Boletim Matutino da VICE 11/02/20

Brasil

EUA retiram Brasil da lista de países em desenvolvimento e país perde benefícios comerciais

Videos by VICE

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos (EUA) publicou uma nota nesta segunda-feira (10) informando que retirou o Brasil da lista de países em desenvolvimento, o que pode restringir benefícios comerciais concedidos às nações que estão nessa categoria. Além do Brasil, mais 18 países como África do Sul, Índia e Colômbia também foram tirados dessa lista. Com isso, o tratamento preferencial dados a esses países nas negociações pode diminuir. Esses benefícios são, por exemplo, prazos mais longos para negociar, vantagens tarifárias e de acesso a mercados. A medida também diminuirá as barreiras para que o presidente dos EUA, Donald Trump, investigue, por exemplo, casos de exportações subsidiadas em outros países. – G1



Cenário de fuga e morte de miliciano ligado a Flávio Bolsonaro traz dúvidas sobre ação policial

Uma fazenda que abriga um parque de vaquejada na Bahia com dezenas de bois e vacas cercados por coqueiros e, a 8 km de lá, um sítio rodeado por casas e pequenos estabelecimentos comerciais foram os dois últimos esconderijos do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, 43, ligado ao senador Flávio Bolsonaro, antes de ser morto no domingo (10) durante operação policial. O cenário em Esplanada (a 170 km de Salvador) que serviu de abrigo ao ex-capitão do Bope do Rio foi descoberto pela ação conjunta das polícias baiana e fluminense, mas expõe uma série de dúvidas sobre a rede que deu suporte a Adriano e sobre a própria versão oficial da morte dele, que estava foragido havia um ano. Os esconderijos e a rota de fuga indicam que Adriano recebeu ajuda, mas os donos dos imóveis, um pecuarista e um vereador do PSL, negam vínculo com ele e conhecimento de que se tratava de um miliciano do Rio foragido da polícia. – Folha de S. Paulo



Bolsonaristas rejeitam Skaf no comando da Aliança em São Paulo

Afastados do PSL e determinados a criar a Aliança pelo Brasil, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro divergem sobre nomes para liderar seu campo político em São Paulo e ainda buscam um candidato à prefeitura para chamarem de seu. Se o primeiro racha no bolsonarismo afastou deputados paulistas como Joice Hasselmann (PSL), Júnior Bozzella (PSL) e Alexandre Frota (PSDB, ex-PSL), aqueles que se mantiveram fiéis ao presidente e constroem a Aliança enfrentam nova divisão, dessa vez envolvendo Paulo Skaf (MDB) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL). Enquanto Bolsonaro estreita a relação com Skaf e o presidente da Fiesp (Federação da Indústria do Estado de São Paulo) é cotado para presidir a Aliança em São Paulo, a militância de movimentos de direita rejeita o nome do empresário e prega que Luiz Philippe assuma a sigla. – Folha de S. Paulo



Prefeitura de SP deixa de gastar R$ 2,7 bilhões em obras contra enchentes

Nos últimos cinco anos, a Prefeitura de São Paulo deixou de gastar R$ 2,7 bilhões em obras para o controle de cheias na cidade. Em números atualizados, entre 2015 e 2019, as administrações de Fernando Haddad (PT), João Doria (PSDB) e a atual, de Bruno Covas (PSDB), planejaram desembolsar R$ 3,8 bilhões em intervenções nos córregos, mas apenas R$ 1,1 bilhão foi investido em projetos que saíram do papel. Entre as propostas que ficaram nas pranchetas, estão intervenções em córregos com histórico de transbordamentos, como o Zavuvus, na zona sul, e o Córrego da Paciência, na zona norte, além de serviços de drenagem na região da Lapa, zona oeste, planejados para ocorrer em meio à construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães, que ligará a região à Pirituba, na zona norte. – UOL



