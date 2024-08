Boletim Matutino da VICE – 11/11/2019

Brasil

Lula é solto e discursa para multidão no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma comemoração em São Bernardo Campo, no ABC Paulista, neste sábado (9), após ser solto nesta sexta-feira (8). Ele discursou para milhares de pessoas em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e afirmou que Jair Bolsonaro (PSL) foi “eleito para governar para o povo brasileiro e não para os milicianos do Rio de Janeiro”. Lula deixou a prisão em Curitiba, Paraná, depois de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele – que estava preso desde 7 de abril de 2018 na Superintendência da Polícia Federal (PF) – saiu do local por volta das 17h40 e fez um discurso no qual agradeceu a militantes que ficaram em vigília por 580 dias, dizendo que eles eram “o alimento da democracia que eu precisava para resistir à canalhice que lado podre do Estado brasileiro, da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Receita Federal”. – G1

Após tentar censurar mídia Bolsonaro diz que Lula defende cenusura à mídia

Com um histórico de ataques aos veículos de imprensa, que incluem ameaça à renovação da concessão da Rede Globo e o cancelamento da assinatura da Folha no governo federal, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) acusou neste domingo (10) o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de querer censurar a mídia. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que, por meio dos veículos de imprensa, o PT, quando estava à frente do Palácio do Planalto, “estimulou a destruição dos valores familiares sem ouvir o povo”, que, segundo ele, “seria contra o conteúdo”. “Agora, cinicamente, caso volte ao poder, diz querer ouvir as massas para que seja feito o controle social da mídia, ou seja, censurá-la”, acrescentou. – Folha de S. Paulo

Ex-colaboradores afirmam que MBL orientava ataques contra inimigos na internet

Autores de blogs que ganharam popularidade entre 2017 e 2018 graças ao MBL dizem que o conteúdo publicado nesses sites era produzido a partir de orientações do grupo para atacar adversários. “Embora eu não publicasse notícias falsas no Jornalivre, membros do MBL frequentemente nos pediam para fazer isso. Em alguns casos, eles mesmos, com acesso ao site, publicavam estas notícias, que eu tratava de excluir assim que descobria”, afirma Roger Roberto Dias Andre, o Roger Scar, editor-chefe do blog Jornalivre, que existiu entre 2016 e 2018 e era amplamente compartilhado nas redes sociais do MBL. A afirmação de Roger está em uma carta que ele enviou a deputados federais após o início dos trabalhos da CPMI das Fake News, na semana passada. – UOL

Vídeo mostra PM jogando corpo de menor em vala em SP: ‘Vieram para matar’

Um vídeo divulgado neste domingo (10) mostra um policial militar jogando o corpo de um jovem de 16 anos na vala, após um suposto confronto entre a PM e suspeitos que viviam na comunidade do Dique do Caxeta, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Nas redes sociais, moradores do local lamentaram o ocorrido e pediram por “paz na favela”. A Polícia Militar afirma apurar o ocorrido. Um morador da região, que prefere ter a identidade preservada, relata que apenas um dos almejados tinha envolvimento com crime. “Vieram para matar. Tanto que estavam todos rendidos, com a mão na cabeça, e foram alvejados mesmo assim. Não havia arma, pode perguntar para qualquer morador daqui”, diz. – G1

Porta-voz do MBL em BH é suspeito de chutar cozinheira e chamá-la de ‘criola’

O porta-voz do MBL (Movimento Brasil Livre) em Belo Horizonte, Thiago Dayrell, foi detido por policiais militares, na noite desse sábado (9), suspeito de agredir uma das cozinheiras de um restaurante localizado na Savassi. Funcionários do estabelecimento relataram que o rapaz de 24 anos também chamou a vítima de “criola” durante a discussão. Ele nega ter agredido ou xingado os atendentes e afirma que foi espancado. A confusão teria se iniciado no momento em que Thiago pagava a conta. Funcionários do Takos Mexican Gastrobar contaram aos policiais que ele se exaltou ao reclamar do atendimento. Um dos integrantes da equipe do restaurante solicitou que o cliente abaixasse o tom de voz para tentar conversar. Nesse momento, segundo os trabalhadores, o rapaz teria arremessado um cartão bancário e dito: “Cobra essa porra logo”. Diante da cena, uma das cozinheiras decidiu se aproximar e pediu calma. Os funcionários contaram que, ao ver a mulher e ouvir o seu pedido, o porta-voz do MBL em BH teria dito: “Não coloca a mão em mim, sua criola”. – BHAZ

Justiça condena Cemig por queda de energia em festa de debutante em Minas

A Centrais Elétricas de Minas (Cemig), operadora de energia, deverá ressarcir uma família em R$ 8 mil por danos morais e R$ 450 por danos materiais. O processo foi aberto depois que houve uma queda de energia durante uma festa de debutantes em Ibiraci, sul do estado. A família alegou que a falta de luz culminou no abandono dos convidados, o que expôs a aniversariante ao constrangimento. De acordo com o processo, no dia do evento, a energia faltou próximo das 19h e não voltou. Testemunhas relataram que, para que a festa tivesse prosseguimento, dois carros foram utilizados para iluminar o local com seus faróis acesos. – UOL

