Boletim Matutino da VICE – 11/3/2019

Brasil

Após críticas de astrólogo, Bolsonaro manda ministro da Educação demitir assessor

Em meio a críticas do astrólogo Olavo de Carvalho ao governo de Jair Bolsonaro, o presidente pediu neste domingo (10) que o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, exonerasse o coronel Ricardo Wagner Roquetti do cargo de diretor de Programa da Secretaria-Executiva da pasta. Roquetti é acusado pelo astrólogo de ser o responsável pelo recente “expurgo” de olavistas do MEC, após o desastroso episódio da carta de Vélez, onde o ministro pedia para escolas filmarem alunos cantando o hino nacional e declamando o slogan de campanha de Bolsonaro sem o aval dos pais. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro usa declaração falsa para atacar imprensa

O presidente Jair Bolsonaro atacou a imprensa valendo-se de informações falsas divulgadas ontem por um site que reúne colunistas conservadores e favoráveis ao governo. No Twitter, Bolsonaro endossou tese levantada pelo site Terça Livre, que falsamente atribuiu a uma jornalista do Estado a declaração de que teria “intenção” de “arruinar Flávio Bolsonaro e o governo”. A suposta declaração, que aparece entre aspas no título do texto do Terça Livre, foi atribuída pelo site à repórter Constança Rezende. A frase teria sido dita, segundo “denúncia” de um jornalista francês citado pelo Terça Livre, em uma conversa gravada em que a repórter fala da cobertura jornalística das movimentações suspeitas de Fabrício Queiroz, ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). A gravação do diálogo, porém, mostra que Constança em nenhum momento fala em “intenção” de arruinar o governo ou o presidente. A conversa, em inglês, tem frases truncadas e com pausas. Só trechos selecionados foram divulgados. – O Estado de S. Paulo

Forte chuva isola cidades, mata 7 e deixa desaparecidos na Grande São Paulo

A forte chuva que começou na noite de domingo (10) e se estende pela segunda (11) provocou alagamentos em diversas regiões da Grande São Paulo e bloqueou vias de acesso para a capital paulista. A previsão é de mais chuva durante o dia. Sete pessoas morreram. Um desabamento deixou 4 mortos e 2 feridos em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, e outras três pessoas morreram afogadas: duas na Avenida do Estado e uma no bairro Taboão, em São Bernardo do Campo. Os lugares mais afetados são os bairros de Vila Prudente e Ipiranga, e as cidades do ABC. Os bombeiros contabilizam, entre 0h e 6h, 601 ocorrências de enchentes, 34 quedas de árvore, 54 ocorrências de desabamento e 3 deslizamentos graves. – G1

Máscaras de Carnaval de Bolsonaro e da primeira-dama encalham em BH

As máscaras dos principais personagens da política brasileira ficaram sumidas das ruas da capital mineira nos dias de carnaval. Apesar de a festa ter sido marcada por manifestações políticas, poucos foliões levaram no rosto as imagens dos representantes do poder. Em algumas lojas de festas, foram colocadas à venda várias máscaras do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama, Michelle, do ministro da Justiça, Sergio Moro, e da deputada Joice Hasselman, que tiveram grande exposição na eleição de 2018. No entanto, as vendas ficaram longe do esperado e a popularidade das urnas não se reverteu em vendas. – Estado de Minas

Polícia desativa depósito utilizado para falsificar cerveja no Rio

Um depósito clandestino foi desativado nesta sexta-feira (8), no bairro Vila Usrulino, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ação fez parte de uma operação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil. Segundo os agentes, o local funcionava para falsificar marcas de cerveja. Mais de 40 mil garrafas de cerveja foram apreendidas e quase 25 mil litros de bebida. Rótulos de marcas menos conhecidas eram substituídos por outros de cervejas famosas. Os produtos eram distribuídos em toda região. – G1

Mundo

Turquia entra em recessão após 10 anos de crescimento

A Turquia entrou em recessão após 10 anos de crescimento do PIB, de acordo com os dados publicados nesta segunda-feira (11), uma notícia negativa para o governo a apenas três semanas das eleições municipais. No quarto trimestre de 2018, o PIB registrou contração de 3% em ritmo anual, segundo a agência de estatísticas Tuik, e de 2,4% em relação ao trimestre anterior. No terceiro trimestre, o PIB registrou contração de 1,1%, o que significa que a Turquia entrou tecnicamente em recessão. A desaceleração é explicada em grade parte por uma inflação elevada e uma crise monetária que teve início em agosto, consequência das tensões diplomáticas entre Ancara e Washington, da desconfiança dos mercados a respeito das políticas econômicas do governo turco e de uma crise cambial na maioria dos países emergentes. – G1

Queda de avião na Etiópia deixa 157 mortos

Um avião da Ethiopian Airlines, que voava da capital da Etiópia, Adis Abeba, para Nairobi, no Quênia, caiu neste domingo (10) com 157 pessoas a bordo. Não há sobreviventes, e as causas do acidente ainda são desconhecidas. O Boeing 737 MAX 8 caiu perto da cidade de Bishoftu, 62 km a sudeste de Adis Abeba. “O piloto mencionou que teve dificuldades e que queria voltar [a Adis Abeba]”, afirmou o presidente da companhia aérea, Tewolde GebreMariam Medhin, em entrevista coletiva. Os controladores, então, “autorizaram-no” a dar meia-volta e retornar. – G1