Comércio de SP tem prejuízo de R$ 110 milhões com a chuva desta segunda

A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) estimou que os prejuízos causados pela chuva na Grande São Paulo nesta segunda-feira (10) devem chegar a R$ 110 milhões. O número, segundo a entidade, corresponde a 11% da receita diária do comércio instalado na capital, em Osasco, Guarulhos e as nas cidades do ABDC paulista atingidas pela forte enxurrada deste início de semana. Por dia, essas áreas faturam cerca de R$1,02 bilhão, de acordo com os cálculos da entidade. Para o assessor econômico da Fecomércio-SP, Guilherme Dietze, os alagamentos que pararam a Grande São Paulo foram um “balde de água fria para o comércio”, que já tem em fevereiro o pior mês do ano. – G1



Capitão e delegado contrariam comando da PM de SP e pedem que Rota mate mais

Dois dias depois da divulgação do relatório da Ouvidoria da Polícia de São Paulo que apontou um aumento de 98% no número de pessoas mortas por policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) no ano passado na comparação com 2018, o capitão Rafael Henrique Cano Telhada usou as redes sociais para comemorar e estimular nova meta: “200% em 2020”. Conhecido como Telhadinha, por ser filho do ex-comandante da Rota e atual deputado estadual Paulo Telhada (PP), atualmente Rafael é comandante da Força Tática do 4° Batalhão, na zona oeste de São Paulo. A publicação do capitão aconteceu como resposta a uma postagem na qual ele foi marcado, na ferramenta de story do Instagram (que fica pelo período máximo de 24 horas). O compartilhamento original mostra uma reportagem do Portal G1 sobre a alta da letalidade do batalhão acompanhada de elogios aos PMs. – Diálogos do Sul



Mãe flagra missionário peruano estuprando a filha em igreja de SP

Um peruano de 31 anos, missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi preso em flagrante após abusar sexualmente de uma criança de quatro anos dentro de uma unidade da igreja em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Foi a mãe da criança que flagrou o ato e denunciou o suspeito. Segundo a Polícia Civil, a mãe levou a menina para igreja e, enquanto participava de uma reunião, a criança foi até a Sala Primária, onde são oferecidas aulas infantis, para pegar um brinquedo. Na sala, estava o missionário que era abrigado pela unidade e, quando a menina entrou, de acordo com o registro da ocorrência, o suspeito pegou a mão da criança, colocou em seu órgão genital e começou a movimentar. – G1





Pastor é flagrado furtando dízimo de fiéis da Igreja Universal em SP

Um pastor evangélico de 36 anos foi flagrado por câmeras de segurança furtando R$ 2,9 mil do dízimo de fiéis de uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus em São José do Rio Preto (a 441 km de São Paulo). O crime foi descoberto após o pastor responsável pelo departamento financeiro da igreja perceber que parte do dinheiro – que ficava em uma sacola – havia sumido. Ele recorreu às gravações do sistema de monitoramento e descobriu a autoria do furto. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi chamado pelo colega para dar explicações sobre o caso e confessou o crime. “Ele assumiu que realmente pegou a quantia de R$ 2,9 mil e que também teria cometido outros furtos anteriormente”, informa o registro policial. Após a conversa entre os pastores, o suspeito devolveu o dinheiro aos cofres da igreja. – UOL

Polícia vai investigar vandalismo com suásticas nazistas em carros em clube de Curitiba

Cerca de 18 veículos, que estavam no estacionamento da sede do Santa Mônica Clube de Campo, teriam sido riscados com xingamentos e desenhos de suásticas neste fim de semana. As informações são de grupos de WhattsApp de sócios do Santa Mônica que dão conta sobre o ato de vandalismo, que foram confirmadas pela diretoria do Clube e pela Polícia Civil. A Polícia Civil do Paraná, via assessoria, informou que nesta tarde de segunda-feira (10) será encaminhada uma equipe à sede do Clube, que fica localizado em Colombo, município da Região Metropolitana de Curitiba, para a apuração dos fatos. Esse não é o primeiro caso envolvendo o uso do desenho símbolo do nazismo em Curitiba. No dia 19 de dezembro do ano passado, um adolescente foi flagrado ostentando o símbolo da suástica nazista em uma braçadeira na camiseta. – Bem Paraná