Mundo

Com família ameaçada, Evo Morales renuncia ao governo da Bolívia e denuncia golpe militar

O presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou neste domingo (10), após as Forças Armadas “sugerirem” que ele deixasse o cargo. Morales governava o país desde janeiro de 2006. “Houve um golpe cívico, político e policial. Meu pecado é ser indígena, líder sindical e plantador de coca”, disse o agora ex-presidente boliviano, ao comunicar sua decisão em um pronunciamento na televisão ao lado do seu então vice-presidente, Álvaro García Linera. Morales justificou sua renúncia para evitar a continuação da violência no país após três semanas de confrontos entre seus apoiadores e críticos. “A vida não acaba aqui, a luta continua”, afirmou no final de seu discurso. García Linera disse que também estava deixando o seu cargo. “O golpe foi consumado”, afirmou Linera. – BBC

Policial atira contra manifestante e homem é queimado durante protestos em Hong Kong

Duas pessoas estão em estado crítico depois de mais um dia de protestos violentos em Hong Kong nesta segunda-feira (11). Uma delas, um manifestante contra a China, foi atingida com um tiro por um policial, em um ato transmitido ao vivo pelo Facebook. Uma porta-voz da autoridade hospitalar da cidade afirmou que a pessoa passou por cirurgia e estava em condições críticas, mas não deu mais detalhes. A polícia disse que está investigando o oficial e que ele foi suspenso. Em outro lugar da cidade, um segundo manifestante, este pró-Pequim, teve um líquido inflamável jogado sobre o corpo e, depois, foi queimado. Ele também está em estado grave. – G1

Chile anuncia processo para nova Constituição após protestos por Constituinte



O governo chileno anunciou na noite deste domingo (10) o início do processo para uma nova Constituição através de um “Congresso Constituinte”, com “ampla participação cidadã e um plebiscito que o ratifique”. A manobra atende a uma das principais demandas surgidas nos protestos que ocorrem no país. O ministro do Interior, Gonzalo Blumel, confirmou o anúncio após uma reunião na casa do presidente, Sebastián Piñera, com os líderes do “Chile Vamos”, coalizão política que reúne quatro partidos de centro-direita e direita, que até agora eram os mais reticentes a uma mudança profunda da Carta Magna, herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Os prazos para o processo, porém, não foram definidos. – G1

Historiador russo confessa ter assassinado companheira após ser encontrado com pedaços do corpo dela

O famoso historiador russo Oleg Sokolov, detido no sábado pela polícia russa com uma mochila na qual havia dois braços de mulher, confessou neste domingo que matou e esquartejou sua jovem companheira e ex-aluna. O grande especialista em Napoleão, de 63 anos, condecorado com a Legião de Honra na França em 2003, estava em estado de embriaguez quando a polícia o retirou, no sábado de manhã, das águas do rio Moika, em São Petersburgo. Sokolov carregava uma mochila na qual foram encontrados dois braços de mulher. Ele tinha caído no rio quando tentava lançar as partes do corpo da jovem, segundo a imprensa local. O historiador teria reconhecido sua intenção de se livrar do corpo e de se suicidar publicamente, vestido de Napoleão na Fortaleza de São Pedro e São Paulo, um dos lugares mais emblemáticos de São Petersburgo. – UOL

E mais

Cantor é agredido durante show em Cuiabá após dizer que “Palmeiras não tem mundial”

Na mesma noite em que Palmeiras e Corinthians disputaram clássico na cidade de São Paulo neste dsábado (9), uma brincadeira relacionada à rivalidade do Verdão com outras equipes acabou em confusão num bar na região conhecida como Prainha, em Cuiabá, no Mato Grosso. O cantor Léou Araújo foi agredido durante uma apresentação musical quando repetia a frase “o Palmeiras não tem mundial”. Imagens gravadas de dentro do local mostram Léou Araújo repetindo em forma de canção a frase que contém tom provocativo para palmeirenses. Alguns segundos se passaram até um homem pular em direção ao palco e iniciar uma série de tentativas de socos contra o cantor. – UOL

Fã processa Madonna após cantora atrasar show: ‘pessoas precisam trabalhar’

A cantora Madonna está sendo processada nos EUA por iniciar seu show muito tarde. A acusação partiu de um homem chamado Nate Hollander, que afirmou ter comprado três ingressos para assistir ao show de Madge no dia 17 de dezembro no Fillmore Miami Beach. Segundo as informações disponibilizadas pelo portal NBC.com, o espetáculo deveria começar as 20h30. Mas não foi o que aconteceu. Naquele dia, Madonna adiou o começo de seu show em duas horas. Iniciou, portanto, as 22h30. Com o atraso, Nate resolveu não ir mais, e entrou com um processo contra a cantora no tribunal federal do condado de Miami-Dade. – Cena Pop