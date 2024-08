Boletim Matutino da VICE – 1/11/2019

Brasil

Dudu acena com AI-5 e pede desculpa depois de tomar um passa-moleque federal

Após ser desautorizado inclusive por seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou atrás e afirmou na tarde desta quinta-feira (31) que “não existe qualquer possibilidade de retorno do AI-5” e se desculpou em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band. Ao apresentador José Luiz Datena, Eduardo disse que houve uma “interpretação deturpada” de sua fala e que não existe qualquer possibilidade de retorno do AI-5. Na saída do Palácio do Alvorada, o presidente Bolsonaro afirmou que qualquer um que fale em AI-5 neste momento no país “está sonhando” e pediu que o posicionamento seja cobrado não dele, mas de seu filho. – Folha de S. Paulo

Oposição pede cassação de Dudu, Maia diz que declaração é passível de punição

Após as reiteradas falas do líder do PSL na Câmara Eduardo Bolsonaro sobre seus desejos por um novo AI-5, partidos da oposição decidiram ir ao Conselho de Ética da Câmara pedir a cassação do mandato do filho de Jair Bolsonaro (PSL). A representação será feita por PSOL, PT, PCdoB e PSB. Os partidos também notificaram o Supremo Tribunal Federal com uma notícia-crime (equivalente a uma denúncia criminal) da posição. Lideranças da Câmara dos Deputados, partidos políticos e o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), repudiaram as declarações. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também fez duras críticas à fala de Eduardo. Segundo Maia, que chamou a declaração de “repugnante, “a Carta de 88 abomina, criminaliza e tem instrumentos para punir quaisquer grupos ou cidadãos que atentem contra seus princípios. – UOL

Perícia incompleta em áudios do condomínio de Bolsonaro expõe nova falha em caso Marielle

Em uma investigação marcada por falsos testemunhos e versões conflitantes, um laudo produzido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro escancarou nesta quinta-feira mais uma falha nos trabalhos de elucidação do assassinato de Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. Documento anexado aos autos do caso mostra que a Promotoria não examinou a possibilidade de que os arquivos de áudio que tratam da entrada de visitantes no condomínio do presidente Jair Bolsonaro e do ex-policial Ronnie Lessa, acusado de ser o atirador que matou a vereadora, tenham sido alterados antes de serem enviados às autoridades. – El País

Bolsonaro cancela assinaturas da Folha de S. Paulo no governo federal e ameaça anunciantes

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta quinta-feira (31) que determinou o cancelamento de todas as assinaturas da Folha no governo federal. Em tom de ameaça, o presidente também disse que os anunciantes do jornal “devem prestar atenção”. “Determinei que todo o governo federal rescinda e cancele a assinatura da Folha de S.Paulo. A ordem que eu dei [é que] nenhum órgão do meu governo vai receber o jornal Folha de S.Paulo aqui em Brasília. Está determinado. É o que eu posso fazer, mas nada além disso”, disse, em entrevista à TV Bandeirantes. Em live nas redes sociais, Bolsonaro voltou ao tema e ameaçou anunciantes do jornal. “Não vamos mais gastar dinheiro com esse tipo de jornal. E quem anuncia na Folha de S.Paulo presta atenção, está certo?”, disse. – Folha de S. Paulo

Garotinho e Rosinha deixam cadeia um dia após serem presos

O ex-governador do Rio Anthony Garotinho deixou a cadeia de Benfica e sua mulher, Rosinha Matheus, deixou o Complexo Penitenciário de Bangu na noite desta quinta-feira (31), um dia após serem presos, na última quarta-feira (30). Uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes nesta quinta autorizou a soltura de ambos nesta quinta. A Justiça havia atendido a um pedido do Ministério Público, que afirmou que o casal está interferindo nas investigações – inclusive com ameaças a uma testemunha-chave. É a quinta vez que Garotinho é preso, e a terceira de Rosinha. – G1

Novo determina suspensão temporária da filiação de ministro do Meio Ambiente

O partido Novo anunciou nesta quinta-feira (31) a suspensão temporária da filiação do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente). A suspensão valerá até julgamento em definitivo de denúncia apresentada à comissão de ética da legenda. Ele vai a julgamento, segundo o estatuto do Novo, por “risco de dano grave e difícil reparação à imagem e reputação do Novo”. A data deste julgamento não foi informada. O partido não deu detalhes sobre a denúncia. Em publicação no Twitter nesta quinta, o deputado estadual Chicão Bulhões disse que a decisão do partido atende a pedido feito por ele (e mais dois filiados) em agosto. O requerimento, na ocasião, solicitava a suspensão da filiação de Salles enquanto ele exercer cargo no governo Bolsonaro. – G1

A cada 10 locais atingidos, 3 voltaram a apresentar manchas de óleo após limpeza no Nordeste

Um terço das mais de 280 localidades atingidas pelo óleo no Nordeste chegaram a ser limpas, mas viram a poluição retornar ao menos uma vez. Ao todo, 83 praias e outras localidades tiveram a reincidência da contaminação, o que representa 29,5% dos locais afetados pelo petróleo cru que começou a surgir no fim de agosto. Os dados sobre a volta da poluição são parte de um levantamento do G1 com base em todos os 23 relatórios divulgados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) sobre a situação das praias desde o começo do desastre ambiental. A análise mostra que, em alguns locais, houve até três “idas e vindas” do óleo. – G1

