Boletim Matutino da VICE – 12/12/2019

Brasil

Moro passa pano pra família Bolsonaro e diz que não recebe presidente da OAB

O ministro da Justiça, Sergio Moro, publicou no Twiiter nesta quarta (11), que não recebe o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. “Tenho grande respeito pela OAB, por sua história, e pela advocacia. Reclama o presidente da OAB que não é recebido no MJSP. Terei prazer em recebê-lo tão logo abandone a postura de militante político-partidário e as ofensas ao PR [presidente Jair Bolsonaro] e a seus eleitores”, escreveu Moro. O ministro se baseou em uma nota publicada pela revista Época. Ela dizia que Santa Cruz havia afirmado que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro têm “desvio de caráter”. –Folha de S. Paulo

PF faz buscas na sede do governo do Pará em investigação que mira vice-governador

A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta quinta-feira (12) para cumprir mandados de busca e apreensão no endereço do vice-governador do Pará, Lúcio Vale (PL). Ele é alvo da Vissaium, segunda fase da Operação Carta de Foral, que mira uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações e contratos públicos em 10 municípios do Pará. A PF fez buscas também no palácio do governo do Pará, com o objetivo de recolher documentos de Vale. A operação desta quinta também tem outros 25 mandados de busca e apreensão e mandados de prisões. O governo do Pará afirmou que a investigação se relaciona a fatos anteriores ao mandato e não tem relação com a vice-governadoria. – G1

Governo suspende nomeação de troll pró-racismo da presidência da Fundação Palmares

Em edição extra do Diário Oficial da União, o governo suspendeu a nomeação do jornalista Sérgio Camargo para o cargo de presidente da Fundação Palmares. Na mesma publicação, tornou-se sem efeito a indicação da arquiteta Luciana Rocha Feres para o comando do Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A suspensão da nomeação de Camargo, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Especial da Cultura, aconteceu apenas para atender a decisão judicial. Segundo o órgão, era preciso a medida sob pena de incorrer em descumprimento de ordem judicial. – Folha de S. Paulo

Estudo confirma que barragem em Brumadinho se rompeu por liquefação

Um estudo técnico contratado por um escritório de advocacia que atende a Vale confirmou que a causa do rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho foi “liquefação”, que é quando um material sólido passa a comportar como fluido. O laudo foi divulgado nesta quinta-feira (12). A barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, se rompeu em 25 de janeiro e vitimou 270 pessoas. Peritos já identificaram 257 mortos. Outras 13 pessoas ainda estão desaparecidas. Esta é a primeira vez que a causa do rompimento é divulgada. A Polícia Civil de Minas Gerais disse, em 28 de novembro, que havia concluído o laudo sobre o desastre, mas não revelou o resultado da perícia. – G1

Seguranças que chicotearam jovem em SP são inocentados de tortura e condenados por lesão corporal

O juiz da 25ª Vara Criminal de São Paulo, Carlos Alberto Corrêa de Almeida de Oliveira, inocentou da acusação de tortura e decidiu condenar por lesão corporal os seguranças Valdir Bispo dos Santos e David de Oliveira Fernandes. Cabe recurso da decisão. Os réus foram acusados de darem chicotadas em um adolescente de 17 anos flagrado furtando barras de chocolates no Supermercado Ricoy, na Vila Joaniza, Zona Sul de São Paulo, em julho deste ano. O Ministério Público Estadual de São Paulo denunciou os seguranças pelos crimes de tortura, cárcere privado e divulgação de cena de nudez. – G1

Mulher denuncia assédio de Papai Noel contra a filha em shopping da Grande BH

Ao levar a filha para fotografar com o Papai Noel do Big Shopping, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma mulher percebeu uma atitude estranha do famoso “bom velhinho” e denunciou nas redes sociais que o personagem estava excitado enquanto segurava a criança no colo. A publicação, apagada por ela, havia alcançado mais de dois mil compartilhamentos no Facebook. No post ela a mãe relatou o que aconteceu. “Ontem fui levar minha filha no Big Shopping, ela quis tirar foto com o Papai Noel, o Papai Noel ficou excitado quando ela sentou em sua perna. Eu queria tirar, ele ficava a segurar a menina, minha filha tem 10 anos, ele não queria soltar, ficava virando ela de uma perna para outra, até que eu a puxei do colo dele”. – G1

Árvore de Natal de maconha é apreendida em casa no Espírito Santo

Um pé de maconha foi apreendido pela Polícia Militar na casa de um morador de Parque Residencial Tubarão, na Serra, Espírito Santo, nesta quarta-feira (11). O detalhe é que a planta estava toda enfeitada com adereços natalinos. O morador da casa, que foi detido, disse para a PM que fez a decoração para alegrar a família. Os policiais chegaram até a casa do suspeito, que não foi identificado, após serem acionados pela ex-mulher dele. Segundo ela, os dois compartilham a guarda da filha. Nesta quarta, ela deveria buscar a menina, mas o ex-marido não queria deixar. Quando os policiais chegaram na casa nesta manhã, encontraram o pé de maconha decorado com bolas coloridas, lembrando uma árvore de Natal. – G1

Mundo

Parlamento da Índia aprova lei de cidadania que exclui muçulmanos

Parlamentares da Índia aprovaram uma lei que garante cidadania a pessoas do Paquistão, Bangladesh e Afeganistão que não sejam muçulmanas na quarta-feira (11). A Lei de Emenda à Cidadania busca garantir nacionalidade indiana a budistas, cristãos, hindus, parsis, jains e sikhs que escaparam dos três países por causa de perseguição religiosa antes de 2015. No entanto, a regra não foi estendida aos muçulmanos rohingya de Mianmar. O Senado aprovou a lei por 125 votos a favor e 105 contra. Os deputados já haviam votado na segunda (9). Agora, o texto precisa ser assinado pelo presidente da Índia. – G1

E mais

Caetano cobra R$ 2,8mi de Olavo de Carvalho por descumprir decisão judicial

O cantor Caetano Veloso cobrou R$ 2,8 milhões do astrólogo Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, por descumprir decisão judicial e não remover de suas redes sociais “mensagens que relacionem o cantor à pedofilia”. As mensagens seriam relacionadas ao início do namoro dele com a produtora Paula Lavigne quando ela tinha 13 anos, e o músico estava com 40 anos de idade na ocasião. Autor da ação, o artista entrou com o pedido na Justiça por uma petição com memória de cálculo relacionada à desobediência à ordem judicial e o valor devido. De acordo com a advogada de Caetano, Simone Kamenetz, após ser intimado, Olavo terá 15 dias para pagar. “Ele não pode mais recorrer da sentença, pois perdeu o prazo para a apelação”. –UOL