Boletim Matutino da VICE – 11/7/2019

Câmara aprova por 379 votos a 131 o texto-base da reforma da Previdência

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (10) em primeiro turno, por 379 votos a 131, o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) de reforma da Previdência, que altera as regras de aposentadoria. Para concluir a votação, os parlamentares ainda precisam analisar emendas e destaques apresentados pelos partidos para tentar alterar pontos específicos da proposta. O resultado da votação do texto-base desta quarta superou as expectativas dos próprios governistas. Até domingo (7), o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, estimava que a proposta receberia cerca de 330 votos. Contribuíram para o resultado os votos de deputados de partidos de oposição, como PSB e PDT, que tinham fechado questão contra a reforma da Previdência. – G1,

Apreensão de cocaína pela PF no país cresce quase 70% em 2019

Dados da Polícia Federal obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação mostram que, entre janeiro e maio deste ano, foram apreendidas 39,3 toneladas de cocaína em todo o país. Esse número representa um aumento de 69,4% na comparação com as 23,2 toneladas apreendidas no Brasil no mesmo período de 2018. Esses números abrangem todos os tipos de apreensões registradas pela PF nos períodos analisados. Incluem, portanto, desde apreensões em aeroportos, feitas, geralmente, em pequenas quantidades, levadas pelas chamadas mulas até mesmo grandes apreensões, como a de meia tonelada, dentro de um helicóptero, no interior de São Paulo, ocorrida em abril deste ano. – G1

Rateio de verbas de segurança feito por Moro ignora mortes pela polícia

Regulamentada na terça-feira (9) pelo Ministério da Justiça, comandado por Sergio Moro, a divisão de verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública definiu o Índice de Criminalidade Violenta (ICV) como um dos critérios para os repasses: estados com maior incidência criminal terão 40% dos recursos, e o restante será dividido de acordo com outros sete fatores. Mas um fator importante no planejamento de segurança pública, destacam especialistas, foi ignorado: a letalidade policial. Os pesquisadores lamentam a oportunidade perdida para promover mudança de comportamento das forças públicas brasileiras — responsáveis, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por 5.159 mortes, em 2017, um recorde histórico. – UOL

Doria corta ônibus fretados para milhares de alunos da rede estadual

O governo João Doria (PSDB) pôs em prática uma medida que retira do transporte escolar de ônibus fretados milhares de alunos de unidades estaduais de ensino no estado de São Paulo. A gestão atribui o ajuste à necessidade de excluir estudantes que não se encaixam nas regras do programa –as principais são ter menos de 12 anos e morar a mais de 2 km da escola. Alunos acima dessa idade que residam a mais de 2 km do local de estudo terão o transporte fretado substituído por passes escolares. Tomada de forma transversal, porém, a medida produz resultados diversos. Em Guarulhos, cerca de 90% dos estudantes beneficiados pelo programa de veículos fretados perderam o acesso. – Folha de S. Paulo

Empresa é condenada a indenizar funcionário demitido por ser gay em SP

O laboratório farmacêutico Cristália foi condenada pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 25 mil para um funcionário que alega ter sido demitido por ser gay. O pesquisador em biotecnologia A. N. trabalhava havia cinco anos na unidade da empresa da cidade de Itapira (a 165 km da capital São Paulo) e foi dispensado cinco dias depois de ter contado para a gerente de sua área que namorava outro homem, também funcionário do laboratório, e que também foi dispensado. O Laboratório Cristália foi eleito em 2018, pela segunda vez, em três anos, como a melhor empresa no setor farmacêutico, no ranking da principal publicação do país que faz essa medição. – UOL

Havaí descriminaliza porte de maconha

O estado norte-americano do Havaí descriminalizou o porte de pequenas quantidades de Cannabis nesta terça-feira, juntando-se a outras duas dezenas de estados que adotaram medidas semelhantes no país. Segundo a nova lei, qualquer pessoa com até três gramas de maconha deve pagar uma multa de US$ 130 (R$ 494), mas a possibilidade de 30 dias de prisão até mesmo por uma pequena quantidade da droga e uma multa de até US$ 1.000 (R$ 3.800) foram removidas. Grupos de defesa receberam bem a medida, embora tenham dito que não avançou o suficiente para legalizar a droga. “Infelizmente, três gramas é a menor quantidade de qualquer estado que tenha descriminalizado (ou legalizado) a simples posse de maconha”, disse o Marijuana Policy Project em um comunicado. – Folha de S. Paulo