Milícia do Rio se une ao tráfico em guerra contra o Comando Vermelho

O UOL apurou junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e à Polícia Civil informações sobre uma aliança entre milícia e traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) para expandir o domínio territorial miliciano, em uma guerra contra o CV (Comando Vermelho), uma das principais facções do país. Com quase 15 anos de atuação, os grupos paramilitares, que surgiram sob o pretexto de combater a criminalidade, avançam para a criação de uma espécie de estado de narcomilícia, que já busca crescer em municípios da Baixada Fluminense. A aliança com o tráfico foi costurada há cinco anos, quando o então traficante Carlos Alexandre Braga, conhecido como Carlinhos Três Pontes, passou a chefiar o grupo paramilitar. – UOL

PM confirma que policiais estupraram garota dentro de viatura em SP e pede expulsão

A Corregedoria da Polícia Militar concluiu o Inquérito Policial Militar (IPM) e instaurou um processo regular administrativo que poderá resultar na expulsão dos PMs envolvidos no estupro de uma jovem de 19 anos, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O crime teria ocorrido dentro da viatura policial. A vítima havia relatado que voltava da festa de uma amiga, em junho deste ano, quando pediu ajuda a dois policiais, perguntado onde encontrava um ponto do ônibus. Eles teriam oferecido carona e um dos policiais entrou com ela no banco de trás, a estuprando durante o percurso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os dois permanecem presos, preventivamente, no Presídio Militar Romão Gomes. A Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande ainda segue investigando o caso em sigilo. – G1

Operação contra pirataria digital faz buscas em 12 estados

A Polícia Civil realiza na manhã desta sexta-feira (1º) uma operação contra pirataria digital em 12 estados do país. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é bloquear ou suspender 210 sites que transmitem filmes, séries e televisão de forma ilegal, além de 100 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo. A ação também quer impedir que esses conteúdos ilegais apareçam nos mecanismos de busca, como o Google, e quer remover perfis e páginas de redes sociais. A polícia cumpre 30 mandados de busca e apreensão nos estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. – G1

Jovem flagrada com 4 g de maconha é condenada a quase 2 anos de prisão

A jovem Irene*, presa aos 18 anos com 4 gramas de maconha e que havia sido condenada em primeira instância pela Justiça de Avaré (interior de SP) a 8 anos e 10 meses de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, obteve vitória parcial na segunda instância e teve a pena de prisão reduzida para 1 ano, 11 meses e 10 dias de prisão e multa. Irene, que era garçonete na época e hoje trabalha em um pet shop, vai prestar vestibular para veterinária aos 21 anos. Ela chegou a ficar 45 dias presa numa penitenciária e nega o crime. Ela diz ser apenas usuária de maconha. Tanto ela quanto sua defesa afirmam que a jovem jamais teria sido denunciada por tráfico se o caso tivesse ocorrido numa universidade ou numa região de classe média da capital. – UOL

Mulher paga tatuagem com sexo e agride rapaz ao notar que era filmada

Duas mulheres, de 18 e 30 anos, foram indiciadas por roubar e agredir um tatuador, de 34, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo informações da polícia divulgadas nesta quinta-feira (31), uma das suspeitas já conhecia a vítima previamente e pagava as sessões de tatuagem com sexo. Inicialmente, ao registrar a ocorrência na Polícia Civil, o tatuador afirmou que não conhecia a mulher e que ela teria agendado uma sessão de tatuagem. A suspeita teria chegado ao estúdio com uma colega e ambas teriam realizado o roubo, ameaçando-o com uma faca e com agressões, mas durante as investigações esas versão foi desmentida: o tatuador trocaria tatuagens por sexo há três meses já. Segundo o advogado Rosival Santos Cruz, que representa as duas mulheres, quando o tatuador se ausentou por alguns instantes após realizar a última tatuagem, quando iria rolar o “pagamento”, a mulher percebeu duas câmeras de vídeo conectadas a um notebook. “Ela ficou irritada com a presença dos equipamentos e começou a discutir com o tatuador, iniciando luta corporal. Ela ficou com medo que as imagens caíssem nas redes sociais e levou os equipamentos para casa”. – G1

Mundo

WhatsApp foi hackeado para espionar autoridades de governos aliados aos EUA, dizem fontes

Autoridades de alto escalão de governos de vários países aliados dos Estados Unidos foram alvos de ataques no início deste ano com softwares de hackers que usavam o WhatsApp, do Facebook, para controlar os telefones dos usuários. Fontes familiarizadas com a investigação interna do WhatsApp disseram que uma parcela significativa das vítimas conhecidas são autoridades governamentais e militares de alto nível espalhadas por pelo menos 20 países nos cinco continentes. O ataque maior do que relatado anteriormente a smartphones dos principais funcionários de governos sugere que a invasão do WhatsApp pode ter amplas consequências políticas e diplomáticas. Algumas vítimas estão localizadas nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, México, Paquistão e Índia, disseram pessoas familiarizadas com a investigação. – G1

Homem passa 18 anos com pacote de maconha no interior de seu nariz

Na Austrália, médicos removeram uma bexiga plástico cheia de maconha que estava há 18 anos no interior do nariz de um homem. Ele havia escondido a droga durante uma revista policial na prisão. O caso foi descrito no Jornal BMJ Case Reports. O indivíduo começou a sentir dores de cabeça fortes e foi até o Hospital Westmead, que fica na cidade australiana de Sidney. Ele passou por um exame de raios X, sendo encontrada uma estranha massa em sua cavidade nasal. Os médicos acreditaram inicialmente que o homem apresentava acúmulo de cálcio e outros minerais na região nasal. Entretanto, uma cirurgia teve de ser feita e foi então que os especialistas notaram a bexiga lotada de maconha. O paciente se lembrou do incidente que havia ocorrido enquanto ele estava encarcerado: a erva tinha sido entregue por sua namorada em uma visita à prisão e ele tentou escondê-la durante uma revista. – Galileu