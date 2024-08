Boletim Matutino da VICE – 11/2/2019

Brasil

Ex-governador do PR Beto Richa vira réu por corrupção e organização criminosa

A Justiça aceitou a denúncia e tornou réu o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) por organização criminosa e corrupção passiva no âmbito da Operação Integração – que investiga pagamento de propina a Richa e outros agentes públicos por empresas de pedágio no Paraná. Além do ex-governador do Paraná, outras nove pessoas viraram rés pelos mesmos crimes. Segundo o MPF, o esquema desviou R$ 8,4 bilhões por meio do aumento de tarifas de pedágio do Anel de Integração, e de obras rodoviárias não executadas. A propina paga em troca dos benefícios, conforme os procuradores, foi estimada em pelo menos R$ 35 milhões. – G1

Justiça suspende concessão do Estádio do Pacaembu em São Paulo

A juíza Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi suspendeu provisoriamente a concessão do Complexo Esportivo do Pacaembu à iniciativa privada. A decisão, que só foi conhecida nesta segunda-feira (11), foi assinada na própria sexta-feira (8) à noite, horas depois que a prefeitura de São Paulo abriu os envelopes com as quatro propostas, sendo a maior a do Consórcio Patrimônio SP. A liminar foi pedida pela associação de moradores do bairro do Pacaembu, a Viva Pacaembu. – UOL

Criminosos explodem três bancos e atacam base da PM no interior de SP

Criminosos explodiram três agências bancárias e atacaram a base da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (11) em São Bento do Sapucaí (SP). Segundo a Polícia Civil, uma das agências ficou completamente destruída na ação e a base da PM foi atingida com vários disparos durante o crime. A ação começou por volta das 3h30 quando os policiais ouviram os primeiros disparos. Em seguida, foram surpreendidos com uma série de explosões. A polícia não soube informar o número de criminosos envolvidos. – G1

Homem é preso pela PM por embriaguez ao volante após fuga de kart no Paraná

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) depois de uma fuga de kart pelas ruas de Sarandi, no norte do Paraná, na noite de sexta-feira (8). Segundo a PM, a perseguição durou cerca de 20 minutos e terminou com o suspeito abandonando o veículo e tentando fugir a pé. Uma câmera de segurança registrou o kart passando por uma rua da cidade e, logo em seguida, o carro da PM. O suspeito, de 30 anos, foi levado à delegacia e autuado em flagrante por embriaguez ao volante e direção perigosa. – G1

Mundo

Argentina inicia produção estatal de maconha para uso medicinal

Jujuy, uma província que faz fronteira com a Bolívia, de pouco mais de 700.000 habitantes, será a primeira da Argentina a cultivar sem restrições legais maconha para uso medicinal. O governo local conseguiu a autorização nacional para importar sementes e iniciar testes piloto em uma fazenda de propriedade pública, passo anterior à elaboração e distribuição do óleo da cannabis. Para isso criou a empresa pública Cannabis Avatãra, a primeira de seu tipo no país. Outra empresa, mas privada, a norte-americana Green Leaf International, subsidiária da Player Networks, colocará a experiência e 100% do dinheiro necessário para financiar o projeto. – El País

E mais

‘This Is America’ é o primeiro rap a levar o Grammy de melhor Gravação e Canção

“This Is America”, de Childish Gambino, levou quatro Grammys, inclusive dois dos prêmios principais, de Melhor Canção e Melhor Gravação, neste domingo (10). Foi o primeiro rap a ganhar estas categorias na história do Grammy. O músico, no entanto, não foi à cerimônia. Os outros prêmios principais da noite ficaram com Dua Lipa, como Artista Revelação, e “Golden Hour”, da cantora de country Kacey Musgraves, o Álbum do Ano. Cardi B foi a primeira mulher a ganhar o prêmio de Melhor Álbum de Rap. Ela ficou surpresa e emocionada, e disse: “Acho que eu tenho que fumar maconha”. Ariana Grande, que brigou com os organizadores e não se apresentou, acabou ganhando seu primeiro Grammy, por Melhor Álbum Pop Vocal, com “Sweetener”. – G1