônibus de Londres por se recusarem a se beijar

Duas namoradas sofreram um ataque homofóbico em um ônibus em Londres, na Inglaterra, e ficaram cobertas de sangue após apanhar de um grupo de homens. Melania Geymonat, 28, diz que estava com sua namorada, Chris, no andar de cima de um dos clássicos ônibus vermelhos de dois andares da cidade quando um grupo de homens entrou no ônibus e começou a assediá-las. Ao perceberem que as duas eram um casal, os homens começaram a dizer para elas se beijarem e a fazer gestos obscenos. Quando elas se recusaram, eles começaram a socá-las. A Polícia Metropolitana de Londres diz ter apreendido quatro pessoas, entre 15 e 18 anos, pelo ataque. – BBC

Morre árvore plantada por Trump e Macron como sinal de amizade

A foto do presidente americano Donald Trump e de seu colega francês Emmanuel Macron plantando um carvalho no jardim da Casa Branca em abril do ano passado simbolizava a amizade entre os dois líderes. Mas a relação enfrenta um desgaste desde então, por assuntos que vão do Irã ao comércio, e a árvore não sobreviveu, informou uma fonte diplomática. Macron ofereceu a árvore a Trump durante uma visita de Estado a Washington em 2018, e os dois presidentes plantaram o carvalho diante de suas esposas e dos dos fotógrafos. Era um gesto simbólico: a árvore era procedente de uma floresta do norte da França onde 2.000 soldados americanos morreram durante a I Guerra Mundial. – G1

E mais

Andre Matos, cantor e fundador de Angra e Shaman, morre aos 47 anos

Morreu neste sábado (8), em São Paulo, Andre Matos, fundador das bandas Viper, Angra e Shaman e um dos maiores vocalistas do metal brasileiro. A cremação do corpo do cantor será restrita aos familiares e amigos. Por questão de privacidade, a família preferiu não divulgar o local da cerimônia. Um dos grandes nomes do heavy metal, Matos nasceu em São Paulo em setembro de 1971 e começou a estudar música quando era criança. A primeira banda que fundou foi a Viper, quando ainda era adolescente, entre os anos 1985 e 1990. A criação do Angra aconteceu ao lado de Rafael Bittencourt e André Linhares, na época amigos de faculdade, em 1991. Após divergências, Matos, Mariutti e Ricardo Confessori deixaram o Angra em 2000, e fundaram a banda Shaman no ano seguinte. Eles tocaram juntos até 2006, quando Matos decidiu seguir em carreira solo. – G1

Ator Henrique Miguel e seus pais são mortos pelo pai da namorada dele em SP

O ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e seus pais morreram após serem baleados por volta das 13h55 deste domingo (9) na Estrada do Alvarenga, no bairro da Pedreira, na Zona Sul da capital paulista. Rafael interpretou o personagem Paçoca na novela “Chiquititas” e trabalhou no comercial em que uma criança pede brócolis à mãe. Ele também atuou em novelas como “Pé na Jaca”, “Cama de Gato” e o especial de fim de ano “O Natal do menino imperador”. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Rafael, acompanhado de seus pais, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50, foram conversar com o pai da namorada dele sobre o namoro. Eles foram recebidos pela jovem e sua mãe. Durante a conversa, o comerciante Paulo Curpertino Matias, de 48 anos, chegou ao local armado e atirou nas três vítimas, que morreram no local. – G1

Serguei, ícone do rock brasileiro, morre aos 85 anos

O músico Serguei, o Divino do Rock, morreu na manhã de hoje aos 85 anos. Ele estava internado em um Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Médio Paraíba (Zilda Arns), em Volta Redonda, no Sul Fluminense. O corpo do artista foi levado para Saquarema, na Região dos Lagos, onde foi enterrado. A prefeitura do município declarou luto oficial de três dias e informou que o Templo do Rock, a casa-museu do artista, ficará designado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura para coordenar as ações de preservação, mantendo-o como patrimônio cultural do município. – UOL

MC Menor MT é apreendido após dirigir moto em clipe, diz polícia

Um cantor de funk de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar ontem, em São Paulo, suspeito de ter dirigido uma moto durante a gravação de um videoclipe. Conhecido como MC Menor MT, o jovem foi levado à delegacia para prestar depoimento, acompanhado de seu responsável legal, e foi liberado em seguida. De acordo com a PM, o batalhão da região do Brooklin na zona sul, recebeu denúncia de que haveria pessoas empinando uma motocicleta na rua Pirandello. Os policiais foram ao local, mas não presenciaram as manobras. Lá, foram informados de que o artista estava gravando um videoclipe. – UOL