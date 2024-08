Boletim Matutino da VICE – 12/3/2019

Brasil

Ex-PMs são presos suspeitos de participação nos assassinatos de Marielle e Anderson

Policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam, por volta das 4h30 desta terça-feira (12), o policial militar reformado Ronnie Lessa, de 48 anos, e o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos. A força-tarefa que levou à Operação Lume diz que eles participaram dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os crimes completam um ano nesta semana. De acordo com os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o crime foi meticulosamente planejado durante três meses. Ronnie seria o autor dos 13 disparos que mataram Marielle e Anderson; ele estava no banco de trás do Cobalt que perseguiu o carro da vereadora, enquanto Élcio teria dirigido o Cobalt. – G1

Líder do PCC é expulso do Paraguai e entregue à polícia brasileira

Expulso do Paraguai por ordem do presidente Mario Abdo Benitez, o brasileiro apontado como líder da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), Thiago Ximenez, o ‘Matrix’, cruzou a linha de fronteira com o Brasil na tarde de hoje sob a escolta da Polícia Federal brasileira. A entrega do traficante brasileiro aconteceu no aeroporto internacional Guarani, em Ciudad del Este, na fronteira entre os dois países. O traficante foi levado para sede da Polícia Federal em Foz do Iguaçu e seria transferido para uma penitenciária federal. Ximenez foi recapturado pela polícia paraguaia na última sexta-feira (8) após um cerco no distrito de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú. na região da fronteira. Ele havia fugido de uma penitenciária em Assunção, em dezembro de 2018, na companhia de Reinaldo de Araújo, também integrante do PCC. – UOL

Araujo diz que país ‘não venderá alma’ para exportar minério de ferro e soja

Em discurso na aula magna para os alunos do Instituto Rio Branco nesta segunda-feira (11), o chanceler Ernesto Araújo afirmou que o Brasil não vai vender sua alma para exportar minério de ferro e soja. A China é a maior compradora de soja e minério de ferro do Brasil. “Nós queremos vender soja e minério de ferro, mas não vamos vender nossa alma. Isso é um princípio muito claro. Querem reduzir nossa política externa simplesmente a uma questão comercial, isso não vai acontecer.” – Folha de S. Paulo