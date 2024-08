Boletim Matutino da VICE 11/05/20

Brasil

Secom mete o Roberto Alvim e espalha slogan de campo de concentração nazista

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República usou um lema associado aos campos de concentração do nazismo —”o trabalho liberta”— para divulgar as ações que o governo federal vem tomando para conter o avanço do novo coronavírus no país. “Parte da imprensa insiste em virar as costas aos fatos, ao Brasil e aos brasileiros. Mas o governo, por determinação de seu chefe, seguirá trabalhando para salvar vidas e preservar o emprego e a dignidade dos brasileiros. O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil”, escreveu publicou a secretaria comandada por Fabio Weingarten nas redes sociais, num paralelo nada sutil ao lema de campos de extermínio como Buchenwald e Auschwitz. – UOL

Nabosorol vai dar volta de jet ski para comemorar mais de 10 mil mortes por covid no país

Com o clima eufórico que contagia o país após a confirmação de mais de 10 mil mortes por coronavírus e a possibilidade no horizonte de o Brasil liderar o mundo em infecções e mortandade nos próximos meses, o cheerleader da covid-19 aproveitou o sábado para tripudiar das famílias brasileiras que perderam parentes na crise dando um passeio de jet ski. A efusiva comemoração do governo (em mais um episódio da série “Que Comam Brioches!”) , com a aparente meta de dobrar o número de mortos em ao menos 15 dias, foi encarada com desgosto pelo Legislativo e Judiciário, que estragaram a festa declarando luto por tempo indeterminado. – Folha de S. Paulo

Guedes faz o Boletim Matutino e diz que ‘200 milhões de trouxas’ são explorados por bancos

Em videoconferência promovida pelo Itaú BBA, o ministro Paulo Guedes (Econominha) criticou a concentração do sistema bancário do Brasil. Para ele, com reformas e ampliação de investimentos, a economia ficará mais competitiva. Aparentemente inspirado pelo Boletim Matutino da VICE, o investigado na Operação Greenfield disse neste sábado (9) que “em vez de termos 200 milhões de trouxas sendo explorados por seis bancos, seis empreiteiras, seis empresas de cabotagem, seis distribuidoras de combustíveis; em vez de sermos isso, vai ser o contrário. Teremos centenas, milhares de empresas”. – Folha de S. Paulo

Entidade diz que há subnotificação de mortes de índigenas e cria contagem própria

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil lançou o site Quarentena Indígena, em que mostra números com apuração própria sobre indígenas e o coronavírus. Os dados são levantados com a colaboração de diversas organizações indígenas regionais, e mostram números mais trágicos que os oficiais: 55 mortos e 223 contaminados, mais que os 16 mortos e 214 contaminados do boletim de sábado (9) da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) do Ministério da Saúde. A diferença nos números se dá porque a Sesai contabiliza apenas os casos que ocorrem em aldeias e terras indígenas, deixando de fora da conta os que são tratados nas redes dos centros urbanos. – Folha de S. Paulo

Operação confirma fraude na compra de respiradores em Santa Catarina

A operação O2, deflagrada na manhã deste sábado (9), confirmou fraude na compra dos 200 respiradores sem licitação em Santa Catarina. Em entrevista coletiva, representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Polícia Civil explicaram como funcionou a investigação. “Está claro que houve um conluio para causar prejuízo ao erário público e que pessoas que deveriam cuidar do controle interno da operação não fizeram a sua parte”, destacou Adircélio Ferreira, presidente do TCE. A ação sequestrou R$ 11 milhões de uma conta bancária de um dos envolvidos na compra irregular de 200 respiradores Estado. Para realizar a compra foram pagos R$ 33 milhões antecipadamente à empresa Veigamed. – ND+

MPF pede investigação de pastor por estelionato por semente que ‘curaria’ coronavírus

O Ministério Público Federal viu indícios de estelionato por parte do pastor Valdemiro Santiago de Oliveira, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, que apareceu em vídeo divulgado na internet anunciando sementes de feijão com supostos poderes de curar a covid-19. A Procuradoria Regional da República da 5ª Região, no Recife (PE) pediu nesta sexta-feira (8) que o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) apure o caso e denuncie o pastor. Segundo o procurador federal Wellington Cabral Saraiva, “está claro” no vídeo que o pastor “usa de influência religiosa e da mística da religião para obter vantagem pessoal (ou em benefício da igreja), induzindo vítimas em erro, pois não há evidência conhecida de cura da covid-19 por meio de alguma divindade nem por ingestão ou plantação de feijões mágicos”. – G1

