Boletim Matutino da VICE – 11/4/2019

Brasil

TRE cassa mandato de senadora do PSL conhecida como ‘Moro de saias’ por caixa 2

O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso cassou, por unanimidade, o mandato da senadora Selma Arruda (PSL-MT), nesta quarta-feira (10). A alegação é a de que ela incorreu em crime de abuso de poder econômico e caixa dois. Cabe recurso. Segundo advogados que acompanham o caso, o voto do relator foi pesadíssimo e seguido pelos demais juízes. O suplente da senadora teria pagado com cheques uma série de despesas na campanha que não foram declaradas à Justiça Eleitoral, o que foi visto como forte indício de crime de caixa dois. Além da cassação do mandato, o TRE condenou Selma e seu suplente a oito anos de inelegibilidade. O TRE recomendou ainda a realização de novas eleições. – Folha de S. Paulo

Datafolha aponta que 51% dos brasileiros têm medo da polícia

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (11) pelo jornal “Folha de S.Paulo” aponta que 51% dos brasileiros têm mais medo do que confiança na polícia, enquanto 47% confiam na corporação mais do que a temem. Além disso, 72% dos entrevistados não acham que a sociedade seria mais segura se as pessoas andassem armadas – apenas 26% concordam com a ideia. O Datafolha entrevistou 2.806 pessoas em 130 municípios do país nos dias 2 e 3 de abril. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. – G1

Novo ministro da Educação troca militar por ex-secretário de Haddad

Um dia depois de assumir o comando do MEC (Ministério da Educação), o ministro Abraham Weintraub trocou a cúpula da pasta. O MEC anunciou hoje a escolha de um novo secretário-executivo — o segundo cargo mais importante do ministério — e dos responsáveis por áreas como educação básica e educação superior. As nomeações ainda não foram publicadas no Diário Oficial da União, mas divulgadas no site do MEC. A principal mudança é a saída do tenente-brigadeiro Ricardo Machado Vieira da Secretaria-Executiva do MEC. Ele foi o quarto ocupante do cargo em pouco mais de três meses de gestão do antecessor de Weintraub, Ricardo Vélez Rodríguez. O novo secretário-executivo será Antonio Paulo Vogel de Medeiros, que exercia a função de secretário-executivo adjunto do Ministério da Casa Civil e também foi secretário-adjunto de Finanças e Desenvolvimento Econômico na Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Fernando Haddad (PT). – UOL

Juíza barra retirada de radares em estradas e cobra ‘estudos técnicos’ de Bolsonaro

A juíza da 5ª Vara Federal Cível de Brasília, Diana Wanderlei, determinou que o governo federal se abstenha de retirar radares das rodovias e impôs a renovação, em caráter de emergência, de contratos com concessionárias que fornecem os medidores de velocidade. A magistrada atende a ação popular movida contra a União após declarações do presidente Jair Bolsonaro em seu Twitter. Determinou ainda a multa R$ 50 mil por unidade retirada.”Advirto à parte ré da necessidade da conclusão de estudos técnicos realizados, a demonstração de planejamento de efetiva implementação de políticas públicas que sejam melhores do que as até então vigentes, quanto à utilização dos medidores de velocidade”, escreveu. – UOL

Presos foram torturados em massa e “entregues” a facções no Ceará, diz relatório

Presos do Ceará foram torturados em massa, transportados do interior para a capital como escravos em “navios negreiros” e muitas vezes “entregues” às facções criminosas por falta de proteção do governo. As afirmações fazem parte de relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, feito após visita no fim de fevereiro e início de março a cadeias do estado, governado por Camilo Santana (PT). O documento faz críticas aos procedimentos adotados pela nova gestão da Secretaria de Administração Penitenciária, liderada pelo secretário de Segurança Pública, Mauro Albuquerque, que prometeu retirar das facções o comando e a divisão dos presídios. As medidas causaram uma série de atentados no estado que durou mais de um mês. Para conter os presos, segundo o relatório, foram suspensas as visitas de parentes, além da adoção de procedimentos como o uso de spray de pimenta e a obrigação de presos se manterem imóveis por horas, sob pena de castigos físicos. – UOL

Mundo

Julian Assange é preso em Londres

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, de 47 anos, foi preso nesta quinta-feira (11) pela polícia na embaixada do Equador, em Londres, onde estava refugiado desde 2012. O WikiLeaks é uma organização que divulga documentos confidenciais de governos e empresas. A prisão aconteceu depois que o presidente equatoriano, Lenín Moreno, suspendeu o asilo que concedia a Assange e após autoridades norte-americanas emitirem um pedido de extradição contra ele. Segundo Moreno, o fundador do WikiLeaks violou repetidas vezes os termos acordados para permanência na embaixada. – G1

Presidente do Sudão é deposto e conselho militar vai assumir comando do país

O ministro da Defesa do Sudão anunciou nesta quinta-feira (11) que o presidente Omar al-Bashir foi deposto e detido “em um lugar seguro”. Kamal Abdel Maaruf também afirmou que um conselho militar administrará o Sudão por um período de transição de dois anos. Em um comunicado transmitido pela TV estatal, o ministro afirmou que haverá eleições no final do período de transição e que o espaço aéreo do país foi fechado por 24 horas. Bashir comanda o Sudão com mão de ferro desde 1989, quando deu um golpe de Estado com a ajuda de militantes islâmicos. Ele é alvo de dois mandados internacionais de prisão por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, emitidos pelo Tribunal Penal Internacional, em Haia, por causa de crimes cometidos em Darfur. – G1