Projeto de lei reconhece igrejas que usam ayahuasca como entidades religiosas

A deputada federal Jéssica Sales (MDB-AC) apresentou projeto na Câmara para regulamentar o uso religioso do chá Ayahuasca e reconhece as entidades que fazem seu uso ritualístico como entidades religiosas. O projeto de lei foi apresentado no dia 5 de fevereiro. Na proposta, a parlamentar cita que o Chá Ayahuasca é usado em rituais ou cultos religiosos realizados por entidades sediadas especialmente nos Estados do Acre e Amazonas. O artigo 3º do PL veda a utilização de publicidade ou propaganda que tenha por finalidade induzir a opinião pública à ingestão da ayahuasca como método de cura para diversos males ou doenças. – AC24h

Menina pede festa de aniversário da Comlurb para homenagear garis no Rio

O momento da coleta de lixo da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a Comlurb, é acompanhado de perto pela menina Larissa Silva, que adora o momento e sempre conversa com os garis que estão trabalhando para limpar a sua rua, em Bangu, na Zona Oeste. Assim, não chegou a ser surpresa para a mãe da menina, a autônoma Lucia Lemos, de 34 anos, quando a pequena disse que, em seu aniversário de 7 anos, ela queria ter a Comlurb como tema da festa. “Larissa é uma menina muito esperta e a admiração pela Comlurb já vem de algum tempo, através do exemplo do tio, meu irmão, que é gari. Ela sempre observou bastante o trabalho deles na escola, nas praças e principalmente no caminhão”, conta a mãe. – G1

Mundo

Surto de coronavírus pode terminar na China em abril, diz especialista

O surto de coronavírus está chegando ao auge na China neste mês e pode ser debelado até abril, disse o conselheiro médico mais graduado do governo nesta terça-feira (11) na avaliação mais recente de uma epidemia que está assustando o mundo. Em uma entrevista à Reuters, Zhong Nanshan, epidemiologista de 83 anos que ficou famoso por combater uma epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) em 2003, chorou ao falar do médico Li Wenliang, que morreu na semana passada depois de ser repreendido por dar o alerta. Mas Zhong acredita que o novo surto diminuirá em breve porque o número de novos casos já começou a cair em alguns lugares. O pico deve ocorrer na metade ou no final de fevereiro, seguido por uma estabilização e uma redução, disse Zhong, baseando sua previsão em modelos matemáticos, acontecimentos recentes e uma ação governamental. – G1

New Hampshire nos EUA tem prévia nesta terça com Sanders favorito

Após a confusão do caucus em Iowa, os democratas realizam nesta terça-feira (11) uma nova prévia, desta vez sua primeira votação no sistema de primária, com cédulas de papel, no estado de New Hampshire. Como desta vez os eleitores irão preencher a maioria das cédulas manualmente e a apuração não irá usar o mesmo aplicativo que causou o problema registrado em Iowa, a expectativa é de que o resultado seja divulgado rapidamente e sem polêmicas. Em uma média de pesquisas computada pelo site RealClearPolitics, Bernie Sanders aparece com 28,7%, seguido por Pete Buttigieg com 21,3%. Amy Klobuchar, que cresceu após o mais recente debate, na sexta-feira, chegou ao terceiro posto, com 11,7%. Ela é seguida de perto por Elizabeth Warren e Joe Biden, ambos com 11%. – G1

Supremo de El Salvador proíbe presidente de usar militares para pressionar Congresso

A Suprema Corte de El Salvador ordenou nesta segunda (10) que o presidente do país, Nayib Bukele, não faça uso das Forças Armadas em situações não previstas pela Constituição e que possam pôr em risco o governo democrático do país. A decisão ocorre um dia após o mandatário ocupar, com o apoio de militares e policiais, a sede do Congresso salvadorenho com o objetivo de pressionar os congressistas a aprovar um empréstimo de US$ 109 milhões (cerca de R$ 470 milhões) para o combate ao crime. A ação, nunca antes vista na vida política do país, contou com a participação de soldados armados com fuzis e policiais da tropa de choque. A decisão da mais alta corte do país também declarou nula a sessão parlamentar extraordinária convocada pelo presidente para o domingo com o fim de aprovar o crédito. – Folha de S. Paulo

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.