Segunda maior empresa aérea da AL, Avianca entra com pedido de recuperação judicial

A Avianca Holdings, segunda maior companhia aérea da América Latina, entrou com pedido de recuperação judicial neste domingo (10), com a aproximação da data para pagamentos de títulos e após pedidos sem sucesso, até o momento, de auxílio ao governo colombiano para resistir à crise do coronavírus. Se não conseguir sair da recuperação judicial, a Avianca pode ser a primeira grande companhia aérea do mundo a afundar por causa da pandemia do coronavírus, que resultou em um declínio de 90% de tráfego aéreo. A Avianca não realiza voos regulares de passageiros desde o fim de março e a maioria dos seus 20 mil empregados ficou sem receber ao longo da crise. – G1

Tráfico impõe toque de recolher e uso obrigatório de máscaras em favelas do Rio

Em diferentes favelas do Rio, desde a tarde desta quarta-feira (6), moradores passaram a receber mensagens de texto e áudio, através telefone celular, ou carros de som com, alertas para não circularem pelas ruas de comunidades depois das 10h. Em todas as mensagens, há ameaças para quem não cumprir as ordens. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando se em Acari, na Zona Norte do Rio, traficantes teriam determinado um toque de recolher a moradores do bairro durante a pandemia do novo coronavírus. Há também investigações em outros pontos da cidade. De acordo com um painel criado pelo site Voz das Comunidades para acompanhar a doenças nas favelas da cidade do Rio há 299 casos confirmados e 81 óbitos. – G1

Oito pessoas são detidas em festa rave com adolescentes em Mato Grosso

Oito pessoas foram detidas em uma festa rave em Juscimeira, a 164 km de Cuiabá, na noite desse sábado (9). Segundo a Polícia Civil, no local, foram encontrados vários adolescentes, bebidas, drogas e transas. A festa acontecia em uma região afastada da cidade e foi descoberta durante operação da polícia de Juscimeira, Jaciara, Dom Aquino, Regional de Rondonópolis, bem como da Força Tática de Rondonópolis e Conselho Tutelar. De acordo com a polícia, dos oito detidos, três foram grampeados por corrupção de menor e dois pela organização da festa. A polícia informou ainda que alguns participantes foram presos por estarem dirigindo devidamente mamados na cachaça. Alguns estavam chegando na festa e outros tentando fugir. – G1

Mundo

EUA perdem 20,5 milhões de postos de trabalho em abril, e desemprego vai a 14,7%

A economia norte-americana perdeu impressionantes 20,5 milhões de postos de trabalho em abril, a queda mais acentuada no emprego desde a Grande Depressão, e o sinal mais marcante até agora de como a pandemia de coronavírus está afetando a maior economia do mundo. O relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho dos EUA divulgado nesta sexta-feira (8) também mostrou alta da taxa de desemprego para 14,7% no mês passado. É a maior taxa da série histórica da pesquisa – que tem início em janeiro de 1948 -, quebrando o recorde pós-Segunda Guerra Mundial de 10,8% atingido em novembro de 1982, segundo a Reuters. – G1

Estudo canadense investiga se maconha pode proteger contra o coronavírus

Cientistas canadenses supõem que variedades medicinais da Cannabis sativa bloqueiem a penetração do Sars-cov-2. Seus resultados partem de pesquisas sobre tratamento de câncer e artrite, e necessitam validação independente. Segundo os canadenses, determinados princípios ativos da maconha também podem ter um efeito análogo ao da nicotina, elevando a proteção das células contra o coronavírus. No entanto o estudo ainda não foi submetido a avaliação independente por outros pesquisadores (peer review), que constitui uma espécie de selo de qualidade nos meios científicos. De acordo com Igor Kovalchuck, professor de ciências biológicas da Universidade de Lethbridge, os resultados relativos à Covid-19 se originam em pesquisas sobre a artrite, Morbus Crohn, câncer e outras enfermidades. – G1

Fogo amigo atinge navio militar do Irã, deixando 19 mortos e 15 feridos

Um navio de guerra iraniano disparou contra outra embarcação durante um exercício militar no golfo de Omã no domingo (10), deixando 19 tripulantes mortos e outros 15 feridos. Em comunicado emitido nesta segunda-feira (11), o Exército do Irã disse se tratar de um “acidente”. Segundo a emissora estatal IRIB, a fragata Jamaran disparou um míssil contra um alvo de treinamento, mas acabou atingindo a embarcação de apoio Konarak. Não está claro se o navio atingido chegou a afundar. O golfo de Omã é uma região altamente militarizada devido à sua importância geopolítica. Trata-se de um ponto de passagem para o estreito de Ormuz, por onde é transportado cerca de um quinto da produção mundial de petróleo. – Folha de S. Paulo

Caminhoneiro puto pra cacete passa por cima de Ferrari de R$ 1,6 mi do chefe

Não se sabe bem a circunstância, mas um motorista de caminhão destruiu a Ferrari GTC4Lusso de seu patrão, no valor de aproximadamente R$ 1,6 milhão. A identidade das pessoas envolvidas e o que levou ao acidente de fato ainda é desconhecido. O que se sabe é que foi na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. De acordo com relatos ainda não confirmados, o caminhoneiro teria tido um pedido de um novo caminhão negado. “Foi prometido a este motorista um caminhão 2020, mas ele não estava produzindo o suficiente para obter um caminhão 2020, então o patrão lhe negou o caminhão. Ele ficou bravo e bateu o caminhão no carro dele com raiva. Eu vi o vídeo real com voz e está no vídeo todo o incidente”, escreveu uma pessoa com as iniciais C.B. em uma postagem no Facebook da página United Truckers. – UOL

E mais

Morre Jerry Stiller, ator de ‘Seinfeld’ e pai de Ben Stiller

O ator e comediante Jerry Stiller, que ficou conhecido por suas atuações nas séries “Seinfeld” e “O Rei do Queens, morreu aos 92 anos, anunciou seu filho, o também ator Ben Stiller. Em mensagem no Twitter, Ben Stiller disse que o pai morreu de causas naturais. Ele se recuperava de um derrame sofrido no começo de 2019. “Ele era um ótimo pai e avô, e o marido mais dedicado a Anne por cerca de 62 anos. Ele fará muita falta. Te amo pai”, escreveu. Jerry Stiller iniciou a carreira na década de 1950, estrelando musicais e peças. Ao lado da esposa Anne Meara, chegou à fama nos anos 1960 na comédia “Stiller & Meara”. Sua esposa morreu em maio de 2015. – UOL

Mestre dos contos, Sérgio Sant’Anna morre aos 78 anos com suspeita de covid-19

O escritor Sérgio Sant’Anna, considerado um mestre dos contos e um dos maiores nomes da literatura brasileira, morreu neste domingo (10), aos 78 anos, no Rio. Ele estava internado em um hospital particular na Zona Norte do Rio, com sintomas da covid-19. Ele deixa dois filhos, Paula e André Sant’Anna. A notícia foi divulgada pela irmã de Sérgio, a também escritora Sonia Sant’Anna, por meio de seu perfil pessoal no Facebook. Na véspera, Sonia havia publicado, na mesma rede social, que o irmão apresentava sinais de melhora clínica. Ele estava internado desde o dia 3 de maio com sintomas da covid-19. Em uma carreira de mais de cinco décadas, Sérgio Sant’Anna tinha na experimentação literária uma de suas marcas. Dentre suas principais obras, estão “Um crime delicado” (1997), “O concerto para João Gilberto no Rio de Janeiro” (1983) e “O homem-mulher” (2014). O mais recente é “Anjo noturno” (2017). Todos são editados pela Companhia das Letras. – G1

David Corrêa, maior vencedor de sambas-enredo da Portela, morre no Rio aos 82 anos

O compositor David Corrêa morreu na tarde deste domingo (10), aos 82 anos, no Hospital Marcílio Dias, no Lins, na Zona Norte do Rio. Maior vencedor de sambas-enredo da Portela, o compositor estava internado desde sábado (2) e sofreu, neste domingo, complicações renais. A Portela lamentou a morte de David Corrêa em suas redes sociais. Na nota, a agremiação diz que familiares do compositor disseram que o hospital informou que David foi vítima de covid-19. “O presidente Luis Carlos Magalhães, o vice-presidente Fábio Pavão e toda a diretoria da Portela lamentam profundamente o falecimento de David Corrêa, um dos maiores expoentes da Ala de Compositores Ary do Cavaco, e se solidarizam com seus familiares e amigos. Perdemos um gigante!” – G1

Fundação Viva Cazuza proíbe execução de músicas do cantor em manifestações

A Fundação Viva Cazuza criada pelos pais do cantor Cazuza após sua morte, em 1990, divulgou nota na rede social Facebook proibindo a execução de músicas do cantor em manifestações antidemocráticas. A nota foi veiculada após apoiadores do colapso do sistema de saúde brasileiro reproduzirem a música “Brasil” em manifestações pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, no último domingo (3). Segundo a nota, a associação diz ser inaceitável ver a canção ser usada junto “a gritos de ordem e cartazes que pedem o fim da democracia” e proibiu, segundo a Lei de Direitos do Autor (9610/1998), a “execução de qualquer obra ou interpretação de Cazuza em qualquer evento e/ou manifestação dessa natureza”. – UOL

Grupo de torcedores do Corinthians impede manifestação bolosnarista em SP

Um grupo de cerca de 70 torcedores do Corinthians resolveu se reunir na tarde do sábado na Avenida Paulista para se manifestar a favor da democracia e contra um grupo que pedia, entre outras coisas, fechamento do STF e reinstauração do AI-5 no Brasil. No fim, os corinthianos marcaram presença e aparentemente afugentaram os manifestantes pró-morte. Formado em sua maioria por moradores da zona norte de São Paulo e com integrantes da Gaviões da Fiel, o grupo ressalta que não representa a torcida como instituição. “Estávamos lá enquanto cidadãos brasileiros que avaliam o momento e têm a história da Democracia Corinthiana como diretriz. É o mesmo grupo que tem se reunido para entregar marmitex e cestas básicas”, disse Danilo Pássaro, motorista de aplicativo e estudante de história, um dos líderes da manifestação. – Meu Timão

Betty Wright, cantora ícone do soul e do R&B, morre aos 66 anos

A cantora norte-americana Betty Wright, de 66 anos, faleceu em sua casa, em Miami, Estados Unidos. A notícia foi confirmada por familiares e pelo estúdio S-Curve Records, que produziu seu último álbum. Betty Wright estava com câncer, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. A carreira de Wright começou aos 17 anos com o lançamento de dois singles de seu primeiro álbum, My First Time Around. Três anos depois, em 1971, interpretou o hit ‘Clean Up Woman’, que figurou entre as dez músicas mais tocadas nos EUA. Em mais de quatro décadas, Wright emplacou 20 canções no Top 40 do ranking da Billboard no gênero R&B, entre eles ‘No Pain No Gain’, ‘Tonight is the Night’ e ‘Baby’, de 2007. Ao longo da carreira, passeou entre os gêneros soul, disco e funk. Betty foi a primeira artista mulher a lançar sua própria produtora, a Miss B Records, na década de 1980. – G1

Emicida revisita toda a carreira com live de 8 horas em pleno Dia das Mães





O rapper Emicida realizou neste domingo (10) uma mega live no dia das mães com mais de 8 horas de duração. Além de revisitar todos os seus álbuns e mixtapes, cantando mais de 100 faixas, Leandro do Cachoeira ainda incendiou os fãs ao fazer mais de 14 minutos de freestyle, feito em cima de frases enviadas pelos fãs no Twitter que usaram #EmicidaLiveemCASA, falando o nome de suas respectivas mães e qual mensagem gostaria de mandar para ela. A live estava programada para acontecer por 5 horas, mas o rapper acabou estendendo consideravelmente a duração após perder a noção do tempo. Em um trecho da live o artista, que protestou contra Losbonaro – “Eleja um assassino e espere um genocídio” – parece assustado após dizer que ‘iria até acabar o Fantástico’ e ouvir que já era quase meia-noite. – Rap Mais

